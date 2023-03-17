Подоляк о решении МУС выдать ордер на арест Путина: Это конкретный сигнал российским элитам. Что с ними будет дальше

Такое мнение 17 марта в Twitter высказал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Мир изменился… Поэтому МУС выдал конкретный ордер на арест… "стратега" Путина? – написал Подоляк. – Это конкретный сигнал российским элитам. Что с ними будет дальше. И почему "как раньше" не будет… Это начало конца России в сегодняшнем виде на мировой арене. Это непосредственная юридическая процедура. Дождитесь".

Світ змінився… Тому МКС видав конкретний ордер на арешт… «стратега» Путіна? 1. Це конкретний сигнал RU елітам. Що з ними буде далі. І чому «як раніше» не буде… 2. Це початок кінця Рф у нинішньому вигляді на світовій арені. 3. Це безпосередня юридична процедура. Дочекайтесь… — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 17, 2023

МУС выдал ордер на арест Путина и уполномоченному по правам ребенка РФ Марии Львовой-Беловой 17 марта. Они обвиняются в совершении военного преступления – незаконной депортации и перемещении населения (согласно релизу МУС, речь идет о детях) из оккупированных районов Украины в Россию после начала полномасштабной войны РФ против Украины в феврале 2022 года.

Теперь Путин имеет официальный статус подозреваемого в совершении международного преступления – незаконной депортации и перемещения украинских детей, отметили в Офисе генпрокурора Украины.

"Мировые лидеры теперь будут трижды думать, прежде чем жать ему руку или садиться с ним за стол переговоров. Мир получил сигнал, что российский режим преступный и его руководство и приспешники будут привлечены к ответственности. Это историческое решение для Украины и всей системы международного права. Благодарен за него лично прокурору МУС Кариму Хану", – отметил генпрокурор Украины Андрей Костин.

Российский уполномоченный по правам ребенка осенью прошлого года незаконно взяла в семью одного из детей, похищенных в Мариуполе российской армией. МИД Украины тогда инициировал уголовное расследование против нее.

По состоянию на сегодняшний день известно как минимум о 16,2 тыс. депортированных Россией украинских детей, сообщил украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец. Он назвал решение МУС историческим. По словам Лубинца, это "только начало на пути привлечения виновных к ответственности".