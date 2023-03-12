Возле Мариуполя новые взрывы – Андрющенко

"Взрывы в Мариупольском районе в направлении Сартаны. После взрывов оккупанты подняли в небо авиацию", – написал он.

11 марта горсовет Мариуполя также сообщал о двух взрывах. Вследствие работы российской ПВО пострадал частный дом, информировал Андрющенко.

Контекст:

Мариуполь был окружен российскими войсками в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля 2022 года. С начала марта он находился в блокаде, со второй половины мая город – в полной оккупации.

В конце февраля в Мариуполе также были взрывы. Так, 22 февраля украинские власти города сообщили о попаданиях по складу боеприпасов оккупантов в порту Мариуполя. Позднее советник мэра подтвердил ликвидацию двух складов топлива на базах оккупантов в Кальмиусском районе города.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов 23 февраля, комментируя взрывы в Мариуполе, заявил, что расстояние до города от линии фронта для ВСУ больше не является препятствием. "Расстояние, поверьте, уже на сегодняшний день для нас большого значения не имеет. То ли 100 км, то ли 150 км, то ли это немножечко больше", – добавил Данилов.