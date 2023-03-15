Член ПАСЕ Зингерис: Путин с выправкой спортивного гномика сказал: "А что было до пакта Молотова – Риббентропа? Разве вас не предал Запад в Мюнхене?" Наши ответили: "Это был ваш договор с немцами два года рулить всей Европой"

Зингерис о Путине: Он говорил с блестящими глазами. Человек, который будто живет исправлением "неправильной истории" Фото: EPA (архив, 2005 год)

Об этом рассказал депутат литовского Сейма, глава литовской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Эмануэлис Зингерис в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

"Тогда вдруг российская делегация махнула нам, к нам подошел стройный, небольшой человек, без улыбки. Это был господин Путин. И он сказал: "Хотелось бы поговорить". Он повел всех в комнату какую-то отдельную. Там были комнаты для переговоров в замке около Кракова. И начал речь, которую я слышал отрывками. Там другие были рядом, которым он завел опять речь о пакте Молотова – Риббентропа. Он говорил с блестящими глазами. Человек, который будто живет исправлением неправильной истории. Он заявил: "Я вас спрашиваю: что было до Молотова – Риббентропа?" – пересказал Зингерис.

Он подчеркнул, что Литва, Латвия, Эстония и Польша говорили, что Советский Союз оккупировал страны Балтии после договора между диктаторами Адольфом Гитлером и Иосифом Сталиным.

"И тогда господин Путин со своей маленькой, спортивной выправкой спортивного гномика сказал: "А что было до этого? Разве вас не предал Запад в Мюнхене? Разве не было Чехословакии?" Ну, наши, конечно, объяснили: "Мы помним советские танки на наших улицах еще за год до немецкой оккупации. И это был ваш договор с немцами, два года рулить всей Европой. И вы помогали немцам занимать европейские страны два года и сами заняли", – вспомнил литовский депутат.

Однако Путин, по его словам, "сумасшедшим образом жил желанием исправить [историю]", добиться реванша и признания "правильности сильной России".

Зингерис: На подписании Соглашения об ассоциации Янукович кричал "Я говорю с ним!" диким голосом резаной кобылы. Немцы и англичане отвечали: "Почему вы говорите с Путиным?" – "Он все о нас знает и не разрешает". Читайте полную версию интервью

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube



