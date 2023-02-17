Кулеба: Auchan превратился в полноценное оружие российской агрессии. Я намерен обсудить это с французской коллегой

Об этом он сообщил в Twitter 17 февраля.
"В прошлом году я призывал весь мир бойкотировать компанию Auchan за то, что она не ушла из России и не прекратила финансирование военных преступлений. Однако реальность, похоже, гораздо хуже: Auchan превратился в полноценное оружие российской агрессии. Я намерен обсудить это с моей французской коллегой", – написал глава МИД.
Last year, I urged the world to boycott Auchan for failing to withdraw from Russia and stop funding war crimes. However, the reality seems to be far worse: Auchan has evolved into a full-fledged weapon of Russian aggression. I intend to discuss this with my French counterpart. https://t.co/5Gp607HKPs— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 17, 2023
Auchan – международная сеть розничной торговли, созданная во Франции в 1961. Она работает в 12 странах Европы, Азии и Африки и является 11-м мировым дистрибьютором продуктов питания, говорится на сайте украинской сети.
17 февраля журналисты-расследователи российского издания The Insider, французской газеты Le Monde и международного сообщества Bellingcat выпустили материал, в котором говорится, что сеть Auchan в России поставляла оккупационным войскам различные товары под видом "гуманитарной помощи".
Согласно международному праву, гуманитарной помощью во время международных конфликтов считается лишь помощь мирному населению. Поддержка же одной из воюющих сторон может подвести Auchan под санкции и привести к уходу компании с российского рынка, подчеркнул The Insider. В РФ 230 магазинов сети Auchan с оборотом €3,2 млрд в год. Это 10% сети.
В "Auchan Україна" заявили, что шокированы такой информацией. Украинская сеть потребовала от французского офиса объяснений.