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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россия разрушила в Украине культурных и религиозных объектов более чем на $1,5 млрд – Киевская школа экономики

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В Украине из-за атак россиян разрушены или повреждены 22 театра
В Украине из-за атак россиян разрушены или повреждены 22 театра
Фото: EPA

По состоянию на февраль 2023 года по меньшей мере 2148 учреждений культуры и религии в Украине понесли прямые убытки в результате полномасштабного вторжения России. По оценке экспертов проекта Киевской школы экономики, опубликованной 16 марта, общая сумма убытков составляет более чем $1,5 млрд.

Среди поврежденных объектов – 703 дома/дворца культуры, 348 религиозных сооружений, 82 музея и 22 театра.

Фото: kse.ua
Фото: kse.ua

Больше всего культурных и религиозных объектов пострадало в таких областях: Харьковская область – 38,3%, Донецкая область – 16,2% и Луганская – 7,5%.

Фото: kse.ua
Фото: kse.ua

В результате постоянных обстрелов значительно пострадал исторический центр Харькова и многие памятники культурного наследия города. В том числе Харьковский национальный академический театр оперы и балета имени Лысенко, который является частью реестра культурных памятников ЮНЕСКО, и Харьковский художественный музей.

Разрушены также Харьковский дом "Слово", поврежденный в результате удара ракетно-артиллерийского снаряда 7 марта 2022 года, и Национальный литературно-мемориальный музей Сковороды в селе Сковородиновка.

В Донецкой области из-за войны разрушениям подверглись такие памятки, как Свято-Успенская Святогорская лавра, которая является частью реестра культурных памятников ЮНЕСКО. А еще – Мариупольский краеведческий музей, Городской центр современного искусства и культуры имени Куинджи. Мариупольский драматический театр был полностью разрушен в результате бомбово-авиационного удара 16 марта 2022 года.

В результате значительные повреждения нанесены также Храму в честь блаженной Матроны Московской из реестра культурных памятников ЮНЕСКО, Луганскому областному академическому украинскому музыкально-драматическому театру. Потеряна и коллекция скифского золота, которое было найдено археологами в 50-х годах прошлого века: ее похитили российские оккупационные войска из Мелитопольского музея в Запорожской области.

В результате боевых действий с начала полномасштабного вторжения повреждены важные культурные и религиозные объекты, среди которых и Николаевский городской дворец культуры "Корабельный", поврежденный в начале июля, и Музей древностей в Чернигове, разрушенный в результате авиационного удара в начале марта 2022 года.

Контекст:

В результате войны Украина понесла ущерб на сумму более $700 млрд, сообщал премьер-министр Денис Шмыгаль 3 января. Он заявлял, что восстанавливать Украину власти намерены прежде всего за счет арестованных активов РФ.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Украина, Чернигов, памятник, Луганская область, искусство, Донецкая область, оккупация, Мариуполь, Мелитополь, Харьковская область, Святогорск, вторжение, обстрелы, ущерб, разрушения, KSE, Киевская школа экономики, потери
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