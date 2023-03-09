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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Пентагон препятствует передаче в Международный уголовный суд материалов США о военных преступлениях РФ – СМИ

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Пентагон, по данным СМИ, опасается, что возникнет прецедент
Пентагон, по данным СМИ, опасается, что возникнет прецедент
Фото: wikipedia.org

Министерство обороны США блокирует передачу Международному уголовному суду (МУС) в Гааге собранных спецслужбами Соединенных Штатов доказательств военных преступлений России в войне против Украины. Об этом 8 марта со ссылкой на бывших и нынешних американских чиновников сообщило издание The New York Times.

По данным издания, действия Пентагона связаны с опасениями, что такой прецедент приведет к тому, что к ответственности будут привлечены и американцы.

The New York Times пишет, что другие подразделения администрации президента США Джо Байдена, в частности спецслужбы, минюст и Государственный департамент, выступают за передачу собранных материалов в МУС.

Собеседники журналистов отмечают, что "Байдену еще предстоит найти выход из тупика".

В числе документов, чья судьба пока решается, – материалы о решении российских официальных лиц преднамеренно наносить удары по гражданской инфраструктуре Украины и "похищать тысячи украинских детей с оккупированной территории".

Издание отмечает, что большинство их источников говорили об этом анонимно, но республиканец Линдси Грэм, сенатор от штата Южной Каролины, подтвердил наличие спора и назвал Пентагон "проблемным ребенком", который "пытается подорвать букву и дух закона".

По его словам, чем быстрее США передадут в МУС материалы о военных преступлениях РФ, "тем лучше будет для мира".

Контекст:

Украина настаивает на создании специального трибунала по преступлению российской агрессии против Украины, поскольку Международный уголовный суд и другие подобные институции на данном этапе не могут рассматривать дела по таким преступлениям.

В основу будущего спецтрибунала Украина предложила положить пять параметров, один из которых – определить, что статус подсудимого, включая статус главы государства, не будет освобождать его от индивидуальной уголовной ответственности.

Необходимость создания спецтрибунала для России уже поддержал ряд европейских и международных институций, в том числе Парламентская ассамблея Совета Европы, Европарламент, парламентские ассамблеи НАТО и ОБСЕ, а также отдельные страны.

2 февраля президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что международный центр по расследованию преступления агрессии РФ против Украины будет работать в Гааге. В ней будут участвовать европейское агентство Евроюст, Украина, Нидерланды и партнеры из объединенной следственной группы, которая расследовала катастрофу рейса МН17.

В начале марта во Львове состоялась конференция United for Justice – "Объединенные ради справедливости", или, как называет ее генпрокурор Андрей Костин, "юридический "Рамштайн".

По словам президента Владимира Зеленского, должны быть наказаны "все российские убийцы", каждый организатор агрессии, все, кто обеспечивает войну и террор против украинцев. "Мир достаточно силен, чтобы наказать Россию за войну", – отметил глава государства.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: США, Джо Байден, Пентагон, военные, преступление, спецслужбы, трибунал, документы, Международный уголовный суд, суд
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