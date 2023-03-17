Данилов: Ордер на арест московского диктатора – изъятие Путина из истории

Об этом он написал в Twitter 17 марта, комментируя решение Международного уголовного суда о выдаче ордера на арест Путина.

"Ордер на арест московского диктатора – ничто иное, как изъятие Путина из истории. Путь преступника закономерен и предсказуем. Гарант доставки подозреваемого на скамью подсудимых – силы обороны Украины", – написал Данилов.

Ордер на арешт московського диктатора – ніщо інше, як вилучення путіна з історії. Шлях злочинця закономірний і передбачуваний. Гарант доставки підозрюваного на лаву підсудних – Сили оборони України. — Oleksiy Danilov (@OleksiyDanilov) March 17, 2023

Данилов также назвал Путина "маньяком", комментируя решение МУС в эфире телемарафона, который транслирует ТСН.

"По приказу Путина на территории Украины физически убито 500 детей, которые не принимали участия ни в каких военных операциях, не имеют отношения к абсурду, который в РФ придумали. Путин – это серийный убийца, это маньяк. Почему маньяк? Маньяк – это же убийца, который повторно убивает и получает от этого наслаждение", – сказал Данилов.

По данным Офиса генпрокурора на 14 марта, с начала полномасштабного вторжения РФ в Украине погибли 464 ребенка, получили ранения разной степени тяжести более 925. Это еще не полные данные, отмечали в ведомстве.

Данилов считает также, что после решения МУС визит главы КНР Си Цзиньпина в Москву станет "непростым заданием для китайских дипломатов", несмотря на то, что Китай не является участником Римского статута.

"Я думаю, что для Китая сейчас будет довольно непростая ситуация – [встретиться] с человеком, которого подозревает Международный уголовный суд в уголовном преступлении относительно украинских детей", – сказал Данилов.