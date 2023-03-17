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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский о решении МУС об аресте Путина: Историческое решение, с которого начнется историческая ответственность

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Зеленский о депортации украинских детей: Совершить такую преступную операцию было бы невозможно без приказа высшего руководителя государства-террориста
Зеленский о депортации украинских детей: Совершить такую преступную операцию было бы невозможно без приказа высшего руководителя государства-террориста
Фото: president.gov.ua

В деле о депортации украинских детей в Россию есть реальная перспектива добиться ответственности виновных, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Об этом он сказал 17 марта в вечернем обращении, опубликованном его пресс-службой.

"Сегодня имеем важное решение международной юстиции. В деле, в котором есть реальная перспектива. Международный уголовный суд выдал ордер на арест [президента РФ Владимира] Путина. Историческое решение, с которого начнется историческая ответственность", – сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что глава государства-террориста и еще одно должностное лицо России официально стали подозреваемыми в военном преступлении: в незаконной депортации украинских детей.

По данным президента, в уголовных производствах, которые расследуют в Украине, зафиксировано более 16 тыс. случаев принудительной депортации оккупантами украинских детей, но реальное их число может быть значительно больше. 

"Совершить такую преступную операцию было бы невозможно без приказа высшего руководителя государства-террориста. Разделять детей с семьями, лишать их какой-либо возможности связаться с родными, хоронить детей на территории России, распылять по отдаленным регионам – все это очевидная государственная политика России, государственные решения и государственное зло. Начинающееся именно с первого должностного лица этого государства", – сказал Зеленский. 

Из всех украденных детей Украине удалось вернуть чуть более 300, отметил президент.

"Очевидно, что мы должны вернуть всех. Очевидно, что будем и дальше делать все для этого. Для возвращения каждого украинца, каждой украинки, каждого нашего ребенка. И для реальной ответственности всех виновных в этой депортации – от руководителя государства-террориста до всех исполнителей", – резюмировал Зеленский. 

Контекст:

17 марта МУС выдал ордер на арест Путина и уполномоченной по правам ребенка РФ Марии Львовой-Беловой. Они обвиняются в незаконной депортации детей из оккупированных районов Украины в Россию.

Теперь Путин имеет официальный статус подозреваемого в совершении международного преступления – незаконной депортации и перемещения украинских детей, отметили в Офисе генпрокурора Украины.

Российская уполномоченная по правам ребенка осенью прошлого года незаконно взяла в семью одного из детей, похищенных в Мариуполе российской армией. МИД Украины тогда инициировал уголовное расследование против нее.

Спикер Путина Дмитрий Песков, комментируя решение МУС, заявил, что в Кремле "саму постановку вопроса считают возмутительной и неприемлемой".

МУС рассматривает преступления против человечности, случаи геноцида и военных преступлений. Он действует на основании Римского статута, принятого в 1998 году и вступившего в силу с 2002 года.  Юрисдикция суда распространяется только на те государства, которые ратифицировали Римский статут. Его подписали и ратифицировали 122 страны, 31 – только подписала. 

Россия подписала этот документ в 2000 году, но не ратифицировала. 16 ноября 2016 года Путин поручил МИД РФ уведомить генерального секретаря ООН о намерении Москвы покинуть Римский статут. В МИД РФ обвинили МУС в неэффективной и однобокой работе, а также заявили, что суд не оправдал возложенных на него надежд.

Украина подписала Римский статут в 2000 году. Она также до сих пор не ратифицировала его, но в 2015 году уведомила МУС о признании его юрисдикции относительно преступлений против человечности и военных преступлений, совершенных с момента начала агрессии РФ.

Теги: Владимир Путин, арест, похищение, депортация, дети, Владимир Зеленский, война России против Украины, Международный уголовный суд
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