Глава дипломатии ЕС об ордере на арест Путина: Не может быть безнаказанности. Это начало процесса

Соответствующий пост глава дипломатии ЕС написал в Twitter 17 марта.
"Решение МУС выдать ордер на арест Владимира Путина за военное преступление, связанное с незаконной депортацией и перемещением детей из Украины в Россию, – это начало процесса привлечения к ответственности", – отметил Боррель.
По его словам, Евросоюз "ценит и поддерживает" работу Международного уголовного суда.
"Не может быть безнаказанности", – резюмировал Боррель.
The decision of the @IntlCrimCourt to issue an arrest warrant for Vladimir Putin for the war crime of unlawful deportation and transfer of children from Ukraine to Russia is the start of the process of accountability. We appreciate & support ICC’s work.— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) March 17, 2023
There can be #noimpunity
МУС выдал ордер на арест Путина и уполномоченной по правам ребенка РФ Марии Львовой-Беловой 17 марта. Они обвиняются в совершении военного преступления – незаконной депортации и перемещении населения (согласно релизу МУС, речь идет о детях) из оккупированных районов Украины в Россию после начала полномасштабной войны РФ против Украины в феврале 2022 года.
Теперь Путин имеет официальный статус подозреваемого в совершении международного преступления – незаконной депортации и перемещения украинских детей, отметили в Офисе генпрокурора Украины.
"Мировые лидеры теперь будут трижды думать, прежде чем жать ему руку или садиться с ним за стол переговоров. Мир получил сигнал, что российский режим преступный и его руководство и приспешники будут привлечены к ответственности. Это историческое решение для Украины и всей системы международного права. Благодарен за него лично прокурору МУС Кариму Хану", – отметил генпрокурор Украины Андрей Костин.
Российский уполномоченный по правам ребенка осенью прошлого года незаконно взяла в семью одного из детей, похищенных в Мариуполе российской армией. МИД Украины тогда инициировал уголовное расследование против нее.
По состоянию на сегодняшний день известно как минимум о 16,2 тыс. депортированных Россией украинских детей, сообщил украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец. Он назвал решение МУС историческим. По словам Лубинца, это "только начало на пути привлечения виновных к ответственности".
Международный уголовный суд действует на основании Римского статута, принятого в 1998 году и вступившего в силу с 2002 года. Римский статут подписали и ратифицировали 122 страны, 31 – только подписала. Украина подписала в 2000 году Римский статут, в 2015 году уведомила МУС о признании его юрисдикции относительно преступлений против человечности и военных преступлений, совершенных с момента начала агрессии РФ.
МУС, базирующийся в Гааге, рассматривает преступления против человечности, случаи геноцида и военных преступлений. Юрисдикция суда распространяется только на те государства, которые ратифицировали Римский статут.
Россия подписала этот документ в 2000 году, но так его и не ратифицировала. 16 ноября 2016 года Путин поручил МИД РФ уведомить генерального секретаря ООН о намерении Москвы покинуть Римский статут. В МИД РФ обвинили МУС в неэффективной и однобокой работе, а также заявили, что суд не оправдал возложенных на него надежд.
В Кремле, комментируя выдачу ордера на арест Путина, заявили, что Россия не признает юрисдикцию МУС. "Саму постановку вопроса мы считаем возмутительной и неприемлемой", – отметил спикер Путина Дмитрий Песков.