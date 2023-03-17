ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Что означает решение Международного уголовного суда об аресте Путина? Ответ генпрокурора и ОП

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Мир получил сигнал, что российский режим преступный, заявил Костин
Мир получил сигнал, что российский режим преступный, заявил Костин
Фото: Андрій Костін / Facebook

Ордер на арест президента России Владимира Путина, выданный 17 марта Международным уголовным судом в Гааге, позволяет задержать его за пределами РФ и передать в суд. Об этом генеральный прокурор Украины Андрей Костин 17 марта написал в Facebook.

По его словам, теперь российский президент имеет официальный статус подозреваемого в совершении международного преступления – незаконной депортации и перемещения украинских детей. Также суд выписал ордер по этому обвинению уполномоченной по правам ребенка РФ Марии Львовой-Беловой.

"Мировые лидеры теперь будут трижды думать, прежде чем жать ему руку или садиться с ним за стол переговоров. Мир получил сигнал, что российский режим преступный и его руководство и приспешники будут привлечены к ответственности. Это историческое решение для Украины и всей системы международного права. Благодарен за него лично прокурору МУС Кариму Хану", – написал Костин.

Он отметил, что Офис генпрокурора тесно сотрудничает с МУС по расследованию насильственной депортации детей из Украины и передал ему уже более 40 томов материалов. Всего ОГУ зафиксировал насильственный вывоз оккупантами около 16 тыс. детей из Донецкой, Луганской, Харьковской и Херсонской областей, а реальная цифра может быть значительно больше.

https://www.facebook.com/AndriyKostinUa/posts/pfbid02BNY7r4CuC5xJXc6vei5u7SYUbbFm6bVFbL1qPQzWnBNrWSwVUSCDJiztno6GLtDpl

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак также считает, что ордер МУС позволяет задержать обвиняемых в совершении международных преступлений Путина и омбудсмена Львову-Белову.

"Это означает, что они могут быть арестованы на территории стран, ратифицировавших Римский устав", – написал Ермак в Telegram.

Контекст:

Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина и Львовой-Беловой 17 марта. Они обвиняются в совершении военного преступления – незаконной депортации и перемещении населения (согласно релизу МУС, речь идет о детях) из оккупированных районов Украины в Россию после начала полномасштабной войны России против Украины.

Теги: Владимир Путин, арест, депортация, война России против Украины, Международный уголовный суд, Офис генпрокурора, генпрокурор Андрей Костин, Карим Хан
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Солистка Go-A Павленко сменила короткую стрижку на каре. Фото до и после
Солистка Go-A Павленко сменила короткую стрижку на каре. Фото до и после
Галина ГРИШИНА
Новая трактовка вышиванки и акцент на индивидуальности. Андре Тан презентовал весеннюю коллекцию женской одежды. Фото
Новая трактовка вышиванки и акцент на индивидуальности. Андре Тан презентовал весеннюю коллекцию женской одежды. Фото
Галина ГРИШИНА
53-летняя Лопес снялась в боди с узкими трусами
53-летняя Лопес снялась в боди с узкими трусами
Аваков рассказал, как изменился Олег Ляшко после того, как отправился на фронт
Аваков рассказал, как изменился Олег Ляшко после того, как отправился на фронт
Галина ГРИШИНА
"Знала только суррогатная мать". Хилтон рассказала, какой подарок сделала матери после того, как скрыла от нее рождение своего первенца
"Знала только суррогатная мать". Хилтон рассказала, какой подарок сделала матери после того, как скрыла от нее рождение своего первенца
Галина ГРИШИНА
Джеджула прокомментировал свое заявление об отношениях с сыном от Димопулос
Джеджула прокомментировал свое заявление об отношениях с сыном от Димопулос
Галина ГРИШИНА
Met Gala 2023 может пройти без семейства Кардашян – СМИ
Met Gala 2023 может пройти без семейства Кардашян – СМИ
Галина ГРИШИНА
41-летняя Бейонсе снялась в прозрачном платье без бюстгальтера
41-летняя Бейонсе снялась в прозрачном платье без бюстгальтера
34-летний хореограф Кот объяснил, почему у них с женой до сих пор нет детей
34-летний хореограф Кот объяснил, почему у них с женой до сих пор нет детей
Галина ГРИШИНА
Дорофеева, которая пожаловалась на плохое самочувствие, показала на сцене живот
Дорофеева, которая пожаловалась на плохое самочувствие, показала на сцене живот
Monatik презентовал трек "Сила" и заявил о новом этапе в своей карьере. Аудио
Monatik презентовал трек "Сила" и заявил о новом этапе в своей карьере. Аудио
Галина ГРИШИНА
Мишина показала, как принимает душ
Мишина показала, как принимает душ
Джеджула рассказал, почему перестал общаться с сыном от Димопулос
Джеджула рассказал, почему перестал общаться с сыном от Димопулос
Галина ГРИШИНА
"Рубрика "Любимые видео". Галкин показал ролик с танцующей Пугачевой
"Рубрика "Любимые видео". Галкин показал ролик с танцующей Пугачевой
49-летняя Клум показала, как преобразилась с новой прической. Видео
49-летняя Клум показала, как преобразилась с новой прической. Видео
Галина ГРИШИНА
В корсетах и декольте. Тина Кароль опубликовала подборку концертных снимков
В корсетах и декольте. Тина Кароль опубликовала подборку концертных снимков
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Я была одержима своим телом". Мишина в трусах выставила бедро перед зеркалом (80914)
2
47-летняя Джоли показала "самую красивую прическу этой весны". Фото до и после (72258)
3
Стилисты назвали самую актуальную длину волос для женщин старше 50 лет (70010)
4
Мирзоян высказался о творчестве Винника, который был ведущим на его свадьбе с Тоней Матвиенко (60499)
5
Тина Кароль в ультрамини подняла подол платья в гостиничном номере перед зеркалом. Видео (60052)
6
Дорофеева снялась сидя на стуле с разведенными ногами. Фото (37394)
7
"Вот-вот все покажу". Мишина вблизи продемонстрировала тело в нижнем белье с прорезями на груди и в паху (26009)
8
"Ох, ну, это же любовь". Мишина показала себя в тренажерном зале среди штанг и мужчин (22785)
 
 
 
 