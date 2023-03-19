ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Кремле заявили, что Путин посетил Мариуполь

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Путин ночью съездил в Мариуполь, утверждает его пресс-служба
Путин ночью съездил в Мариуполь, утверждает его пресс-служба
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин посетил захваченный оккупантами Мариуполь Донецкой области, сообщила пресс-служба Кремля 19 марта.

Сообщается, что Путин якобы прилетел в Мариуполь на вертолете. "За рулем автомобиля он объехал несколько районов города, осмотрел береговую линию в районе яхт-клуба, здание театра, памятные места", – говорится в заявлении пресс-службы.

В поездке Путина сопровождал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

В микрорайоне "Невский" Путин, как сообщается, поговорил с местными жителями.

Telegram-канал журналистов РИА Новости опубликовал видео, на котором Путин едет за рулем автомобиля по ночной улице.

Также канал сообщил, что Путин посетил здание филармонии, и опубликовал фото оттуда.

Визит Путина прокомментировал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Он сообщил в Telegram, что во время Путина "или одного из его дублеров" небо было перекрыто авиацией, а у большей части города отключена мобильная связь.

Также Андрющенко отмечает, что на видео вокруг Путина и Хуснуллина много охраны.

"Челяди нет. Негоже царю с людьми общаться. Вдруг кто гранату благодарности бросит в Мариуполе. Апофеоз страха и пропаганды. Это прямой зеркальный ответ визита [президента Украины Владимира] Зеленского в Херсон (нет)", – написал он.

Он добавил, что ночной визит Путина происходил примерно в одно время с крупным передвижением через Мариуполь военной техники.

Контекст:

Мариуполь был окружен российскими войсками в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля. Оккупанты не смогли взять город штурмом и начали сбрасывать на него авиабомбы и обстреливать. С начала марта Мариуполь находился в блокаде, со второй половины мая – в полной оккупации. Оборона города продолжалась 86 дней.

Завод "Азовсталь" – последний объект, который в Мариуполе удерживали украинские военные. Среди них – бойцы Национальной гвардии, в том числе полка "Азов", сотрудники СБУ, военнослужащие ВСУ, пограничники и полицейские. 16 мая с "Азовстали" началась эвакуация украинских военнослужащих, в том числе тяжелораненых. Часть защитников Мариуполя уже вернулась из плена.

23 февраля 2023 года секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов 23 февраля, комментируя взрывы в Мариуполе, заявил, что расстояние до города от линии фронта для ВСУ больше не является препятствием. "Расстояние, поверьте, уже на сегодняшний день для нас большого значения не имеет. То ли 100 км, то ли 150 км, то ли немножечко больше", – добавил Данилов.

11 марта горсовет Мариуполя сообщал о двух взрывах, 12 марта прозвучали новые. 16 марта Андрющенко сообщил, что оккупанты устанавливают системы противовоздушной обороны посреди гражданской застройки. "Русня паркует системы ПВО "Бук" прямо посреди гражданской застройки", – написал он.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: Россия, Владимир Путин, Донецкая область, Мариуполь, война России против Украины, Марат Хуснуллин, российские оккупанты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Это очень вкусно! Магазинного больше не захотите". Простой рецепт творожного печенья
  "Это очень вкусно! Магазинного больше не захотите". Простой рецепт творожного печенья
Галина ГРИШИНА
"Давно так не смеялся". Кулеба показал, как лошадь облизала ему ухо
"Давно так не смеялся". Кулеба показал, как лошадь облизала ему ухо
Галина ГРИШИНА
"Это вообще смешно". Полякова объяснила, почему не считает Тину Кароль своей конкуренткой по шоу-бизнесу
"Это вообще смешно". Полякова объяснила, почему не считает Тину Кароль своей конкуренткой по шоу-бизнесу
Галина ГРИШИНА
36-летний Ступка спустя год после расставания официально развелся с женой
36-летний Ступка спустя год после расставания официально развелся с женой
Галина ГРИШИНА
Дорофеева в трикотажной майке и стразами на носу станцевала перед камерой. Видео
Дорофеева в трикотажной майке и стразами на носу станцевала перед камерой. Видео
"Это можно выдержать?" Стилист Мишиной показал, как готовил постройневшую артистку к съемке в белье
"Это можно выдержать?" Стилист Мишиной показал, как готовил постройневшую артистку к съемке в белье
Галина ГРИШИНА
Сын Ротару сообщил о смерти тещи
Сын Ротару сообщил о смерти тещи
Галина ГРИШИНА
Звезда "Один дома" Калкин во второй раз стал отцом – СМИ
Звезда "Один дома" Калкин во второй раз стал отцом – СМИ
Галина ГРИШИНА
28-летняя Репяхова рассказала о новой работе 57-летнего Павлика: Будет завкафедрой, где много молодых девушек
28-летняя Репяхова рассказала о новой работе 57-летнего Павлика: Будет завкафедрой, где много молодых девушек
Галина ГРИШИНА
Как быстро отрастить красивые и пышные волосы. Семь добавок, которые улучшат состояние волос
Как быстро отрастить красивые и пышные волосы. Семь добавок, которые улучшат состояние волос
Галина ГРИШИНА
Как выглядела Тринчер до увеличения груди и какой стала после. Фото. Видео
Как выглядела Тринчер до увеличения груди и какой стала после. Фото. Видео
Экоинспекторы и полиция штрафуют продавцов черемши на суммы до 4 тыс. грн
Экоинспекторы и полиция штрафуют продавцов черемши на суммы до 4 тыс. грн
Галина ГРИШИНА
33-летняя Мишина показала, как за четыре месяца похудения изменилась ее фигура. Фото до и после
33-летняя Мишина показала, как за четыре месяца похудения изменилась ее фигура. Фото до и после
Галина ГРИШИНА
Как дома быстро ушить джинсы в талии. Простой лайфхак для тех, кто не умеет шить. Видео
Как дома быстро ушить джинсы в талии. Простой лайфхак для тех, кто не умеет шить. Видео
Галина ГРИШИНА
Кассель, Грин и другие. Состоялась презентация постеров к французской ленте "Три мушкетера: Д’Артаньян"
Кассель, Грин и другие. Состоялась презентация постеров к французской ленте "Три мушкетера: Д’Артаньян"
Галина ГРИШИНА
Солистка Go-A Павленко сменила короткую стрижку на каре. Фото до и после
Солистка Go-A Павленко сменила короткую стрижку на каре. Фото до и после
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Как выглядела Тринчер до увеличения груди и какой стала после. Фото. Видео (52815)
2
Мишина показала вблизи тело в нижнем белье с прорезями на груди и в паху (37565)
3
Мишина показала, как принимает душ (32111)
4
Без бюстгальтера и с голым пупом. Новая избранница Остапчука показала, в каком виде ходила в университет (31376)
5
Дорофеева, которая пожаловалась на плохое самочувствие, показала на сцене живот (26670)
6
"Рубрика "Любимые видео". Галкин показал ролик с танцующей Пугачевой (22401)
7
"Она много чего видела в этой жизни". Зять Нины Матвиенко рассказал, какие у них сложились отношения (20028)
8
Гордон высказался о том, что делала Ани Лорак, когда убивали и бомбили украинцев (17741)
 
 
 
 