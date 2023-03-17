"Возмутительно и неприемлемо". В Кремле отреагировали на решение МУС об ордере на арест Путина

Песков (на фото) не стал комментировать вопрос о том, скажется ли решение суда на визитах Путина в страны, которые признают юрисдикцию МУС Фото: EPA

Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

"Саму постановку вопроса мы считаем возмутительной и неприемлемой, Россия, как и целый ряд государств, не признает юрисдикцию этого суда, и соответственно, любые решения подобного рода являются для РФ с точки зрения права ничтожными", – сказал спикер Кремля.

Пескова спросили, скажется ли решение суда на визитах Путина в страны, которые признают юрисдикцию МУС.

"Мне нечего добавить по этой теме", – ответил пресс-секретарь Путина.

МУС выдал ордер на арест Путина и уполномоченного по правам ребенка РФ Марии Львовой-Беловой 17 марта. Они обвиняются в совершении военного преступления – незаконной депортации и перемещении населения (согласно релизу МУС, речь идет о детях) из оккупированных районов Украины в Россию после начала полномасштабной войны РФ против Украины в феврале 2022 года.

Теперь Путин имеет официальный статус подозреваемого в совершении международного преступления – незаконной депортации и перемещения украинских детей, отметили в Офисе генпрокурора Украины.

"Мировые лидеры теперь будут трижды думать, прежде чем жать ему руку или садиться с ним за стол переговоров. Мир получил сигнал, что российский режим преступный и его руководство и приспешники будут привлечены к ответственности. Это историческое решение для Украины и всей системы международного права. Благодарен за него лично прокурору МУС Кариму Хану", – отметил генпрокурор Украины Андрей Костин.

Российская уполномоченная по правам ребенка осенью прошлого года незаконно взяла в семью одного из детей, похищенных в Мариуполе российской армией. МИД Украины тогда инициировал уголовное расследование против нее.

По состоянию на сегодняшний день известно как минимум о 16,2 тыс. депортированных Россией украинских детей, сообщил украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец. Он назвал решение МУС историческим. По словам Лубинца, это "только начало на пути привлечения виновных к ответственности".