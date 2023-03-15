Член ПАСЕ Зингерис: Путин с выправкой спортивного гномика сказал: "А что было до пакта Молотова – Риббентропа? Разве вас не предал Запад в Мюнхене?" Наши ответили: "Это был ваш договор с немцами два года рулить всей Европой"

Об этом рассказал депутат литовского Сейма, глава литовской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Эмануэлис Зингерис в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.
"Тогда вдруг российская делегация махнула нам, к нам подошел стройный, небольшой человек, без улыбки. Это был господин Путин. И он сказал: "Хотелось бы поговорить". Он повел всех в комнату какую-то отдельную. Там были комнаты для переговоров в замке около Кракова. И начал речь, которую я слышал отрывками. Там другие были рядом, которым он завел опять речь о пакте Молотова – Риббентропа. Он говорил с блестящими глазами. Человек, который будто живет исправлением неправильной истории. Он заявил: "Я вас спрашиваю: что было до Молотова – Риббентропа?" – пересказал Зингерис.
Он подчеркнул, что Литва, Латвия, Эстония и Польша говорили, что Советский Союз оккупировал страны Балтии после договора между диктаторами Адольфом Гитлером и Иосифом Сталиным.
"И тогда господин Путин со своей маленькой, спортивной выправкой спортивного гномика сказал: "А что было до этого? Разве вас не предал Запад в Мюнхене? Разве не было Чехословакии?" Ну, наши, конечно, объяснили: "Мы помним советские танки на наших улицах еще за год до немецкой оккупации. И это был ваш договор с немцами, два года рулить всей Европой. И вы помогали немцам занимать европейские страны два года и сами заняли", – вспомнил литовский депутат.
Однако Путин, по его словам, "сумасшедшим образом жил желанием исправить [историю]", добиться реванша и признания "правильности сильной России".
Зингерис: На подписании Соглашения об ассоциации Янукович кричал "Я говорю с ним!" диким голосом резаной кобылы. Немцы и англичане отвечали: "Почему вы говорите с Путиным?" – "Он все о нас знает и не разрешает". Читайте полную версию интервью
23 августа 1939 года СССР и Германия решили разделить сферы влияния в Восточной Европе и подписали договор о ненападении. Документ известен как пакт Молотова – Риббентропа, по фамилиям министров иностранных дел СССР и Германии, которые поставили под ним подписи. Спустя неделю после заключения пакта Германия напала на Польшу, что стало началом Второй мировой войны. Закончилась война 2 сентября 1945 года капитуляцией Японии.
В 1941 году Германия с союзниками, вопреки договору, совершила нападение на СССР. Период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года в российской историографии называют Великой Отечественной войной.
В РФ утверждают, что СССР "никогда не был союзником гитлеровской Германии" и что он вынужденно подписал договор о ненападении. В МИД России в 2019 году заявили, что этот шаг позволил Советскому Союзу отсрочить начало войны почти на два года и укрепить обороноспособность страны, "тем самым были спасены сотни тысяч жизней".
В 2020 году Путин опубликовал статью, в которой он среди прочего называет оккупацию Литвы, Латвии и Эстонии Советским Союзом в 1940 году "законной". Оккупация проводилась в том числе на основании пакта Молотова – Риббентропа.