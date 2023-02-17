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Кулеба: Auchan превратился в полноценное оружие российской агрессии. Я намерен обсудить это с французской коллегой

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Кулеба: В прошлом году я призывал весь мир бойкотировать компанию Auchan за то, что она не ушла из России и не прекратила финансирование военных преступлений. Реальность, похоже, гораздо хуже
Кулеба: В прошлом году я призывал весь мир бойкотировать компанию Auchan за то, что она не ушла из России и не прекратила финансирование военных преступлений. Реальность, похоже, гораздо хуже
Фото: ЕРА

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба намерен обсудить с главой МИД Франции Катрин Колонной информацию о том, что сеть Auchan в России поставляла товары российским оккупационным войскам.

Об этом он сообщил в Twitter  17 февраля.

"В прошлом году я призывал весь мир бойкотировать компанию Auchan за то, что она не ушла из России и не прекратила финансирование военных преступлений. Однако реальность, похоже, гораздо хуже: Auchan превратился в полноценное оружие российской агрессии. Я намерен обсудить это с моей французской коллегой", – написал глава МИД. 

Контекст:

Auchan – международная сеть розничной торговли, созданная во Франции в 1961. Она работает в 12 странах Европы, Азии и Африки и является 11-м мировым дистрибьютором продуктов питания, говорится на сайте украинской сети. 

17 февраля журналисты-расследователи российского издания The Insider, французской газеты Le Monde и международного сообщества Bellingcat выпустили материал, в котором говорится, что сеть Auchan в России поставляла оккупационным войскам различные товары под видом "гуманитарной помощи"

Согласно международному праву, гуманитарной помощью во время международных конфликтов считается лишь помощь мирному населению. Поддержка же одной из воюющих сторон может подвести Auchan под санкции и привести к уходу компании с российского рынка, подчеркнул The Insider. В РФ 230 магазинов сети Auchan с оборотом €3,2 млрд в год. Это 10% сети. 

В "Auchan Україна" заявили, что шокированы такой информацией. Украинская сеть потребовала от французского офиса объяснений. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: МИД Франции, Дмитрий Кулеба, торговля, Ашан, Катрин Колонна
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