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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Бабахало несколько раз". В Севастополе раздались взрывы. Оккупанты заявили об атаке беспилотников

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Оккупанты утверждают, что сбили в Севастополе два БПЛА
Оккупанты утверждают, что сбили в Севастополе два БПЛА
Фото: krymr.com (иллюстративное)

Во временно оккупированном Крыму в Севастополе и Симферополе 2 января были слышны звуки взрывов, пишет местный Telegram-канал "ЧП/Севастополь". "Губернатор" Севастополя Михаил Развожаев сообщил в Telegram о работе ПВО.

В сообщении утверждалось о работе сил противовоздушной обороны оккупантов над Симферополем и Севастополем.

Уже после этого сообщения очевидцы сообщали, что в Севастополе "бабахало несколько раз".

По утверждению Развожаева, над морем были сбиты два беспилоника. "Мэр" Севастополя не уточнил их принадлежность.

Украинские военные не комментировали взрывы в Севастополе.

Контекст:

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к Российской Федерации не признается Украиной и большинством стран мира. После оккупации РФ превратила Крым в военную базу. 24 февраля 2022 года Россия открыто вторглась на материковую Украину в том числе с территории полуострова.

Украинские власти неоднократно заявляли, что ставят своей целью деоккупацию всех захваченных с 2014 года Россией украинских территорий, в том числе Крыма.

Оккупационные власти Севастополя 31 июля заявили, что штаб Черноморского флота РФ якобы атаковал украинский беспилотник, вследствие чего пострадало пять человек. Праздничные мероприятия по случаю Дня ВМФ в Севастополе отменили, а позднее заявили о введении "желтого" уровня террористической опасности. Украинские военные не комментировали эту операцию (не считая троллинга в адрес ЧФ РФ) и не раскрывали ее подробностей. 

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий рассказал 16 ноября в интервью t-online, что июльские удары беспилотниками по штабу ЧФ РФ без помощи партизан вряд ли были бы возможны.

В августе в Крыму произошло несколько взрывов на военных объектах России. Президент Украины Владимир Зеленский призывал жителей полуострова и других оккупированных территорий не приближаться к российским военным объектам.

29 октября в акватории оккупированного Севастополя раздались взрывы, в результате которых, по неподтвержденным данным, были попадания по российским кораблям. Министерство обороны РФ заявило о якобы "террористической атаке" на корабли Черноморского флота и гражданские суда.

Взрывы в Севастополе раздавались и после этой атаки, в частности, 22 ноября. Тогда, по версии оккупантов, была атакована Балаклавская ТЭС.

Теги: Россия, Крым, Украина, Симферополь, взрыв, Севастополь, оккупация, аннексия, ПВО, беспилотники, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, взрывы, удары, Михаил Развожаев, российские оккупанты, деоккупация
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