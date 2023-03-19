В Кремле заявили, что Путин посетил Мариуполь

Сообщается, что Путин якобы прилетел в Мариуполь на вертолете. "За рулем автомобиля он объехал несколько районов города, осмотрел береговую линию в районе яхт-клуба, здание театра, памятные места", – говорится в заявлении пресс-службы.
В поездке Путина сопровождал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
В микрорайоне "Невский" Путин, как сообщается, поговорил с местными жителями.
Telegram-канал журналистов РИА Новости опубликовал видео, на котором Путин едет за рулем автомобиля по ночной улице.
Также канал сообщил, что Путин посетил здание филармонии, и опубликовал фото оттуда.
Визит Путина прокомментировал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Он сообщил в Telegram, что во время Путина "или одного из его дублеров" небо было перекрыто авиацией, а у большей части города отключена мобильная связь.
Также Андрющенко отмечает, что на видео вокруг Путина и Хуснуллина много охраны.
"Челяди нет. Негоже царю с людьми общаться. Вдруг кто гранату благодарности бросит в Мариуполе. Апофеоз страха и пропаганды. Это прямой зеркальный ответ визита [президента Украины Владимира] Зеленского в Херсон (нет)", – написал он.
Он добавил, что ночной визит Путина происходил примерно в одно время с крупным передвижением через Мариуполь военной техники.
Мариуполь был окружен российскими войсками в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля. Оккупанты не смогли взять город штурмом и начали сбрасывать на него авиабомбы и обстреливать. С начала марта Мариуполь находился в блокаде, со второй половины мая – в полной оккупации. Оборона города продолжалась 86 дней.
Завод "Азовсталь" – последний объект, который в Мариуполе удерживали украинские военные. Среди них – бойцы Национальной гвардии, в том числе полка "Азов", сотрудники СБУ, военнослужащие ВСУ, пограничники и полицейские. 16 мая с "Азовстали" началась эвакуация украинских военнослужащих, в том числе тяжелораненых. Часть защитников Мариуполя уже вернулась из плена.
23 февраля 2023 года секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов 23 февраля, комментируя взрывы в Мариуполе, заявил, что расстояние до города от линии фронта для ВСУ больше не является препятствием. "Расстояние, поверьте, уже на сегодняшний день для нас большого значения не имеет. То ли 100 км, то ли 150 км, то ли немножечко больше", – добавил Данилов.
11 марта горсовет Мариуполя сообщал о двух взрывах, 12 марта прозвучали новые. 16 марта Андрющенко сообщил, что оккупанты устанавливают системы противовоздушной обороны посреди гражданской застройки. "Русня паркует системы ПВО "Бук" прямо посреди гражданской застройки", – написал он.