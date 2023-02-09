Россияне 8 февраля обстреливали ракетами и артиллерией Донецкую область, повреждены дома, детсад и церковь – ОВА

В результате обстрелов есть погибшие и раненые мирные жители Фото: Павло Кириленко / Донецька ОДА (ОВА) / Telegram

"Около полуночи россияне обстреляли из артиллерии относительно удаленную от фронта Гродовскую общину – в Новоэкономическом есть одна раненая, повреждена церковь. Под обстрел попали и окрестности Краматорска – повреждена территория предприятия", – написал Кириленко.

Два дома повреждены в Богоявленке Угледарской общины; ракетным ударом повреждено здание в селе Богатырь.

Пять обстрелов зафиксировано в Кураховской общине. Больше всего пострадало Новоселидово: повреждены детсад, амбулатория, дом семейного досуга, жилой дом и предприятие. Также под огонь попали окрестности Курахово и Трудового.

Россияне нанесли ракетный удар по Константиновке и дважды обстреляли из артиллерии Иванополье – в селе повреждены дом и склад. Пострадали от обстрелов девятиэтажка в Нью-Йорке и двухэтажный дом в Северске.

Кириленко сообщил, что всего за прошлые сутки погибло двое жителей Бахмута, еще семь жителей области (в Бахмуте, Новоэкономческом и Семеновке) – ранены.

Всего с начала российского вторжения в Донецкой области погибло 1354 мирных жителя, 3009 человек пострадали. При этом нет возможности установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.