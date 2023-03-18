Экс-судья МУС: После решения Гаагского трибунала Интерпол обязан огласить Путина в международный розыск

Путина нельзя задержать в России, но за границей он лишится дипломатического иммунитета – Василенко Фото: ksf.openukraine.org

По его словам, после проведенного в Гааге расследования прокуратура должна сформулировать обвинительный приговор и вызвать Путина в суд для участия в судебном заседании. Экс-судья уверен, что он ни в коем случае не приедет. Но Интерпол сможет огласить его в международный розыск и задержать в любой из стран, поддержавшей Римский статут или устав МУС.

"Интерпол не может приехать в Кремль и его арестовать. Это может случиться, если он окажется где-то за пределами России. И если информация об этом поступит в Интерпол, сотрудники организации могут задержать Путина", – объяснил Василенко.

Он отметил, что если Гаагский трибунал официально признает российского президента международным преступником, то он лишится дипломатического иммунитета. Им пользуются определенные категории высших должностных лиц государств.

Василенко подчеркнул, что по его мнению, Путин может быть привлечен к ответственности только одновременно с привлечением к ответственности РФ как государства за акт агрессии.

"А это возможно в случае победы над Россией и крушения путинского режима. В этом должны отдавать себе отчет те, кто носится с идеей создать еще какой-то дополнительный суд. Нельзя общественность обманывать, отвлекать его внимание от действительных путей наказания Путина и путинской России", – добавил бывший судья.