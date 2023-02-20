Из-за разрушения Россией предприятий "Метинвест" Ахметова за год снизил выплавку стали на 69% – отчет компании

По результатам 2022 года "Метинвест", с учетом ассоциированных компаний и совместных предприятий, перечислил в бюджеты всех уровней в Украине 20,5 млрд грн налогов и сборов Фото: metinvestholding.com

"Метинвест" принял решение приостановить производственную деятельность ряда своих предприятий в Мариуполе, Авдеевке и Запорожье, в частности "Азовстали", ММК имени Ильича, Авдеевского КХЗ и Запорожского КХЗ. Позже запорожские предприятия группы возобновили свое производство. При этом предприятия компании в Мариуполе и Авдеевке пострадали в результате боевых действий, в то время как Мариуполь временно оккупирован. Сейчас украинские предприятия группы, кроме тех, что находятся в Мариуполе и Авдеевке, продолжают работать с разным уровнем загрузки", – отмечается в отчете.

В 2022 году производство готовой продукции снизилось на 62%, а объем производства кокса – на 64%, до 1,653 млн тонн. Кроме того, "Метинвест" в прошлом году сократил производство общего железорудного концентрата (ЗРК) на 66% по сравнению с предыдущим годом, а выпуск товарной железорудной продукции снизился на 55%.

Основными акционерами "Метинвеста" являются группа СКМ (71,24%) украинского бизнесмена Рината Ахметова и "Смарт-холдинг" (23,76%), которые совместно управляют компанией.