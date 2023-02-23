СКМ продолжает инвестировать и развивать производство в Украине – Ахметов

Ринат Ахметов: Самым ужасным является то, что война унесла жизни 517 наших сотрудников и еще 1000 ранены Фото: dsnews.ua

"Мы продолжаем добывать газ, уголь и железную руду, производить электроэнергию, производить сталь и инвестировать в будущее", – отметил бизнесмен.

По его словам, недавно его компания ДТЭК приобрела лицензию для поиска газа в Полтавской области за рекордные для Украины $26 млн.

"Лицензии были приобретены на прозрачном аукционе. ДТЭК планирует инвестировать в разработку будущего месторождения более $20 млн", – сообщил Ахметов.

В общей сложности в 2022 году предприятия СКМ, по данным Forbes, пополнили государственный бюджет Украины на $2 млрд.

"Правления и наблюдательные советы наших предприятий работают в режиме 24/7, решая сложные задачи военного времени: от ремонтных работ и энергообеспечения до производства сотен тысяч бронежилетов и бронеукрытий для украинской армии. Наши компании работают в строгих условиях, обеспечивая работу и выплачивая зарплату, обеспечивая финансовую стабильность, уплачивая налоги и выполняя свои обязательства перед инвесторами", – отметил бизнесмен.

Он сообщил, что в ряды Вооруженных сил Украины и Национальной гвардии вступили более 13 тыс. сотрудников предприятий СКМ.

"Самым ужасным является то, что война унесла жизни 517 наших сотрудников и еще 1000 ранены. Мы неукоснительно работаем над предоставлением финансовой и любой другой помощи нашим пострадавшим сотрудникам и семьям погибших", – отметил Ахметов.