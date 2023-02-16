"Задрожали стекла в окнах". В Севастополе слышали взрывы. Оккупанты заявили об атаке беспилотников

Оккупанты утверждают, что над морем в Севастополе сбили украинские беспилотники Фото: depositphotos.com (архив)

Telegram-канал "Крымский ветер" уточнил, что очевидцы зафиксировали первые взрывы около 5.00.

"Около 5.00 раздалось несколько взрывов над районами, в которых расположены российские воинские части. Самый сильный взрыв раздался в 6.15", – сказано в сообщении.

В 5.14 в центральной части Севастополя был слышен пуск ракеты и последующий громкий взрыв, от которого "задрожали стекла в окнах", уточняет корреспондент проекта "Крым.Реалии".

Развожаев после этого заявил, что над городом и оккупированным полуостровом работала система противовоздушной обороны оккупантов и якобы все беспилотники сбиты.

"Начиная с ночи началась атака на полуостров. В зоне Севастополя ПВО и Черноморский флот сбили два из двух укробеспилотников над морем. Еще несколько БПЛА сбили в акватории – в зоне Республики Крым", – утверждает он.

Украинские военные не комментировали взрывы в Крыму.