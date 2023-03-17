Зеленский о решении МУС об аресте Путина: Историческое решение, с которого начнется историческая ответственность

Зеленский о депортации украинских детей: Совершить такую преступную операцию было бы невозможно без приказа высшего руководителя государства-террориста Фото: president.gov.ua

"Сегодня имеем важное решение международной юстиции. В деле, в котором есть реальная перспектива. Международный уголовный суд выдал ордер на арест [президента РФ Владимира] Путина. Историческое решение, с которого начнется историческая ответственность", – сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что глава государства-террориста и еще одно должностное лицо России официально стали подозреваемыми в военном преступлении: в незаконной депортации украинских детей.

По данным президента, в уголовных производствах, которые расследуют в Украине, зафиксировано более 16 тыс. случаев принудительной депортации оккупантами украинских детей, но реальное их число может быть значительно больше.

"Совершить такую преступную операцию было бы невозможно без приказа высшего руководителя государства-террориста. Разделять детей с семьями, лишать их какой-либо возможности связаться с родными, хоронить детей на территории России, распылять по отдаленным регионам – все это очевидная государственная политика России, государственные решения и государственное зло. Начинающееся именно с первого должностного лица этого государства", – сказал Зеленский.

Из всех украденных детей Украине удалось вернуть чуть более 300, отметил президент.

"Очевидно, что мы должны вернуть всех. Очевидно, что будем и дальше делать все для этого. Для возвращения каждого украинца, каждой украинки, каждого нашего ребенка. И для реальной ответственности всех виновных в этой депортации – от руководителя государства-террориста до всех исполнителей", – резюмировал Зеленский.