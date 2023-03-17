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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Данилов: Ордер на арест московского диктатора – изъятие Путина из истории

Данилов: Путин это серийный убийца, это маньяк. Путь преступника закономерен и предсказуем
Данилов: Путин – это серийный убийца, это маньяк. Путь преступника закономерен и предсказуем
Фото: Олексій Данілов / Facebook

Силы обороны Украины станут гарантом доставки российского президента Владимира Путина на скамью подсудимых, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

Об этом он написал в Twitter 17 марта, комментируя решение Международного уголовного суда о выдаче ордера на арест Путина. 

"Ордер на арест московского диктатора – ничто иное, как изъятие Путина из истории. Путь преступника закономерен и предсказуем. Гарант доставки подозреваемого на скамью подсудимых – силы обороны Украины", – написал Данилов.

Данилов также назвал Путина "маньяком", комментируя решение МУС в эфире телемарафона, который транслирует ТСН

"По приказу Путина на территории Украины физически убито 500 детей, которые не принимали участия ни в каких военных операциях, не имеют отношения к абсурду, который в РФ придумали. Путин – это серийный убийца, это маньяк. Почему маньяк? Маньяк – это же убийца, который повторно убивает и получает от этого наслаждение", – сказал Данилов.

По данным Офиса генпрокурора на 14 марта, с начала полномасштабного вторжения РФ в Украине погибли 464 ребенка, получили ранения разной степени тяжести более 925. Это еще не полные данные, отмечали в ведомстве. 

Данилов считает также, что после решения МУС визит главы КНР Си Цзиньпина в Москву станет "непростым заданием для китайских дипломатов", несмотря на то, что Китай не является участником Римского статута. 

"Я думаю, что для Китая сейчас будет довольно непростая ситуация – [встретиться] с человеком, которого подозревает Международный уголовный суд в уголовном преступлении относительно украинских детей", – сказал Данилов. 

Контекст:

17 марта МУС выдал ордер на арест Путина и уполномоченной по правам ребенка РФ Марии Львовой-Беловой. Они обвиняются в незаконной депортации детей из оккупированных районов Украины в Россию.

Теперь Путин имеет официальный статус подозреваемого в совершении международного преступления – незаконной депортации и перемещения украинских детей, отметили в Офисе генпрокурора Украины.

Российская уполномоченная по правам ребенка осенью прошлого года незаконно взяла в семью одного из детей, похищенных в Мариуполе российской армией. МИД Украины тогда инициировал уголовное расследование против нее.

По состоянию на сегодняшний день известно как минимум о 16,2 тыс. депортированных Россией украинских детей, сообщил украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец. Он назвал решение МУС историческим. По словам Лубинца, это "только начало на пути привлечения виновных к ответственности".

Спикер Путина Дмитрий Песков, комментируя решение МУС, заявил, что в Кремле "саму постановку вопроса считают возмутительной и неприемлемой".

МУС рассматривает преступления против человечности, случаи геноцида и военных преступлений. Он действует на основании Римского статута, принятого в 1998 году и вступившего в силу с 2002 года.  Юрисдикция суда распространяется только на те государства, которые ратифицировали Римский статут. Его подписали и ратифицировали 122 страны, 31 – только подписала. 

Россия подписала этот документ в 2000 году, но не ратифицировала. 16 ноября 2016 года Путин поручил МИД РФ уведомить генерального секретаря ООН о намерении Москвы покинуть Римский статут. В МИД РФ обвинили МУС в неэффективной и однобокой работе, а также заявили, что суд не оправдал возложенных на него надежд.

Украина подписала Римский статут в 2000 году. Она также до сих пор не ратифицировала его, но в 2015 году уведомила МУС о признании его юрисдикции относительно преступлений против человечности и военных преступлений, совершенных с момента начала агрессии РФ.

Теги: Россия, Владимир Путин, Китай, Си Цзиньпин, КНР, Римский статут, дети, преступление, война России против Украины, Международный уголовный суд, визит, Алексей Данилов
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