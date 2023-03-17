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"Возмутительно и неприемлемо". В Кремле отреагировали на решение МУС об ордере на арест Путина

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Песков (на фото) не стал комментировать вопрос о том, скажется ли решение суда на визитах Путина в страны, которые признают юрисдикцию МУС
Песков (на фото) не стал комментировать вопрос о том, скажется ли решение суда на визитах Путина в страны, которые признают юрисдикцию МУС
Фото: EPA

Россия не признает юрисдикцию Международного уголовного суда (МУС), который 17 марта выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина.

Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

"Саму постановку вопроса мы считаем возмутительной и неприемлемой, Россия, как и целый ряд государств, не признает юрисдикцию этого суда, и соответственно, любые решения подобного рода являются для РФ с точки зрения права ничтожными", – сказал спикер Кремля.

Пескова спросили, скажется ли решение суда на визитах Путина в страны, которые признают юрисдикцию МУС.

"Мне нечего добавить по этой теме", – ответил пресс-секретарь Путина.

МУС выдал ордер на арест Путина и уполномоченного по правам ребенка РФ Марии Львовой-Беловой 17 марта. Они обвиняются в совершении военного преступления – незаконной депортации и перемещении населения (согласно релизу МУС, речь идет о детях) из оккупированных районов Украины в Россию после начала полномасштабной войны РФ против Украины в феврале 2022 года.

Теперь Путин имеет официальный статус подозреваемого в совершении международного преступления – незаконной депортации и перемещения украинских детей, отметили в Офисе генпрокурора Украины.

"Мировые лидеры теперь будут трижды думать, прежде чем жать ему руку или садиться с ним за стол переговоров. Мир получил сигнал, что российский режим преступный и его руководство и приспешники будут привлечены к ответственности. Это историческое решение для Украины и всей системы международного права. Благодарен за него лично прокурору МУС Кариму Хану", – отметил генпрокурор Украины Андрей Костин.

Российская уполномоченная по правам ребенка осенью прошлого года незаконно взяла в семью одного из детей, похищенных в Мариуполе российской армией. МИД Украины тогда инициировал уголовное расследование против нее.

По состоянию на сегодняшний день известно как минимум о 16,2 тыс. депортированных Россией украинских детей, сообщил украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец. Он назвал решение МУС историческим. По словам Лубинца, это "только начало на пути привлечения виновных к ответственности".

Контекст:

Международный уголовный суд действует на основании Римского статута, принятого в 1998 году и вступившего в силу с 2002 года. Римский статут подписали и ратифицировали 122 страны, 31 – только подписала. Украина подписала в 2000 году Римский статут, в 2015 году уведомила МУС о признании его юрисдикции относительно преступлений против человечности и военных преступлений, совершенных с момента начала агрессии РФ.

МУС, базирующийся в Гааге, рассматривает преступления против человечности, случаи геноцида и военных преступлений. Юрисдикция суда распространяется только на те государства, которые ратифицировали Римский статут.

Россия подписала этот документ в 2000 году, но так его и не ратифицировала. 16 ноября 2016 года Путин поручил МИД РФ уведомить генерального секретаря ООН о намерении Москвы покинуть Римский статут. В МИД РФ обвинили МУС в неэффективной и однобокой работе, а также заявили, что суд не оправдал возложенных на него надежд.

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Кремль, Дмитрий Песков, агрессия, депортация, Римский статут, дети, расследование, преступление, война России против Украины, Международный уголовный суд, президент, визит, суд, спикер
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