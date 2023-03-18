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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

"Приехал попрощаться перед Гаагой". Путин впервые за три года приехал в Крым

Российсие СМИ пишут, что Путину показали детские объекты
Российсие СМИ пишут, что Путину показали детские объекты
Фото: ЕРА (архив)

Президент России Владимир Путин прибыл в оккупированный РФ Крым, сообщил 18 марта в Facebook глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

"Существо, отдаленно похожее на Путина, появилось в оккупированном Севастополе в сопровождении местного гауляйтера Михаила Развожаева. Приехал попрощаться перед Гаагой", – написал Чубаров.

https://www.facebook.com/dogrujol/posts/pfbid02Lq6nYXX44yjrst8PrUhGi29M4JPd3grvV8CoiTmNBZ2g1UZvhADxnGMXuSfEenCvl

О визите Путина в Крым пишут и российские СМИ, в частности ТАСС. На оккупированной территории Украины главе Кремля "показали первую часть масштабного проекта историко-археологического парка "Херсонес Таврический" – детскую школу искусств и детский центр "Корсунь".

"Медуза" отмечает, что последний раз Путин был в Крыму в 2020 году, в очередную годовщину оккупации Крыма 18 марта.

Контекст:

Россия оккупировала Крымский полуостров после незаконного "референдума" 16 марта 2014 года. "Присоединение" полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

24 февраля 2022 года Россия полномасштабно вторглась на материковую часть Украины в том числе из Крыма.

Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года украинских территорий, в том числе Крыма.

В марте 2023 года секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что альтернативы освобождению Крыма военным путем нет.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Владимир Путин, Крым, Рефат Чубаров, оккупация, визит
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