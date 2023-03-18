В ООН не исключили переговоров Гутерриша с Путиным даже после выдачи МУС ордера на его арест

Гутерриш всегда будет говорить с кем угодно, чтобы решить стоящие перед ним вопросы Фото: EPA

У спикера несколько раз спросили, будет ли теперь Гутерриш встречаться с Путиным. Дюжарик ответил, что МУС является отдельной организацией с отдельным мандатом и он не будет комментировать решения этого суда.

"Генеральный секретарь всегда будет говорить с кем угодно, с кем ему нужно поговорить, чтобы решить вопросы, которые стоят перед ним", – сказал он.

Дюжаррик не ответил прямо на вопрос о вероятной ситуации, когда Путин захочет приехать на мероприятия ООН в страны, которые ратифицировали Римский статут и должны будут его арестовать.

"Генеральный секретарь говорил об ответственности, и я отсылаю вас к тому, что он говорил в прошлом. Опять же, я не собираюсь строить догадки о конкретных ситуациях. Международный уголовный суд и Секретариат ООН являются отдельными учреждениями с отдельными мандатами", – сказал он.