В Украину вернули восьмилетнего мальчика c оккупированной территории – омбудсмен

Об этом 6 марта в Facebook сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

"В конце февраля в офис уполномоченного по правам человека поступило обращение о возвращении ребенка, находящегося на временно оккупированной Россией территории. Через несколько дней при содействии и работе сотрудников офиса омбудсмена Сашка встретила бабушка. Теперь мальчик – в Украине, – написал Лубинец. – По данным Национального информационного бюро, сегодня удалось вернуть в Украину 307 украинских детей. Работаем для того, чтобы вернуть домой каждого украинца".

Контекст:

В России 18 июня 2022 года заявляли, что вывезли на свою территорию более 1,9 млн украинцев, включая 300 тыс. детей. Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук со ссылкой на данные разведки говорила, что известно о примерно 1,2 млн депортированных, из них почти 240 тыс. – дети.

7 сентября США обвинили Россию в насильственной депортации до 1,6 млн украинцев и проведении так называемых фильтраций, включающих инвазивную проверку безопасности, допросы, разделение семей и задержания. По данным США, только в июле в Россию вывезли 1,8 тыс. украинских детей.

15 сентября США ввели санкции против детского омбудсмена РФ Марии Львовой-Беловой. По данным минфина США, она непосредственно руководила усилиями России по депортации тысяч украинских детей в Россию и усыновлению украинских детей российскими семьями.

Офис уполномоченного Верховной Рады по правам человека может подтвердить вывоз в РФ более 14 тыс. украинских детей, сообщил Лубинец 27 января 2023 года. В комментарии, опубликованном 17 февраля, он заявил, что в РФ может находиться до 150 тыс. незаконно вывезенных украинских детей.