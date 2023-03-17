"На шаг ближе к судному дню", "российский режим будет привлечен к ответственности". Западные политики приветствовали решение МУС выдать ордер на арест Путина

Привлечение Путина к ответственности за похищение и депортацию украинских детей поддержал президент Литвы Гитанас Науседа.

"Настало время расследовать другие преступления – пытки, изнасилования и массовые убийства – совершенные против украинского народа", – отметил он в Twitter 17 марта.

I commend the first step to * accountability by the @IntlCrimCourt - to initiate Putin's prosecution for the abduction and deportation of * children.



Now is the time to probe into other crimes – torture, rape and mass killings – committed against Ukrainian people! — Gitanas Naus * da (@GitanasNauseda) March 17, 2023

"Ни одно преступление не остается безнаказанным", – написал в Twitter президент Эстонии Алар Карис.

Премьер-министр страны Кая Каллас заявила в Twitter, что "российский режим будет привлечен к ответственности".

"На шаг ближе к судному дню. Выдавая первый ордер на арест Путина, МУС посылает исторический сигнал: все зверства против Украины являются следствием преступной политики российского руководства. Напоминаем, что никто не имеет иммунитета, даже главы государств", – отметила глава правительства.

Step closer to judgement day.



With first warrant of arrest for #Putin, #ICC sends out historic signal: all atrocities against Ukraine stem from criminal policy of Russian leaders.



Reminder that no-one is immune, not even heads of state. Russian regime will be held accountable. https://t.co/WWddPzuNfd — Kaja Kallas (@kajakallas) March 17, 2023

Путин, "несомненно, несет ответственность за военные преступления, а также должен предстать перед судом за преступление агрессии", подчеркнул в Twitter министр иностранных дел Чехии Ян Липавский.

Putin is undoubtedly responsible for war crimes and should also stand trial for the Crime of Aggression. I welcome the fact that the International Criminal Court (ICC) has agreed to issue an arrest warrant against Putin. — Jan Lipavský (@JanLipavsky) March 17, 2023

Решение МУС приветствовал в Twitter также глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс.

"Чтобы не было никакой безнаказанности для тех, кто нарушает международное право", – указал дипломат.

I welcome the decision by @IntlCrimCourt to issue arrest warrant for Mr.Putin of Russia, no impunity for those who break the international law https://t.co/jdNGLDFD4U — Edgars Rink * vi * s (@edgarsrinkevics) March 17, 2023

Ордер на арест Путина за депортацию в РФ украинских детей "создает новый прецедент", подчеркнул в Twitter глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

"Однако история будет завершена только тогда, когда будут расследованы все военные преступления и преступление агрессии, а виновные осуждены", – заявил министр.

History is being made. Putin’s arrest warrant for deporting Ukrainian children is setting new precedents. The story, however, will be complete only when all the war crimes, and the crime of agression, have been investigated and the guilty are convicted. — Gabrielius Landsbergis * (@GLandsbergis) March 17, 2023

Нидерланды поддерживают МУС "в борьбе с безнаказанностью за военные преступления и преступления против человечности", заверил в Twitter глава МИД Вопке Хукстра.

"Мы сделаем все возможное, чтобы МУС мог безопасно и независимо выполнять эту сложную задачу", – написал он в Twitter.

We will do our utmost to enable the #ICC to perform this difficult task safely and independently. 2/2#accountability — Wopke Hoekstra (@WBHoekstra) March 17, 2023

Решение МУС – это начало процесса привлечения к ответственности, "не может быть безнаказанности", заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

МУС выдал ордер на арест Путина и уполномоченной по правам ребенка РФ Марии Львовой-Беловой 17 марта. Они обвиняются в совершении военного преступления – незаконной депортации и перемещении населения (согласно релизу МУС, речь идет о детях) из оккупированных районов Украины в Россию после начала полномасштабной войны РФ против Украины в феврале 2022 года.

Теперь Путин имеет официальный статус подозреваемого в совершении международного преступления – незаконной депортации и перемещения украинских детей, отметили в Офисе генпрокурора Украины.

"Мировые лидеры теперь будут трижды думать, прежде чем жать ему руку или садиться с ним за стол переговоров. Мир получил сигнал, что российский режим преступный и его руководство и приспешники будут привлечены к ответственности. Это историческое решение для Украины и всей системы международного права. Благодарен за него лично прокурору МУС Кариму Хану", – отметил генпрокурор Украины Андрей Костин.

Российский уполномоченный по правам ребенка осенью прошлого года незаконно взяла в семью одного из детей, похищенных в Мариуполе российской армией. МИД Украины тогда инициировал уголовное расследование против нее.

По состоянию на сегодняшний день известно как минимум о 16,2 тыс. депортированных Россией украинских детей, сообщил украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец. Он назвал решение МУС историческим. По словам Лубинца, это "только начало на пути привлечения виновных к ответственности".