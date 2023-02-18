За месяц Фонд Рината Ахметова передал почти 15 тыс. продуктовых наборов в прифронтовые общины Донбасса

"Несмотря на многочисленные риски, часто под звуки взрывов бригады мобильной выдачи Фонда направляют помощь туда, где труднее всего, в частности, в Бахмутский и Краматорский районы. Для многих людей, живущих вблизи линии фронта, эта поддержка крайне важна, особенно когда речь идет о незащищенных категориях населения", – подчеркнули в организации.

Всего с начала полномасштабной войны Фонд передал почти 173 тыс. наборов для жителей Донецкой области и тех, кто временно эвакуировался из региона.

За это время Фонд Рината Ахметова передал более полумиллиона продуктовых наборов жителям 22 областей Украины. Всего с 24 февраля 2022 для жителей Украины будет передано 800 тыс. наборов с продуктами питания от Фонда.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". С 2014 года помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов СКМ и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.