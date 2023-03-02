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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Обстрелы Донецкой области. Повреждены жилые дома, церковь, админздание, погиб житель Бахмута

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В результате российских обстрелов в Донецкой области разрушены дома, пострадали люди
В результате российских обстрелов в Донецкой области разрушены дома, пострадали люди
Фото: Павло Кириленко / Донецька ОДА (ОВА) / Telegram

Из-за российских обстрелов 1 марта в Донецкой области погиб один мирный житель – в Бахмуте, ранены еще пятеро. Об этом сообщил глава ОВА Павел Кириленко.

Ранены, по его информации, люди в Бахмуте, Авдеевке и Часовом Яре

Ночью и утром 2 марта обстрелы продолжались, отметил глава ОВА в оперативной сводке о ситуации в области. 

На донецком направлении в Ласточкино повреждены два дома и админздание. В Орловке – дом, магазин и церковь. Утром враг нанес авиаракетные удары по Ласточкино и Северному.

Периодические артобстрелы зафиксированы в Марьинской общине  в Марьинке, Красногоровке, Новомихайловке и Георгиевке. В Авдеевке в течение ночи были единичные прилеты по старой и центральной частям города.

На горловском направлении есть раненый в Бахмуте, повреждения получили жилые дома и магазин.

Поврежден дом в Нью-Йорке, зафиксирован обстрел окрестностей Часовоярской общины. В Соледарской общине под обстрелами оказались Дубово-Васильевка и Орехово-Васильевка, Васюковка, Федоровка и Раздоловка.

На лисичанском направлении повреждены дома на четырех улицах в Северске. Зафиксировано 12 прилетов по Торскому и Заречному, а также обстрелы окрестностей Звановской общины. 

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.

В апреле 2022 года силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

Самые интенсивные бои идут этой зимой на востоке Украины.

В январе 2023 года в ГУР Минобороны Украины сообщили, что, по данным разведки, президент РФ Владимир Путин приказал своим войскам захватить всю территорию Донецкой и Луганской областей Украины до марта. Так как россиянам не удалось выполнить эту задачу, сроки сдвинули на начало лета, сообщили в конце февраля в Генштабе ВСУ. 

Теги: Донецкая область, раненые, Авдеевка, обстрелы, война России против Украины, Бахмут, погибшие, Павел Кириленко, Часов Яр
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