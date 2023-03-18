"Речь идет о поиске преемника Путина и ищет его уже не Путин". В ГУР МО заявили, что после ордера из Гааги президент РФ стал еще токсичнее для своего окружения

Ордер на арест, выданный МУС, может иметь для Путина последствия в виде обострения интриг в Кремле, считают в украинской военной разведке Фото: EPA

"Российские пропагандисты не вышли со своими традиционными шоу, где обсуждали [бы] именно Гаагу, потому что сам факт обсуждения этой новости даже для зомбированного населения РФ был бы странным и слишком тревожным "звонком". Потому что рассказывать, что "спецоперация" идет по плану, а затем получить розыск и предписание к аресту от МУС - это даже [российским пропагандистам Владимиру] Соловьеву и [Ольге] Скабеевой будет трудно эти вещи соединить между собой", – заметил представитель ГУР МО.

Он подчеркнул, что круг Путина сужается, он становится все более токсичным как для внешнего мира, так и внутри страны, в том числе для своего окружения.

"В частности, в башнях Кремля все большее недовольство от происходящего. Все более мрачное осознание перспектив, а именно геополитической катастрофы режима Путина. И да, уже речь идет о поиске преемника Путину и ищет его уже не Путин", – подытожил Юсов.