Обстрелы Донецкой области. Повреждены жилые дома, церковь, админздание, погиб житель Бахмута

Ранены, по его информации, люди в Бахмуте, Авдеевке и Часовом Яре.
Ночью и утром 2 марта обстрелы продолжались, отметил глава ОВА в оперативной сводке о ситуации в области.
На донецком направлении в Ласточкино повреждены два дома и админздание. В Орловке – дом, магазин и церковь. Утром враг нанес авиаракетные удары по Ласточкино и Северному.
Периодические артобстрелы зафиксированы в Марьинской общине – в Марьинке, Красногоровке, Новомихайловке и Георгиевке. В Авдеевке в течение ночи были единичные прилеты по старой и центральной частям города.
На горловском направлении есть раненый в Бахмуте, повреждения получили жилые дома и магазин.
Поврежден дом в Нью-Йорке, зафиксирован обстрел окрестностей Часовоярской общины. В Соледарской общине под обстрелами оказались Дубово-Васильевка и Орехово-Васильевка, Васюковка, Федоровка и Раздоловка.
На лисичанском направлении повреждены дома на четырех улицах в Северске. Зафиксировано 12 прилетов по Торскому и Заречному, а также обстрелы окрестностей Звановской общины.
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.
В апреле 2022 года силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
Самые интенсивные бои идут этой зимой на востоке Украины.
В январе 2023 года в ГУР Минобороны Украины сообщили, что, по данным разведки, президент РФ Владимир Путин приказал своим войскам захватить всю территорию Донецкой и Луганской областей Украины до марта. Так как россиянам не удалось выполнить эту задачу, сроки сдвинули на начало лета, сообщили в конце февраля в Генштабе ВСУ.