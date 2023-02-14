Азербайджанский бизнес помог волонтерам в Украине транспортом

В каждой машине есть большой отсек для грузов и пять пассажирских мест для эвакуации, они развозят гуманитарную помощь и помогают эвакуировать мирных жителей в сопровождении сотрудников Главного управления Нацполиции Харьковской области. В первом рейсе в город Изюм, освобожденный от российской оккупации в сентябре, автотранспорт загрузили продуктовыми пакетами общим весом 1 т, также купленными на средства азербайджанских бизнесменов, сообщает AZfront.

Telegram-канал опубликовал видео, предоставленное волонтером Игорем Шитиковым, на котором снято, как полковник полиции развозит продовольственную помощь жителям Изюма.

Фонд "Возрождение Украины" потерял транспорт, на котором волонтеры развозили продовольствие и вывозили людей из зон боевых действий в Харьковской и Донецкой областях. Волонтеры фонда помогали мирным жителям в самых горячих точках, в частности вывозили людей из Соледара и Бахмута. Как сообщил после обстрела представитель фонда Игорь Шитиков, ситуация была очень напряженной и предполагалось, что останется таковой до конца месяца. "Мы потеряли последний бусик, на котором развозили гуманитарку", – сообщил волонтер Telegram-каналу AZfront.

После этого AZfront обратился к азербайджанским бизнесменам, которые до войны имели бизнес в Украине.

"Мы сообщили им о ситуации, предоставили видео и фотографии того, чем занимаются волонтеры этой организации. На наше обращение откликнулся ряд деловых людей, которые много лет прожили в Украине, держали рестораны и другие бизнесы в Харькове и Днепре, а после начала войны перебрались в Баку или Стамбул. Благодаря их чуткости удалось собрать средства, на которые "Возрождение Украины" приобрел новый автотранспорт, а также оплатить 10 тыс. наборов гуманитарной помощи”, – рассказали активисты.