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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Задрожали стекла в окнах". В Севастополе слышали взрывы. Оккупанты заявили об атаке беспилотников

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Оккупанты утверждают, что над морем в Севастополе сбили украинские беспилотники
Оккупанты утверждают, что над морем в Севастополе сбили украинские беспилотники
Фото: depositphotos.com (архив)

Во временно оккупированном Россией украинском Севастополе 16 февраля были слышны звуки взрывов. "Губернатор" Севастополя Михаил Развожаев сообщил в Telegram о работе ПВО.

Telegram-канал "Крымский ветер" уточнил, что очевидцы зафиксировали первые взрывы около 5.00.

"Около 5.00 раздалось несколько взрывов над районами, в которых расположены российские воинские части. Самый сильный взрыв раздался в 6.15", – сказано в сообщении.

В 5.14 в центральной части Севастополя был слышен пуск ракеты и последующий громкий взрыв, от которого "задрожали стекла в окнах", уточняет корреспондент проекта "Крым.Реалии".

Развожаев после этого заявил, что над городом и оккупированным полуостровом работала система противовоздушной обороны оккупантов и якобы все беспилотники сбиты.

"Начиная с ночи началась атака на полуостров. В зоне Севастополя ПВО и Черноморский флот сбили два из двух укробеспилотников над морем. Еще несколько БПЛА сбили в акватории – в зоне Республики Крым", – утверждает он.

Украинские военные не комментировали взрывы в Крыму.

Контекст:

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. "Присоединение" полуострова к Российской Федерации не признается Украиной и большинством стран мира. После оккупации РФ превратила Крым в военную базу. 24 февраля 2022 года Россия открыто вторглась на материковую Украину в том числе с территории полуострова.

Украинские власти неоднократно заявляли, что ставят своей целью деоккупацию всех захваченных с 2014 года Россией украинских территорий, в том числе Крыма.

Оккупационные власти Севастополя 31 июля 2022 года заявили, что штаб Черноморского флота РФ якобы атаковал украинский беспилотник, вследствие чего пострадало пять человек. Праздничные мероприятия по случаю Дня ВМФ в Севастополе отменили, а позднее заявили о введении "желтого" уровня террористической опасности. Украинские военные не комментировали эту операцию (не считая троллинга в адрес ЧФ РФ) и не раскрывали ее подробностей. Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий позже рассказал в интервью t-online, что июльские удары беспилотниками по штабу ЧФ РФ без помощи партизан вряд ли были бы возможны.

В августе в Крыму произошло несколько взрывов на военных объектах России. Президент Украины Владимир Зеленский призывал жителей полуострова и других оккупированных территорий не приближаться к российским военным объектам.

29 октября в акватории оккупированного Севастополя раздались взрывы, в результате которых, по неподтвержденным данным, были попадания по российским кораблям. Министерство обороны РФ заявило о якобы "террористической атаке" на корабли Черноморского флота и гражданские суда.

Взрывы в Севастополе раздавались и после этой атаки, в частности 22 ноября, – тогда, по версии оккупантов, была атакована Балаклавская ТЭС, а также 2 января 2023 года, когда Развожаев заявлял об отбитой атаке беспилотников.

Теги: Россия, Крым, Украина, взрыв, Севастополь, Балаклава, оккупация, ПВО, беспилотники, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, взрывы, удары, ВМФ, Михаил Развожаев, российские оккупанты, деоккупация, дрон-камикадзе
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