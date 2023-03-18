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Байден поддержал выдачу ордера на арест Путина

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Байден о Путине: Он определенно совершил военные преступления
Байден о Путине: Он определенно совершил военные преступления
Фото: EPA

Президент США Джо Байден считает оправданной выдачу Международным уголовным судом ордера на арест президента РФ Владимира Путина. Об этом Байден сказал журналистам у Белого дома, видео опубликовал, в частности, канал Sky News Australia.

Байдена спросили, что он думает об ордере на арест Путина.

"Я думаю, что это оправданно", – ответил президент США.

Байден отметил, что МУС не признан Соединенными Штатами, но подчеркнул, что ордер на арест российского президента является "очень сильным аргументом".

"Он определенно совершил военные преступления", – добавил Байден.

Контекст:

17 марта МУС выдал ордер на арест Путина и уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой. Они подозреваются в незаконной депортации детей из оккупированных районов Украины в Россию. Теперь Путин имеет официальный статус подозреваемого в совершении международного преступления – незаконной депортации и перемещения украинских детей, отметили в Офисе генпрокурора Украины.

Спикер Путина Дмитрий Песков, комментируя решение МУС, заявил, что в Кремле "саму постановку вопроса считают возмутительной и неприемлемой".

МУС рассматривает преступления против человечности, случаи геноцида и военных преступлений. Он действует на основании Римского статута, принятого в 1998 году и вступившего в силу с 2002 года.  Юрисдикция суда распространяется только на те государства, которые ратифицировали Римский статут. Его подписали и ратифицировали 122 страны, 31 – только подписала. 

Россия подписала этот документ в 2000 году, но не ратифицировала. 16 ноября 2016 года Путин поручил МИД РФ уведомить генерального секретаря ООН о намерении Москвы покинуть Римский статут. В МИД РФ обвинили МУС в неэффективной и однобокой работе, а также заявили, что суд не оправдал возложенных на него надежд.

Украина подписала Римский статут в 2000 году. Она также до сих пор не ратифицировала его, но в 2015 году уведомила МУС о признании его юрисдикции относительно преступлений против человечности и военных преступлений, совершенных с момента начала агрессии РФ.

Теги: Россия, Владимир Путин, США, Джо Байден, арест, Римский статут, война России против Украины, Международный уголовный суд, военное преступление
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