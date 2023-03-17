Прокурор МУС Хан: Мы без колебаний подадим новые ходатайства об ордерах на арест, когда этого потребуют доказательства

Хан: Мы не можем допустить, чтобы с детьми обращались, будто они – военные трофеи Фото: icc-cpi.int

Его заявление, посвященное решению МУС выдать ордер на арест президента РФ Владимира Путина и уполномоченной РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, опубликовано 17 марта на сайте МУС.

Хан сообщил, что подал ходатайство на выдачу соответствующего ордера во II Палату предварительного производства суда еще 22 февраля.

На основе собранных доказательств палата "подтвердила наличие разумных оснований полагать, что президент Путин и госпожа Львова-Белова несут уголовную ответственность за незаконную депортацию и отправку украинских детей с оккупированных территорий Украины в РФ", отметил прокурор.

Он уточнил, что инциденты, выявленные управлением прокурора МУС, включают депортацию по меньшей мере сотен украинских детей, похищенных оккупантами из приютов и детских домов. Многие из этих детей впоследствии были переданы на усыновление в РФ.

"Закон в Российской Федерации был изменен президентскими указами, изданными президентом Путиным, чтобы ускорить получение российского гражданства, облегчив их усыновление российскими семьями", – отметил Хан.

Он подчеркнул, что эти действия, среди прочего, демонстрируют намерение навсегда вывезти детей из их собственной страны.

Прокурор обратил внимание, что большинство действий в этой схеме депортаций были совершены "в контексте актов агрессии, совершенных российскими войсками против суверенитета и территориальной целостности Украины, которые начались в 2014 году".

Он заявил, что международное сообщество должно обеспечить привлечение к ответственности всех причастных к указанным преступлениям и возвращение детей в свои семьи и общины.

"Мы не можем допустить, чтобы с детьми обращались так, как будто они являются военными трофеями", – отметил Хан.

Прокурор подчеркнул, что продолжит добиваться сотрудничества от России в связи с ситуацией в Украине и обеспечивать расследование "в равной степени уличающих и оправдывающих обстоятельств".

"Несмотря на то, что сегодня сделан первый конкретный шаг в отношении ситуации в Украине, мое управление продолжает развивать несколько взаимосвязанных направлений расследования. Как я уже говорил в Буче в мае прошлого года, Украина является местом преступления, которое охватывает сложный и широкий спектр предполагаемых международных преступлений. Мы без колебаний подадим новые ходатайства об ордерах на арест, когда этого потребуют доказательства", – подытожил прокурор МУС.