РФ обстреляла Часов Яр, ранена женщина – ГСЧС

"В Донецкой области не прекращаются вражеские обстрелы. Города и села страдают от боевых действий. Сегодня в результате обстрела города Часов Яр ранения получила женщина 1948 года рождения. На место обстрела спасатели Донецкой области выезжали на автомобиле "скорой", оказали пострадавшей первую домедицинскую помощь и транспортировали ее в лечебное учреждение", – сообщили в ГСЧС.
Госслужба обнародовала видео, на котором показан процесс эвакуации и транспортировки раненой в больницу.
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.
В апреле 2022 года силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
Самые интенсивные бои идут в последние месяцы на востоке Украины.