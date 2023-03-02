Обстрелы Донецкой области. Повреждены жилые дома, церковь, админздание, погиб житель Бахмута

В результате российских обстрелов в Донецкой области разрушены дома, пострадали люди Фото: Павло Кириленко / Донецька ОДА (ОВА) / Telegram

Ранены, по его информации, люди в Бахмуте, Авдеевке и Часовом Яре.

Ночью и утром 2 марта обстрелы продолжались, отметил глава ОВА в оперативной сводке о ситуации в области.

На донецком направлении в Ласточкино повреждены два дома и админздание. В Орловке – дом, магазин и церковь. Утром враг нанес авиаракетные удары по Ласточкино и Северному.

Периодические артобстрелы зафиксированы в Марьинской общине – в Марьинке, Красногоровке, Новомихайловке и Георгиевке. В Авдеевке в течение ночи были единичные прилеты по старой и центральной частям города.

На горловском направлении есть раненый в Бахмуте, повреждения получили жилые дома и магазин.

Поврежден дом в Нью-Йорке, зафиксирован обстрел окрестностей Часовоярской общины. В Соледарской общине под обстрелами оказались Дубово-Васильевка и Орехово-Васильевка, Васюковка, Федоровка и Раздоловка.

На лисичанском направлении повреждены дома на четырех улицах в Северске. Зафиксировано 12 прилетов по Торскому и Заречному, а также обстрелы окрестностей Звановской общины.