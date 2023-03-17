Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина

МУС обвинил Путина и детского омбудсмена в РФ в незаконной депортации украинских детей Фото: icc-cpi.int

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте МУС.

"Сегодня, 17 марта 2023 года, Вторая палата досудебного разбирательства Международного уголовного суда выдала ордера на арест двух персон в контексте ситуации в Украине: господина Владимира Владимировича Путина и госпожи [детского омбудсмена в РФ] Марии Алексеевны Львовой-Беловой", – сказано в сообщении.

Путин обвиняется в совершении военного преступления – незаконной депортации и перемещении населения (согласно релизу, речь идет о детях) из оккупированных районов Украины в Россию после начала полномасштабной войны России против Украины.

Белова обвиняется в таком же преступлении.

Кроме того, как сказано в сообщении, есть достаточные основания полагать, что Белова "несет индивидуальную уголовную ответственность за вышеупомянутые преступления, поскольку совершила эти деяния непосредственно, совместно с другими и/или через других лиц".

Российская уполномоченная по правам ребенка осенью прошлого года незаконно взяла в семью одного из детей, похищенных в Мариуполе российской армией. МИД Украины тогда инициировал уголовное расследование против нее.

По состоянию на сегодняшний день известно как минимум о 16,2 тыс. депортированных Россией украинских детей, сообщил украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец. Он назвал решение МУС историческим.

По его словам, это "только начало на пути привлечения виновных к ответственности".

Спикер МИД России Мария Захарова в Telegram заявила, что решения МУС для Москвы "не имеют никакого значения в том числе с правовой точки зрения", так как Россия не является участником Римского устава МУС и не сотрудничает с судом. Она считает, что последствия сегодняшнего решения МУС будут "юридически ничтожными" для РФ.

Однако, по словам главы Офиса президента Украины Андрея Ермака, решение МУС означает, что Путин и Белова могут быть арестованы в любой из стран, ратифицировавших Римский устав.

13 марта The New York Times писала, ссылаясь на источники, что МУС намерен открыть два дела о военных преступлениях, связанных с российским вторжением в Украину.

Первое дело касается того, что Россия похищала украинских детей и подростков и отправляла их в российские лагеря перевоспитания. Второе – преднамеренных атак россиян по гражданской инфраструктуре Украины.