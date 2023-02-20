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Из-за разрушения Россией предприятий "Метинвест" Ахметова за год снизил выплавку стали на 69% – отчет компании

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По результатам 2022 года "Метинвест", с учетом ассоциированных компаний и совместных предприятий, перечислил в бюджеты всех уровней в Украине 20,5 млрд грн налогов и сборов
По результатам 2022 года "Метинвест", с учетом ассоциированных компаний и совместных предприятий, перечислил в бюджеты всех уровней в Украине 20,5 млрд грн налогов и сборов
Фото: metinvestholding.com

Предприятия группы "Метинвест" Рината Ахметова в 2022 году снизили выплавку стали на 69%, кокса – на 64%, а чугуна – на 72%. Также на 70% снизилось производство товарных полуфабрикатов, прежде всего из-за существенного снижения производства жидкого чугуна. Об этом говорится в официальном отчете материнской компании Metinvest B.V. Такое падение показателей связано прежде всего с широкомасштабной военной агрессией РФ против Украины, в результате которой группа потеряла часть активов на временно оккупированных территориях.

"Метинвест" принял решение приостановить производственную деятельность ряда своих предприятий в Мариуполе, Авдеевке и Запорожье, в частности "Азовстали", ММК имени Ильича, Авдеевского КХЗ и Запорожского КХЗ. Позже запорожские предприятия группы возобновили свое производство. При этом предприятия компании в Мариуполе и Авдеевке пострадали в результате боевых действий, в то время как Мариуполь временно оккупирован. Сейчас украинские предприятия группы, кроме тех, что находятся в Мариуполе и Авдеевке, продолжают работать с разным уровнем загрузки", – отмечается в отчете.

В 2022 году производство готовой продукции снизилось на 62%, а объем производства кокса – на 64%, до 1,653 млн тонн. Кроме того, "Метинвест" в прошлом году сократил производство общего железорудного концентрата (ЗРК) на 66% по сравнению с предыдущим годом, а выпуск товарной железорудной продукции снизился на 55%.

Основными акционерами "Метинвеста" являются группа СКМ (71,24%) украинского бизнесмена Рината Ахметова и "Смарт-холдинг" (23,76%), которые совместно управляют компанией.

Контекст:

По результатам 2022 года "Метинвест", с учетом ассоциированных компаний и совместных предприятий, перечислил в бюджеты всех уровней в Украине 20,5 млрд грн налогов и сборов.

Группа продолжает системно помогать военным и мирным жителям Украины: на эти цели было направлено 2,8 млрд грн. Из них 1,5 млрд грн – это средства, направленные на нужды армии в рамках милитарной инициативы Рината Ахметова "Стальной фронт". В частности, "Метинвест" приступил к производству на своих предприятиях бронестали по собственной технологии: на фронт поставят 150 тыс. единиц. Кроме этого, компания производит стальные укрытия для бойцов и поставляет на фронт технику, автомобили и горючее.

Теги: налоги, СКМ, бюджет, бизнес, Метинвест, Азовсталь, сталь
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