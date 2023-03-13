В Мариуполе прозвучали взрывы, оккупанты подняли в воздух авиацию, после чего были слышны звуки "бавовны" с детонацией – советник мэра

Об этом в Telegram сообщил советник мэра города Петр Андрющенко.

"По линии РадУкраина – Агробаза сработала ПВО русни дважды, после третьего взрыва поднялся дым в районе ЖМР 23", – написал он.

Андрющенко добавил в Telegram, что оккупанты подняли в небо авиацию.

"Два самолета на малой высоте прямо над городом. Хорошие предвестники украинской "кары небесной". В прошлый раз не помогло", – подчеркнул советник мэра Мариуполя.

По словам Андрющенко, в направлении Старого Крыма слышны звуки "бавовны" с детонацией.

"Взрыв за взрывом. Хорошо. Говорили же, самолеты – верный признак "бавовны", – отметил в Telegram советник мэра Мариуполя.