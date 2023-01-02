"Бабахало несколько раз". В Севастополе раздались взрывы. Оккупанты заявили об атаке беспилотников

Оккупанты утверждают, что сбили в Севастополе два БПЛА Фото: krymr.com (иллюстративное)

В сообщении утверждалось о работе сил противовоздушной обороны оккупантов над Симферополем и Севастополем.

Уже после этого сообщения очевидцы сообщали, что в Севастополе "бабахало несколько раз".

По утверждению Развожаева, над морем были сбиты два беспилоника. "Мэр" Севастополя не уточнил их принадлежность.

Украинские военные не комментировали взрывы в Севастополе.