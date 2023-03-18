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В ООН не исключили переговоров Гутерриша с Путиным даже после выдачи МУС ордера на его арест

Гутерриш всегда будет говорить с кем угодно, чтобы решить стоящие перед ним вопросы
Гутерриш всегда будет говорить с кем угодно, чтобы решить стоящие перед ним вопросы
Фото: EPA

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш будет говорить "с кем угодно", чтобы продвигать вопросы, которые находятся на повестке организации. Об этом заявил его пресс-секретарь Стефан Дюжаррик 17 марта на брифинге, комментируя возможность переговоров Гутерриша с президентом РФ Владимиром Путиным после выдачи ордера на арест последнего Международным уголовным судом.

У спикера несколько раз спросили, будет ли теперь Гутерриш встречаться с Путиным. Дюжарик ответил, что МУС является отдельной организацией с отдельным мандатом и он не будет комментировать решения этого суда.

"Генеральный секретарь всегда будет говорить с кем угодно, с кем ему нужно поговорить, чтобы решить вопросы, которые стоят перед ним", – сказал он.

Дюжаррик не ответил прямо на вопрос о вероятной ситуации, когда Путин захочет приехать на мероприятия ООН в страны, которые ратифицировали Римский статут и должны будут его арестовать.

"Генеральный секретарь говорил об ответственности, и я отсылаю вас к тому, что он говорил в прошлом. Опять же, я не собираюсь строить догадки о конкретных ситуациях. Международный уголовный суд и Секретариат ООН являются отдельными учреждениями с отдельными мандатами", – сказал он.

Контекст:

17 марта МУС выдал ордер на арест Путина и уполномоченной по правам ребенка РФ Марии Львовой-Беловой. Их подозревают в незаконной депортации детей из оккупированных районов Украины в Россию.

Теперь Путин имеет официальный статус подозреваемого в совершении международного преступления – незаконной депортации и перемещения украинских детей, отметили в Офисе генпрокурора Украины.

Российская уполномоченная по правам ребенка осенью прошлого года незаконно взяла в семью одного из детей, похищенных в Мариуполе российской армией. МИД Украины тогда инициировал уголовное расследование против нее.

Спикер Путина Дмитрий Песков, комментируя решение МУС, заявил, что в Кремле "саму постановку вопроса считают возмутительной и неприемлемой".

МУС рассматривает преступления против человечности, случаи геноцида и военных преступлений. Он действует на основании Римского статута, принятого в 1998 году и вступившего в силу с 2002 года. Юрисдикция суда распространяется только на те государства, которые ратифицировали Римский статут. Его подписали и ратифицировали 122 страны, 31 – только подписала. 

Россия подписала этот документ в 2000 году, но не ратифицировала. 16 ноября 2016 года Путин поручил МИД РФ уведомить генерального секретаря ООН о намерении Москвы покинуть Римский статут. В МИД РФ обвинили МУС в неэффективной и однобокой работе, а также заявили, что суд не оправдал возложенных на него надежд.

Украина подписала Римский статут в 2000 году. Она также до сих пор не ратифицировала его, но в 2015 году уведомила МУС о признании его юрисдикции относительно преступлений против человечности и военных преступлений, совершенных с момента начала агрессии РФ.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Владимир Путин, ООН, депортация, дети, война России против Украины, Международный уголовный суд, Антониу Гутерриш, Стефан Дюжаррик
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