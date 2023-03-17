Что означает решение Международного уголовного суда об аресте Путина? Ответ генпрокурора и ОП

По его словам, теперь российский президент имеет официальный статус подозреваемого в совершении международного преступления – незаконной депортации и перемещения украинских детей. Также суд выписал ордер по этому обвинению уполномоченной по правам ребенка РФ Марии Львовой-Беловой.

"Мировые лидеры теперь будут трижды думать, прежде чем жать ему руку или садиться с ним за стол переговоров. Мир получил сигнал, что российский режим преступный и его руководство и приспешники будут привлечены к ответственности. Это историческое решение для Украины и всей системы международного права. Благодарен за него лично прокурору МУС Кариму Хану", – написал Костин.

Он отметил, что Офис генпрокурора тесно сотрудничает с МУС по расследованию насильственной депортации детей из Украины и передал ему уже более 40 томов материалов. Всего ОГУ зафиксировал насильственный вывоз оккупантами около 16 тыс. детей из Донецкой, Луганской, Харьковской и Херсонской областей, а реальная цифра может быть значительно больше.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак также считает, что ордер МУС позволяет задержать обвиняемых в совершении международных преступлений Путина и омбудсмена Львову-Белову.

"Это означает, что они могут быть арестованы на территории стран, ратифицировавших Римский устав", – написал Ермак в Telegram.