"Приехал попрощаться перед Гаагой". Путин впервые за три года приехал в Крым

"Существо, отдаленно похожее на Путина, появилось в оккупированном Севастополе в сопровождении местного гауляйтера Михаила Развожаева. Приехал попрощаться перед Гаагой", – написал Чубаров.
О визите Путина в Крым пишут и российские СМИ, в частности ТАСС. На оккупированной территории Украины главе Кремля "показали первую часть масштабного проекта историко-археологического парка "Херсонес Таврический" – детскую школу искусств и детский центр "Корсунь".
"Медуза" отмечает, что последний раз Путин был в Крыму в 2020 году, в очередную годовщину оккупации Крыма 18 марта.
Россия оккупировала Крымский полуостров после незаконного "референдума" 16 марта 2014 года. "Присоединение" полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.
24 февраля 2022 года Россия полномасштабно вторглась на материковую часть Украины в том числе из Крыма.
Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года украинских территорий, в том числе Крыма.
В марте 2023 года секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что альтернативы освобождению Крыма военным путем нет.