Auchan отрицает, что помогал российской армии

"Auchan Retail категорически отрицает заявления, сделанные в отчете-расследовании, и их интерпретацию. Auchan Retail чрезвычайно удивлена этими обвинениями, которые никоим образом не подтверждаются реальностью внутреннего расследования", – говорится в заявлении компании.
В Auchan подчеркнули, что ее российские магазины оказывают помощь "только гражданскому населению" и не проводили благотворительные сборы для армии РФ.
"Auchan Retail не проводит, не поддерживает и не финансирует какие-либо "благотворительные" сборы для
российских вооруженных сил", – сказано в тексте.
В заявлении приводятся два примера, приведенных в статье, которые в Auchan проверили.
Так, в публикации СМИ говорится, что в марте 2022 года контролер управления "Ашан – Санкт-Петербург" Наталья Зельцер попросила коллег собрать партию гуманитарной помощи и приложила к письму список вещей, среди которых были носки, сигареты, зажигалки и бритвы.
В магазине всем было понятно, куда пойдут эти вещи, говорится в статье со ссылкой на приемщика одного из магазинов Алексея Р. "Я сразу с первого имейла сказал, что вообще к этому не подойду, а когда они отгружали, я спросил у Зельцер, куда эта "гумпомощь", она сказала: "Подумай сам". Я начал настаивать: "И куда же?" и она ответила: "На специальную военную операцию", а затем добавила: "К сожалению", – рассказал мужчина.
В Auchan Retail говорят, что компания действительно получила такой заказ от мэрии Санкт-Петербурга, но в нем не было "ничего, что позволило бы заподозрить определенный конечный пункт назначения". По информации Auchan, этот заказ был предназначен "для населения, которое поддерживает мэрия". В компании подчеркнули также, что не финансируют такие акции.
Зельцер заявила компании, что не получала вопросов от Алексея Р. и не говорила ничего подобного. Сам приемщик не работает в компании с сентября 2022 года, он уехал из России.
Компания также настаивает, что не размещала в своих российских супермаркетах "пункты сбора гуманитарной помощи для Донбасса".
Auchan – международная сеть розничной торговли, созданная во Франции в 1961. Она работает в 12 странах Европы, Азии и Африки и является 11-м мировым дистрибьютором продуктов питания, говорится на сайте украинской сети.
17 февраля журналисты-расследователи российского издания The Insider, французской газеты Le Monde и международного сообщества Bellingcat выпустили материал, в котором говорится, что сеть Auchan в России поставляла оккупационным войскам различные товары под видом "гуманитарной помощи".
Согласно международному праву, гуманитарной помощью во время международных конфликтов считается лишь помощь мирному населению. Поддержка же одной из воюющих сторон может подвести Auchan под санкции и привести к уходу компании с российского рынка, подчеркнул The Insider. В РФ 230 магазинов сети Auchan с оборотом €3,2 млрд в год. Это 10% сети.
В "Auchan Україна" заявили, что шокированы такой информацией. Украинская сеть потребовала от французского офиса объяснений.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что обсудит со своей французской коллегой Катрин Колонной расследование о деятельности Auchan как "полноценного оружия российской агрессии".