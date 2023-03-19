Путин может предстать перед судом, несмотря на скепсис Москвы – главный прокурор МУС

По словам Хана, Путин (на фото) может оказаться в суде даже при том, что Россия не ратифицировала Римский статут Фото: ЕРА

По его словам, Путин может оказаться в суде даже при том, что Россия не ратифицировала Римский статут.

В качестве примеров Хан привел судебные процессы над бывшим президентом Югославии Слободаном Милошевичем и экс-президентом Либерии Чарльзом Тейлором.

"Все они были могущественными, влиятельными людьми, но оказались в залах суда", – подчеркнул Хан.

Он также добавил, что в некоторых вопросах МУС до сих пор действовал медленно, поэтому "нужно ускориться".