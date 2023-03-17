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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты обустроили площадку для вертолетов на разрушенном заводе "Азовсталь" в Мариуполе – советник мэра

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РФ захватила "Азовсталь" в мае 2022 года
РФ захватила "Азовсталь" в мае 2022 года
Фото: ЕРА

Площади разрушенного металлокомбината "Азовсталь" в оккупированном Мариуполе Донецкой области россияне используют как вертолетную базу. Об этом советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко 17 марта сообщил в Telegram.

Он опубликовал видео с кадрами вечернего неба над городом, на котором видно пролетающий российский вертолет.

"Небо Мариуполя сейчас. Оккупанты "открыли" площадку для вертолетов на территории "Азовстали". Теперь к постоянным самолетам добавились вертолеты. Окончательное превращение города в военную базу", – написал он.

Контекст:

Мариуполь был окружен российскими войсками в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля. Оккупанты не смогли взять город штурмом и начали сбрасывать на него авиабомбы и обстреливать. С начала марта Мариуполь находился в блокаде, со второй половины мая – в полной оккупации. Оборона города продолжалась 86 дней.

Завод "Азовсталь" – последний объект, который в Мариуполе удерживали украинские военные. Среди них – бойцы Национальной гвардии, в том числе полка "Азов", сотрудники СБУ, военнослужащие ВСУ, пограничники и полицейские. 16 мая с "Азовстали" началась эвакуация украинских военнослужащих, в том числе тяжелораненых. Часть защитников Мариуполя уже вернулась из плена.

23 февраля 2023 года секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов 23 февраля, комментируя взрывы в Мариуполе, заявил, что расстояние до города от линии фронта для ВСУ больше не является препятствием. "Расстояние, поверьте, уже на сегодняшний день для нас большого значения не имеет. То ли 100 км, то ли 150 км, то ли немножечко больше", – добавил Данилов.

11 марта горсовет Мариуполя сообщал о двух взрывах, 12 марта прозвучали новые. 16 марта Андрющенко сообщил, что оккупанты устанавливают системы противовоздушной обороны посреди гражданской застройки. "Русня паркует системы ПВО "Бук" прямо посреди гражданской застройки", – написал он.

Теги: Донецкая область, оккупация, Мариуполь, вертолет, Азовсталь, армия РФ, война России против Украины, российские оккупанты, Петр Андрющенко
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