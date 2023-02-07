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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В результате российских обстрелов 6 февраля погиб один житель Донецкой области, еще пять были ранены – ОВА

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В результате российских обстрелов в Донецкой области есть разрушения
В результате российских обстрелов в Донецкой области есть разрушения
Фото: Павло Кириленко / Донецька ОДА (ОВА) / Telegram

Российские оккупанты 6 февраля продолжили обстрелы Донецкой области, есть разрушения. Об этом сообщил в Telegram глава областной военной администрации Павел Кириленко 7 февраля.

На волновахском направлении интенсивным обстрелам подвергся Угледар, повреждены пять домов. Информация о пострадавших не поступала.

"На донецком направлении россияне совершили четыре обстрела Кураховской общины: в Кураховке повреждены три дома и админздание, также пострадали Курахово и Горняк. Ночью россияне мощно обстреляли Марьинку, а к утру зафиксировано шесть обстрелов Авдеевки из "Градов". Точные последствия устанавливаем. Продолжается обстрел Каменки Очеретинской общины", – говорится в сообщении.

На горловском направлении один человек ранен в Парасковеевке, поврежден дом в Николаевке Константиновской общины и несколько домов в Пивничном Торецкой общины.

"На лисичанском направлении снова под огнем Торское и Заречное Лиманской общины, без жертв", – добавил глава ОВА.

Кириленко сообщил, что за прошлые сутки от российских обстрелов погиб один житель области – в Бахмуте. Еще пять мирных жителей получили ранения.

С начала российского вторжения в области погибло 1352 человека, 3 тыс. были ранены. При этом нет возможности установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.

Власти Донецкой области постоянно призывают мирных жителей региона эвакуироваться: оставаться в нем опасно. Бахмут, по информации ОВА на начало января, разрушен более чем на 60%, Авдеевка "уже фактически уничтожена до основания", подчеркивал Кириленко. 

1 февраля представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Черняк сообщил, что, по данным разведки, президент РФ Владимир Путин приказал своим войскам захватить всю территорию Донецкой и Луганской областей Украины до марта 2023 года.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Донецкая область, Марьинка, Авдеевка, Курахово, обстрелы, война России против Украины, Бахмут, Павел Кириленко
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