Auchan в РФ поставлял товары российским военным – расследование

Поставки на фронт позиционировались как "гуманитарная помощь". Они состояли из товаров со складов магазина, а также из товаров, собранных волонтерами на территории магазинов сети в разных регионах России. В некоторых регионах поставки организовывались при непосредственном взаимодействии с местными органами власти, говорится в материале.

Кроме того, сеть магазинов помогала военкоматам набирать мобилизованных из числа своих сотрудников.

Расследователи отметили, что когда после начала войны РФ против Украины мировые бренды стали уходить из России, Auchan заявил: "Бросить своих сотрудников, их семьи, а также своих клиентов – это не наш выбор".

15 марта 2022 года контролер управления "Ашан – Санкт-Петербург" Наталья Зельцер отправила коллегам письмо с просьбой "собрать цессию для гуманитарной помощи". К письму прилагался список товаров.

Скриншот: theins.ru

Аналитики подчеркнули, что в списке есть сигареты, которые обычно не поставляются как гуманитарная помощь, а также зажигалки и бритвы, но нет товаров для женщин и детей.

Число товаров говорит о том, что получателей "было много", сказано в расследовании.

В распоряжении The Insider есть счета об оплате товаров. Однако менеджер по логистике "Ашан – Санкт-Петербург" Эльмира Иванова заявила расследователям, что магазин выделял товары бесплатно, из своих запасов. Также она добавила, что не знает, кто был конечным получателем – военные или гражданские лица. Однако другой собеседник The Insider, представитель торговой сети, сказал, что "всем было все понятно".

"Я сразу с первого email сказал, что вообще к этому не подойду, а когда они отгружали, я спросил у Зельцер, куда эта „гумпомощь“, она сказала: „Подумай сам“. Я стал настаивать: „И куда же?“ – и она ответила: „На специальную военную операцию“, а потом добавила: „К сожалению“, – рассказал собеседник.

The Insider отметил, что согласно международному праву, гуманитарной помощью во время международных конфликтов считается лишь помощь мирному населению. Поддержка же одной из воюющих сторон может подвести Auchan под санкции и привести к уходу компании с российского рынка. В РФ 230 магазинов сети Auchan с оборотом €3,2 млрд в год. Это 10% сети.