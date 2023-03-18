"Приехал попрощаться перед Гаагой". Путин впервые за три года приехал в Крым

"Существо, отдаленно похожее на Путина, появилось в оккупированном Севастополе в сопровождении местного гауляйтера Михаила Развожаева. Приехал попрощаться перед Гаагой", – написал Чубаров.

О визите Путина в Крым пишут и российские СМИ, в частности ТАСС. На оккупированной территории Украины главе Кремля "показали первую часть масштабного проекта историко-археологического парка "Херсонес Таврический" – детскую школу искусств и детский центр "Корсунь".

"Медуза" отмечает, что последний раз Путин был в Крыму в 2020 году, в очередную годовщину оккупации Крыма 18 марта.