"Это – чушь". Пентагон отверг заявления России, что Украина получает от США координаты целей в РФ

По его словам, у США нет никакой информации относительно того, проводили ли украинцы подобные операции или нет.
"Можете задать им этот вопрос. Я же могу сказать определенно, что мнение о том, что США предоставляют украинцам разведданные или информацию для нанесения ударов по объектам на территории России, – это чушь. Мы не находимся в состоянии войны с Россией и не стремимся к войне с ней", – сказал Райдер.
Накануне заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Украина якобы атакует российские объекты с помощью информации от американской разведки.
"Мы знаем, что эти атаки были бы невозможны без серьезной помощи со стороны США, в том числе выбора цели, предоставления разведданных и помощи других видов", – цитирует его государственное агентство РИА "Новости".
О том, что Украина использует данные разведки США, но только для защиты от российской агрессии, 9 февраля написала The Washington Post.
Украинские официальные источники подтвердили изданию, что Вооруженные силы Украины несколько месяцев успешно атакуют российские цели, включая штабы, склады боеприпасов и казармы на украинской земле с помощью предоставленных США артиллерийских ракетных систем HIMARS и другого подобного высокоточного оружия.
С начала февраля, по подсчетам "Верстки", беспилотники появлялись в воздушном пространстве России как минимум восемь раз, а с декабря 2022 года количество атак достигло 30.
27 февраля дроны заметили в Белгородской области. По заявлению местных властей, БПЛА упали возле жилых домов и повредили четыре автомобиля и квартиру.
28 февраля в Туапсе якобы в результате атаки БПЛА произошел пожар на нефтебазе "Роснефти", в Санкт-Петербурге из-за неопознанного объекта закрыли воздушное пространство над городом (минобороны РФ позже заявило, что якобы проводило "учения ПВО"), а в Подмосковье БПЛА упал возле станции "Газпрома". В то же вечер местные жители слышали взрывы и видели зарево в районе аэродрома в Ейске.
Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк предположил, что участившиеся атаки "неустановленными" объектами в РФ связаны с внутренними процессами в России. "Украина не наносит удары по территории РФ", – заявил он.
Секретарь СНБО Алексей Данилов, комментируя размещение на крышах в Москве колесной техники для систем ПВО, 1 марта сказал, что украинские власти не знают причины взрывов в ряде регионов России, но советуют россиянам осознать, что у них не будет спокойной жизни, пока они не прекратят агрессию против Украины.