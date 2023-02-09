Россияне 8 февраля обстреливали ракетами и артиллерией Донецкую область, повреждены дома, детсад и церковь – ОВА

"Около полуночи россияне обстреляли из артиллерии относительно удаленную от фронта Гродовскую общину – в Новоэкономическом есть одна раненая, повреждена церковь. Под обстрел попали и окрестности Краматорска – повреждена территория предприятия", – написал Кириленко.
Два дома повреждены в Богоявленке Угледарской общины; ракетным ударом повреждено здание в селе Богатырь.
Пять обстрелов зафиксировано в Кураховской общине. Больше всего пострадало Новоселидово: повреждены детсад, амбулатория, дом семейного досуга, жилой дом и предприятие. Также под огонь попали окрестности Курахово и Трудового.
Россияне нанесли ракетный удар по Константиновке и дважды обстреляли из артиллерии Иванополье – в селе повреждены дом и склад. Пострадали от обстрелов девятиэтажка в Нью-Йорке и двухэтажный дом в Северске.
Кириленко сообщил, что всего за прошлые сутки погибло двое жителей Бахмута, еще семь жителей области (в Бахмуте, Новоэкономческом и Семеновке) – ранены.
Всего с начала российского вторжения в Донецкой области погибло 1354 мирных жителя, 3009 человек пострадали. При этом нет возможности установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.
Власти Донецкой области постоянно призывают мирных жителей региона эвакуироваться: оставаться в нем опасно. Бахмут, по информации ОВА на начало января, разрушен более чем на 60%, Авдеевка "уже фактически уничтожена до основания", подчеркивал Кириленко.
1 февраля представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Черняк сообщил, что, по данным разведки, президент РФ Владимир Путин приказал своим войскам захватить всю территорию Донецкой и Луганской областей Украины до марта 2023 года.