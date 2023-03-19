В Кремле заявили, что Путин посетил Мариуполь

Сообщается, что Путин якобы прилетел в Мариуполь на вертолете. "За рулем автомобиля он объехал несколько районов города, осмотрел береговую линию в районе яхт-клуба, здание театра, памятные места", – говорится в заявлении пресс-службы.

В поездке Путина сопровождал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

В микрорайоне "Невский" Путин, как сообщается, поговорил с местными жителями.

Telegram-канал журналистов РИА Новости опубликовал видео, на котором Путин едет за рулем автомобиля по ночной улице.

Также канал сообщил, что Путин посетил здание филармонии, и опубликовал фото оттуда.

Визит Путина прокомментировал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Он сообщил в Telegram, что во время Путина "или одного из его дублеров" небо было перекрыто авиацией, а у большей части города отключена мобильная связь.

Также Андрющенко отмечает, что на видео вокруг Путина и Хуснуллина много охраны.

"Челяди нет. Негоже царю с людьми общаться. Вдруг кто гранату благодарности бросит в Мариуполе. Апофеоз страха и пропаганды. Это прямой зеркальный ответ визита [президента Украины Владимира] Зеленского в Херсон (нет)", – написал он.

Он добавил, что ночной визит Путина происходил примерно в одно время с крупным передвижением через Мариуполь военной техники.