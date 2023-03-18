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Экс-судья МУС: После решения Гаагского трибунала Интерпол обязан огласить Путина в международный розыск

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Путина нельзя задержать в России, но за границей он лишится дипломатического иммунитета Василенко
Путина нельзя задержать в России, но за границей он лишится дипломатического иммунитета – Василенко
Фото: ksf.openukraine.org

Ордер Международного уголовного суда обязывает президента России Владимира Путина явиться в Гаагский суд для дачи показаний. Такое мнение бывший судья МУС Владимир Василенко выразил в опубликованном 18 марта комментарии "Главкому".

По его словам, после проведенного в Гааге расследования прокуратура должна сформулировать обвинительный приговор и вызвать Путина в суд для участия в судебном заседании. Экс-судья уверен, что он ни в коем случае не приедет. Но Интерпол сможет огласить его в международный розыск и задержать в любой из стран, поддержавшей Римский статут или устав МУС.

"Интерпол не может приехать в Кремль и его арестовать. Это может случиться, если он окажется где-то за пределами России. И если информация об этом поступит в Интерпол, сотрудники организации могут задержать Путина", – объяснил Василенко.

Он отметил, что если Гаагский трибунал официально признает российского президента международным преступником, то он лишится дипломатического иммунитета. Им пользуются определенные категории высших должностных лиц государств.

Василенко подчеркнул, что по его мнению, Путин может быть привлечен к ответственности только одновременно с привлечением к ответственности РФ как государства за акт агрессии.

"А это возможно в случае победы над Россией и крушения путинского режима. В этом должны отдавать себе отчет те, кто носится с идеей создать еще какой-то дополнительный суд. Нельзя общественность обманывать, отвлекать его внимание от действительных путей наказания Путина и путинской России", – добавил бывший судья.

Контекст:

17 марта МУС выдал ордер на арест Путина и Львовой-Беловой. Их подозревают в незаконной депортации детей из оккупированных районов Украины в Россию.

Теперь Путин имеет официальный статус подозреваемого в совершении международного преступления – незаконной депортации и перемещения украинских детей, отметили в Офисе генпрокурора Украины.

Российская уполномоченная по правам ребенка осенью прошлого года незаконно взяла в семью одного из детей, похищенных в Мариуполе российской армией. МИД Украины тогда инициировал уголовное расследование против нее.

Спикер Путина Дмитрий Песков, комментируя решение МУС, заявил, что в Кремле "саму постановку вопроса считают возмутительной и неприемлемой".

МУС рассматривает преступления против человечности, случаи геноцида и военных преступлений. Он действует на основании Римского статута, принятого в 1998 году и вступившего в силу с 2002 года.  Юрисдикция суда распространяется только на те государства, которые ратифицировали Римский статут. Его подписали и ратифицировали 122 страны, 31 – только подписала. 

Россия подписала этот документ в 2000 году, но не ратифицировала. 16 ноября 2016 года Путин поручил МИД РФ уведомить генерального секретаря ООН о намерении Москвы покинуть Римский статут. В МИД РФ обвинили МУС в неэффективной и однобокой работе, а также заявили, что суд не оправдал возложенных на него надежд.

Украина подписала Римский статут в 2000 году. Она также до сих пор не ратифицировала его, но в 2015 году уведомила МУС о признании его юрисдикции относительно преступлений против человечности и военных преступлений, совершенных с момента начала агрессии РФ.

Теги: Россия, Владимир Путин, арест, Интерпол, Владимир Василенко, Международный уголовный суд
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