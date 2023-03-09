Пентагон препятствует передаче в Международный уголовный суд материалов США о военных преступлениях РФ – СМИ

По данным издания, действия Пентагона связаны с опасениями, что такой прецедент приведет к тому, что к ответственности будут привлечены и американцы.

The New York Times пишет, что другие подразделения администрации президента США Джо Байдена, в частности спецслужбы, минюст и Государственный департамент, выступают за передачу собранных материалов в МУС.

Собеседники журналистов отмечают, что "Байдену еще предстоит найти выход из тупика".

В числе документов, чья судьба пока решается, – материалы о решении российских официальных лиц преднамеренно наносить удары по гражданской инфраструктуре Украины и "похищать тысячи украинских детей с оккупированной территории".

Издание отмечает, что большинство их источников говорили об этом анонимно, но республиканец Линдси Грэм, сенатор от штата Южной Каролины, подтвердил наличие спора и назвал Пентагон "проблемным ребенком", который "пытается подорвать букву и дух закона".

По его словам, чем быстрее США передадут в МУС материалы о военных преступлениях РФ, "тем лучше будет для мира".