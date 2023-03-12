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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Возле Мариуполя новые взрывы – Андрющенко

Со второй половины мая 2022 года Мариуполь в полной оккупации россиян
Со второй половины мая 2022 года Мариуполь в полной оккупации россиян
Фото: EPA

Возле временно оккупированного Мариуполя Донецкой области новые взрывы. Об этом 12 марта сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.

"Взрывы в Мариупольском районе в направлении Сартаны. После взрывов оккупанты подняли в небо авиацию", – написал он.

11 марта горсовет Мариуполя также сообщал о двух взрывахВследствие работы российской ПВО пострадал частный дом, информировал Андрющенко. 

Контекст:

Мариуполь был окружен российскими войсками в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля 2022 года. С начала марта он находился в блокаде, со второй половины мая город – в полной оккупации.

В конце февраля в Мариуполе также были взрывы. Так, 22 февраля украинские власти города сообщили о попаданиях по складу боеприпасов оккупантов в порту Мариуполя. Позднее советник мэра подтвердил ликвидацию двух складов топлива на базах оккупантов в Кальмиусском районе города.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов 23 февраля, комментируя взрывы в Мариуполе, заявил, что расстояние до города от линии фронта для ВСУ больше не является препятствием. "Расстояние, поверьте, уже на сегодняшний день для нас большого значения не имеет. То ли 100 км, то ли 150 км, то ли это немножечко больше", – добавил Данилов.

Теги: Донецкая область, Мариуполь, Сартана, Петр Андрющенко
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