"Это – чушь". Пентагон отверг заявления России, что Украина получает от США координаты целей в РФ

Мы не находимся в состоянии войны с Россией – Райдер Фото: Brig. Gen. Patrick Ryder / Twitter

По его словам, у США нет никакой информации относительно того, проводили ли украинцы подобные операции или нет.

"Можете задать им этот вопрос. Я же могу сказать определенно, что мнение о том, что США предоставляют украинцам разведданные или информацию для нанесения ударов по объектам на территории России, – это чушь. Мы не находимся в состоянии войны с Россией и не стремимся к войне с ней", – сказал Райдер.

Накануне заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Украина якобы атакует российские объекты с помощью информации от американской разведки.

"Мы знаем, что эти атаки были бы невозможны без серьезной помощи со стороны США, в том числе выбора цели, предоставления разведданных и помощи других видов", – цитирует его государственное агентство РИА "Новости".

О том, что Украина использует данные разведки США, но только для защиты от российской агрессии, 9 февраля написала The Washington Post.

Украинские официальные источники подтвердили изданию, что Вооруженные силы Украины несколько месяцев успешно атакуют российские цели, включая штабы, склады боеприпасов и казармы на украинской земле с помощью предоставленных США артиллерийских ракетных систем HIMARS и другого подобного высокоточного оружия.