РФ обстреляла Часов Яр, ранена женщина – ГСЧС

"В Донецкой области не прекращаются вражеские обстрелы. Города и села страдают от боевых действий. Сегодня в результате обстрела города Часов Яр ранения получила женщина 1948 года рождения. На место обстрела спасатели Донецкой области выезжали на автомобиле "скорой", оказали пострадавшей первую домедицинскую помощь и транспортировали ее в лечебное учреждение", – сообщили в ГСЧС.

Госслужба обнародовала видео, на котором показан процесс эвакуации и транспортировки раненой в больницу.