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"На шаг ближе к судному дню", "российский режим будет привлечен к ответственности". Западные политики приветствовали решение МУС выдать ордер на арест Путина

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Выдавая первый ордер на арест Путина, МУС посылает исторический сигнал, отметила премьер Эстонии Каллас
Выдавая первый ордер на арест Путина, МУС посылает исторический сигнал, отметила премьер Эстонии Каллас
Фото: EPA

Президенты, премьеры и дипломаты из разных стран отреагировали на выдачу Международным уголовным судом (МУС) ордера на арест главы Кремля Владимира Путина.

Привлечение Путина к ответственности за похищение и депортацию украинских детей поддержал президент Литвы Гитанас Науседа.

"Настало время расследовать другие преступления – пытки, изнасилования и массовые убийства – совершенные против украинского народа", – отметил он в Twitter 17 марта.

"Ни одно преступление не остается безнаказанным", – написал в Twitter президент Эстонии Алар Карис.

Премьер-министр страны Кая Каллас заявила в Twitter, что "российский режим будет привлечен к ответственности".

"На шаг ближе к судному дню. Выдавая первый ордер на арест Путина, МУС посылает исторический сигнал: все зверства против Украины являются следствием преступной политики российского руководства. Напоминаем, что никто не имеет иммунитета, даже главы государств", – отметила глава правительства.

Путин, "несомненно, несет ответственность за военные преступления, а также должен предстать перед судом за преступление агрессии", подчеркнул в Twitter министр иностранных дел Чехии Ян Липавский.

Решение МУС приветствовал в Twitter также глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс.

"Чтобы не было никакой безнаказанности для тех, кто нарушает международное право", – указал дипломат.

Ордер на арест Путина за депортацию в РФ украинских детей "создает новый прецедент", подчеркнул в Twitter глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

"Однако история будет завершена только тогда, когда будут расследованы все военные преступления и преступление агрессии, а виновные осуждены", – заявил министр.

Нидерланды поддерживают МУС "в борьбе с безнаказанностью за военные преступления и преступления против человечности", заверил в Twitter глава МИД Вопке Хукстра.

"Мы сделаем все возможное, чтобы МУС мог безопасно и независимо выполнять эту сложную задачу", – написал он в Twitter.

Решение МУС – это начало процесса привлечения к ответственности, "не может быть безнаказанности", заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

МУС выдал ордер на арест Путина и уполномоченной по правам ребенка РФ Марии Львовой-Беловой 17 марта. Они обвиняются в совершении военного преступления – незаконной депортации и перемещении населения (согласно релизу МУС, речь идет о детях) из оккупированных районов Украины в Россию после начала полномасштабной войны РФ против Украины в феврале 2022 года.

Теперь Путин имеет официальный статус подозреваемого в совершении международного преступления – незаконной депортации и перемещения украинских детей, отметили в Офисе генпрокурора Украины.

"Мировые лидеры теперь будут трижды думать, прежде чем жать ему руку или садиться с ним за стол переговоров. Мир получил сигнал, что российский режим преступный и его руководство и приспешники будут привлечены к ответственности. Это историческое решение для Украины и всей системы международного права. Благодарен за него лично прокурору МУС Кариму Хану", – отметил генпрокурор Украины Андрей Костин.

Российский уполномоченный по правам ребенка осенью прошлого года незаконно взяла в семью одного из детей, похищенных в Мариуполе российской армией. МИД Украины тогда инициировал уголовное расследование против нее.

По состоянию на сегодняшний день известно как минимум о 16,2 тыс. депортированных Россией украинских детей, сообщил украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец. Он назвал решение МУС историческим. По словам Лубинца, это "только начало на пути привлечения виновных к ответственности".

Контекст:

Международный уголовный суд действует на основании Римского статута, принятого в 1998 году и вступившего в силу с 2002 года. Римский статут подписали и ратифицировали 122 страны, 31 – только подписала. Украина подписала в 2000 году Римский статут, в 2015 году уведомила МУС о признании его юрисдикции относительно преступлений против человечности и военных преступлений, совершенных с момента начала агрессии РФ.

МУС, базирующийся в Гааге, рассматривает преступления против человечности, случаи геноцида и военных преступлений. Юрисдикция суда распространяется только на те государства, которые ратифицировали Римский статут.

Россия подписала этот документ в 2000 году, но так его и не ратифицировала. 16 ноября 2016 года Путин поручил МИД РФ уведомить генерального секретаря ООН о намерении Москвы покинуть Римский статут. В МИД РФ обвинили МУС в неэффективной и однобокой работе, а также заявили, что суд не оправдал возложенных на него надежд.

В Кремле, комментируя выдачу ордера на арест Путина, заявили, что Россия не признает юрисдикцию МУС. "Саму постановку вопроса мы считаем возмутительной и неприемлемой", – отметил спикер Путина Дмитрий Песков.

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