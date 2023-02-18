Auchan отрицает, что помогал российской армии

В Auchan заявили, что не проводят, не поддерживают и не финансируют какие-либо "благотворительные сборы" для российских военных Фото: EPA

"Auchan Retail категорически отрицает заявления, сделанные в отчете-расследовании, и их интерпретацию. Auchan Retail чрезвычайно удивлена этими обвинениями, которые никоим образом не подтверждаются реальностью внутреннего расследования", – говорится в заявлении компании.

В Auchan подчеркнули, что ее российские магазины оказывают помощь "только гражданскому населению" и не проводили благотворительные сборы для армии РФ.

"Auchan Retail не проводит, не поддерживает и не финансирует какие-либо "благотворительные" сборы для

российских вооруженных сил", – сказано в тексте.

В заявлении приводятся два примера, приведенных в статье, которые в Auchan проверили.

Так, в публикации СМИ говорится, что в марте 2022 года контролер управления "Ашан – Санкт-Петербург" Наталья Зельцер попросила коллег собрать партию гуманитарной помощи и приложила к письму список вещей, среди которых были носки, сигареты, зажигалки и бритвы.

В магазине всем было понятно, куда пойдут эти вещи, говорится в статье со ссылкой на приемщика одного из магазинов Алексея Р. "Я сразу с первого имейла сказал, что вообще к этому не подойду, а когда они отгружали, я спросил у Зельцер, куда эта "гумпомощь", она сказала: "Подумай сам". Я начал настаивать: "И куда же?" и она ответила: "На специальную военную операцию", а затем добавила: "К сожалению", – рассказал мужчина.

В Auchan Retail говорят, что компания действительно получила такой заказ от мэрии Санкт-Петербурга, но в нем не было "ничего, что позволило бы заподозрить определенный конечный пункт назначения". По информации Auchan, этот заказ был предназначен "для населения, которое поддерживает мэрия". В компании подчеркнули также, что не финансируют такие акции.

Зельцер заявила компании, что не получала вопросов от Алексея Р. и не говорила ничего подобного. Сам приемщик не работает в компании с сентября 2022 года, он уехал из России.

Компания также настаивает, что не размещала в своих российских супермаркетах "пункты сбора гуманитарной помощи для Донбасса".