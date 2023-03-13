В Мариуполе прозвучали взрывы, оккупанты подняли в воздух авиацию, после чего были слышны звуки "бавовны" с детонацией – советник мэра

Об этом в Telegram сообщил советник мэра города Петр Андрющенко.
"По линии РадУкраина – Агробаза сработала ПВО русни дважды, после третьего взрыва поднялся дым в районе ЖМР 23", – написал он.
Андрющенко добавил в Telegram, что оккупанты подняли в небо авиацию.
"Два самолета на малой высоте прямо над городом. Хорошие предвестники украинской "кары небесной". В прошлый раз не помогло", – подчеркнул советник мэра Мариуполя.
По словам Андрющенко, в направлении Старого Крыма слышны звуки "бавовны" с детонацией.
"Взрыв за взрывом. Хорошо. Говорили же, самолеты – верный признак "бавовны", – отметил в Telegram советник мэра Мариуполя.
Мариуполь был окружен российскими войсками в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля 2022 года. С начала марта он находился в блокаде, со второй половины мая город – в полной оккупации.
В конце февраля в Мариуполе также были взрывы. Так, 22 февраля украинские власти города сообщили о попаданиях по складу боеприпасов оккупантов в порту Мариуполя. Позднее советник мэра подтвердил ликвидацию двух складов топлива на базах оккупантов в Кальмиусском районе города.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов 23 февраля, комментируя взрывы в Мариуполе, заявил, что расстояние до города от линии фронта для ВСУ больше не является препятствием. "Расстояние, поверьте, уже на сегодняшний день для нас большого значения не имеет. То ли 100 км, то ли 150 км, то ли немножечко больше", – добавил Данилов.
11 марта горсовет Мариуполя сообщал о двух взрывах. Вследствие работы российской ПВО пострадал частный дом, информировал Андрющенко.
12 марта возле Мариуполя прозвучали новые взрывы.