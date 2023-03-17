Глава дипломатии ЕС об ордере на арест Путина: Не может быть безнаказанности. Это начало процесса

Соответствующий пост глава дипломатии ЕС написал в Twitter 17 марта.

"Решение МУС выдать ордер на арест Владимира Путина за военное преступление, связанное с незаконной депортацией и перемещением детей из Украины в Россию, – это начало процесса привлечения к ответственности", – отметил Боррель.

По его словам, Евросоюз "ценит и поддерживает" работу Международного уголовного суда.

"Не может быть безнаказанности", – резюмировал Боррель.

The decision of the @IntlCrimCourt to issue an arrest warrant for Vladimir Putin for the war crime of unlawful deportation and transfer of children from Ukraine to Russia is the start of the process of accountability. We appreciate & support ICC’s work.



There can be #noimpunity — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) March 17, 2023

МУС выдал ордер на арест Путина и уполномоченной по правам ребенка РФ Марии Львовой-Беловой 17 марта. Они обвиняются в совершении военного преступления – незаконной депортации и перемещении населения (согласно релизу МУС, речь идет о детях) из оккупированных районов Украины в Россию после начала полномасштабной войны РФ против Украины в феврале 2022 года.

Теперь Путин имеет официальный статус подозреваемого в совершении международного преступления – незаконной депортации и перемещения украинских детей, отметили в Офисе генпрокурора Украины.

"Мировые лидеры теперь будут трижды думать, прежде чем жать ему руку или садиться с ним за стол переговоров. Мир получил сигнал, что российский режим преступный и его руководство и приспешники будут привлечены к ответственности. Это историческое решение для Украины и всей системы международного права. Благодарен за него лично прокурору МУС Кариму Хану", – отметил генпрокурор Украины Андрей Костин.

Российский уполномоченный по правам ребенка осенью прошлого года незаконно взяла в семью одного из детей, похищенных в Мариуполе российской армией. МИД Украины тогда инициировал уголовное расследование против нее.

По состоянию на сегодняшний день известно как минимум о 16,2 тыс. депортированных Россией украинских детей, сообщил украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец. Он назвал решение МУС историческим. По словам Лубинца, это "только начало на пути привлечения виновных к ответственности".