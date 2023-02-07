В результате российских обстрелов 6 февраля погиб один житель Донецкой области, еще пять были ранены – ОВА

В результате российских обстрелов в Донецкой области есть разрушения Фото: Павло Кириленко / Донецька ОДА (ОВА) / Telegram

На волновахском направлении интенсивным обстрелам подвергся Угледар, повреждены пять домов. Информация о пострадавших не поступала.

"На донецком направлении россияне совершили четыре обстрела Кураховской общины: в Кураховке повреждены три дома и админздание, также пострадали Курахово и Горняк. Ночью россияне мощно обстреляли Марьинку, а к утру зафиксировано шесть обстрелов Авдеевки из "Градов". Точные последствия устанавливаем. Продолжается обстрел Каменки Очеретинской общины", – говорится в сообщении.

На горловском направлении один человек ранен в Парасковеевке, поврежден дом в Николаевке Константиновской общины и несколько домов в Пивничном Торецкой общины.

"На лисичанском направлении снова под огнем Торское и Заречное Лиманской общины, без жертв", – добавил глава ОВА.

Кириленко сообщил, что за прошлые сутки от российских обстрелов погиб один житель области – в Бахмуте. Еще пять мирных жителей получили ранения.

С начала российского вторжения в области погибло 1352 человека, 3 тыс. были ранены. При этом нет возможности установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.