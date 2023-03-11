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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Северодонецке осталось около 10 тыс. горожан, там разрушена канализация, повреждены подстанции и водопровод – глава ВГА

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По данным местных властей, инфраструктура оккупированного Северодонецка повреждена и разрушена более чем на 80%
По данным местных властей, инфраструктура оккупированного Северодонецка повреждена и разрушена более чем на 80%
Фото: EPA (архив)

Около 10 тыс. мирных жителей остаются во временно оккупированном Северодонецке Луганской области, сообщил глава городской военно-гражданской администрации Александр Стрюк. О этом он сказал в интервью "Интерфакс-Украина", опубликованном 10 марта.

"По нашим подсчетам, их около 10 тыс. Это именно коренные горожане. Если же говорить о заявлениях оккупационных властей относительно того, что в город возвращаются люди, и при этом озвучивается число в 30 тыс., то это больше похоже на фейк. Хотя из соседних городов – Рубежного, Кременной – людям предлагают переезжать в Север, занимать более-менее уцелевшие жилые помещения", – сказал Стрюк.

По его словам, таким образом происходит искусственное "стягивание" людей в Северодонецк как в более-менее безопасную точку на оккупированной территории. В то же время, по его информации, в городе добавилось людей "за счет командированных, прибывших в Северодонецк для его фейкового восстановления, создания картинки", а также российских военных. 

Стрюк уточнил, что на начало учебного года, по данным оккупантов, в Северодонецке насчитывалось до 1 тыс. школьников. Учебный процесс для них россияне проводят по своим программам, завозят учебники из Луганска.

По его словам, город сейчас живет "в условиях ограниченной функциональности". Оккупанты смогли подать в Северодонецк электричество, хотя и не на полную мощность, частично подается вода, не работает канализация и отсутствует отопление – только "более или менее уцелевшие дома" присоединили к нескольким модульным котельным, которые завезли в город.

По данным Стрюка, в Северодонецке уцелели несколько десятков жилых домов, хотя до полномасштабного вторжения России в городе насчитывалось 780 многоэтажек. Инфраструктура повреждена и разрушена более чем на 80%.

"Фактически в городе разрушен канализационный коллектор, он не функционирует вместе с очистными сооружениями. Почти все электрические подстанции были повреждены, выведены из строя. Большинство из них уже нельзя будет восстановить – нужно строить заново. Обходные подстанции по городу разрушены. Электричество подключали с линии, искусственно дотянутой до Северодонецка. То же касается и водопроводного коллектора, поскольку вода не поднимается выше второго-третьего этажа – не хватает давления", – уточнил руководитель ВГА. 

Он добавил, что администрация сейчас находится в эвакуации и работает удаленно по тем вопросам, которые можно решать за пределами города, работает с переселенцами. В то же время, отметил он, администрация "выполняет определенные задачи подготовки к деоккупации".

Контекст:

По данным Северодонецкого горсовета на февраль 2020 года, население города составляло более 112 тыс. человек. 

25 июня 2022 года стало известно, что ВСУ организованно вышли из Северодонецка и оккупанты полностью захватили город.

С 5 октября в РФ считают, что официально "присоединили" Луганскую область к России. Такое решение не признали ни Украина, ни международное сообщество.

В начале декабря в мэрии Северодонецка сообщали, что в городе нет отопления и почти полностью отсутствует электричество.

После оккупации в Северодонецке смертность увеличилась в пять раз из-за отсутствия критической инфраструктуры и медиков, сообщал 11 января 2023 года глава ОВА Сергей Гайдай.

Теги: Луганская область, оккупация, отопление, электричество, Северодонецк, школьники, война России против Украины, разрушения, инфраструктура, население, Александр Стрюк
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