Остин начал турне по Ближнему Востоку. Ранее Пентагон анонсировал, что все его встречи касаются войны и помощи Украине

Темой встречи было сотрудничество в области безопасности. Также Остин поделился своими опасениями по поводу ряда общих проблем, включая необходимость решения опроса Сирии, а также противодействия другим дестабилизирующим действиям в регионе, говорится в сообщении.

Перед началом турне высокопоставленный чиновник американского министерства обороны заявил на брифинге, что оно продлится неделю, кроме Иордании, Остин посетит также Египет и Израиль. По его словам, глава оборонного ведомства будет говорить с лидерами этих стран о неспровоцированной войне между Россией и Украиной.

"Он поделится своим мнением о необходимости усиления поддержки Украины уже сейчас. Он также расскажет о стратегических последствиях расширения российско-иранского военного сотрудничества, которое прямо сейчас убивает украинцев, но в конечном итоге вернется с серьезными и негативными последствиями для безопасности Ближнего Востока", – заявил военный чиновник.

Отвечая на вопрос, намерен ли Остин призвать власти Израиля принять решения по поставке важного оружия в помощь Украине, представитель Пентагона не дал прямого ответа, подчеркнув, что не хочет анонсировать то, что Остин может объявить сам.

"Я не хочу опережать то, что он может сказать публично. Но я хочу прояснить, что на каждой встрече министра Остина с коллегой или мировым лидером речь идет об Украине и России, а также актуальных потребностях украинского населения и вооруженных сил", – добавил он.