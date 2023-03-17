ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Прокурор МУС Хан: Мы без колебаний подадим новые ходатайства об ордерах на арест, когда этого потребуют доказательства

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Хан: Мы не можем допустить, чтобы с детьми обращались, будто они военные трофеи
Хан: Мы не можем допустить, чтобы с детьми обращались, будто они – военные трофеи
Фото: icc-cpi.int

Международное сообщество должно обеспечить привлечение к ответственности всех причастных к принудительной депортации украинских детей на территорию РФ, заявил прокурор Международного уголовного суда Карим Хан.

Его заявление, посвященное решению МУС выдать ордер на арест президента РФ Владимира Путина и уполномоченной РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, опубликовано 17 марта на сайте МУС. 

Хан сообщил, что подал ходатайство на выдачу соответствующего ордера во II Палату предварительного производства суда еще 22 февраля. 

На основе собранных доказательств палата "подтвердила наличие разумных оснований полагать, что президент Путин и госпожа Львова-Белова несут уголовную ответственность за незаконную депортацию и отправку украинских детей с оккупированных территорий Украины в РФ", отметил прокурор.

Он уточнил, что инциденты, выявленные управлением прокурора МУС, включают депортацию по меньшей мере сотен украинских детей, похищенных оккупантами из приютов и детских домов. Многие из этих детей впоследствии были переданы на усыновление в РФ.

"Закон в Российской Федерации был изменен президентскими указами, изданными президентом Путиным, чтобы ускорить получение российского гражданства, облегчив их усыновление российскими семьями",  отметил Хан.

Он подчеркнул, что эти действия, среди прочего, демонстрируют намерение навсегда вывезти детей из их собственной страны. 

Прокурор обратил внимание, что большинство действий в этой схеме депортаций были совершены "в контексте актов агрессии, совершенных российскими войсками против суверенитета и территориальной целостности Украины, которые начались в 2014 году".

Он заявил, что международное сообщество должно обеспечить привлечение к ответственности всех причастных к указанным преступлениям и возвращение детей в свои семьи и общины.

"Мы не можем допустить, чтобы с детьми обращались так, как будто они являются военными трофеями",  отметил Хан.

Прокурор подчеркнул, что продолжит добиваться сотрудничества от России в связи с ситуацией в Украине и обеспечивать расследование "в равной степени уличающих и оправдывающих обстоятельств".

"Несмотря на то, что сегодня сделан первый конкретный шаг в отношении ситуации в Украине, мое управление продолжает развивать несколько взаимосвязанных направлений расследования. Как я уже говорил в Буче в мае прошлого года, Украина является местом преступления, которое охватывает сложный и широкий спектр предполагаемых международных преступлений. Мы без колебаний подадим новые ходатайства об ордерах на арест, когда этого потребуют доказательства", – подытожил прокурор МУС.

Контекст:

17 марта МУС выдал ордер на арест Путина и Львовой-Беловой. Они обвиняются в незаконной депортации детей из оккупированных районов Украины в Россию.

Теперь Путин имеет официальный статус подозреваемого в совершении международного преступления – незаконной депортации и перемещения украинских детей, отметили в Офисе генпрокурора Украины.

Российская уполномоченная по правам ребенка осенью прошлого года незаконно взяла в семью одного из детей, похищенных в Мариуполе российской армией. МИД Украины тогда инициировал уголовное расследование против нее.

Спикер Путина Дмитрий Песков, комментируя решение МУС, заявил, что в Кремле "саму постановку вопроса считают возмутительной и неприемлемой".

МУС рассматривает преступления против человечности, случаи геноцида и военных преступлений. Он действует на основании Римского статута, принятого в 1998 году и вступившего в силу с 2002 года.  Юрисдикция суда распространяется только на те государства, которые ратифицировали Римский статут. Его подписали и ратифицировали 122 страны, 31 – только подписала. 

Россия подписала этот документ в 2000 году, но не ратифицировала. 16 ноября 2016 года Путин поручил МИД РФ уведомить генерального секретаря ООН о намерении Москвы покинуть Римский статут. В МИД РФ обвинили МУС в неэффективной и однобокой работе, а также заявили, что суд не оправдал возложенных на него надежд.

Украина подписала Римский статут в 2000 году. Она также до сих пор не ратифицировала его, но в 2015 году уведомила МУС о признании его юрисдикции относительно преступлений против человечности и военных преступлений, совершенных с момента начала агрессии РФ.

Теги: Владимир Путин, арест, депортация, усыновление, дети, расследование, преступление, российская агрессия, война России против Украины, Международный уголовный суд, детский дом, прокурор, Карим Хан, Мария Львова-Белова
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Звезда "Один дома" Калкин во второй раз стал отцом – СМИ
Звезда "Один дома" Калкин во второй раз стал отцом – СМИ
Галина ГРИШИНА
28-летняя Репяхова рассказала о новой работе 57-летнего Павлика: Будет завкафедрой, где много молодых девушек
28-летняя Репяхова рассказала о новой работе 57-летнего Павлика: Будет завкафедрой, где много молодых девушек
Галина ГРИШИНА
Как быстро отрастить красивые и пышные волосы. Семь добавок, которые улучшат состояние волос
Как быстро отрастить красивые и пышные волосы. Семь добавок, которые улучшат состояние волос
Галина ГРИШИНА
Как выглядела Тринчер до увеличения груди и какой стала после. Фото. Видео
Как выглядела Тринчер до увеличения груди и какой стала после. Фото. Видео
Экоинспекторы и полиция штрафуют продавцов черемши на суммы до 4 тыс. грн. Клопотенко прокомментировал
Экоинспекторы и полиция штрафуют продавцов черемши на суммы до 4 тыс. грн. Клопотенко прокомментировал
Галина ГРИШИНА
33-летняя Мишина показала, как за четыре месяца похудения изменилась ее фигура. Фото до и после
33-летняя Мишина показала, как за четыре месяца похудения изменилась ее фигура. Фото до и после
Галина ГРИШИНА
Как дома быстро ушить джинсы в талии. Простой лайфхак для тех, кто не умеет шить. Видео
Как дома быстро ушить джинсы в талии. Простой лайфхак для тех, кто не умеет шить. Видео
Галина ГРИШИНА
Кассель, Грин и другие. Состоялась презентация постеров к французской ленте "Три мушкетера: Д’Артаньян"
Кассель, Грин и другие. Состоялась презентация постеров к французской ленте "Три мушкетера: Д’Артаньян"
Галина ГРИШИНА
Солистка Go-A Павленко сменила короткую стрижку на каре. Фото до и после
Солистка Go-A Павленко сменила короткую стрижку на каре. Фото до и после
Галина ГРИШИНА
Новая трактовка вышиванки и акцент на индивидуальности. Андре Тан презентовал весеннюю коллекцию женской одежды. Фото
Новая трактовка вышиванки и акцент на индивидуальности. Андре Тан презентовал весеннюю коллекцию женской одежды. Фото
Галина ГРИШИНА
53-летняя Лопес снялась в боди с узкими трусами
53-летняя Лопес снялась в боди с узкими трусами
Аваков рассказал, как изменился Олег Ляшко после того, как отправился на фронт
Аваков рассказал, как изменился Олег Ляшко после того, как отправился на фронт
Галина ГРИШИНА
"Знала только суррогатная мать". Хилтон рассказала, какой подарок сделала матери после того, как скрыла от нее рождение своего первенца
"Знала только суррогатная мать". Хилтон рассказала, какой подарок сделала матери после того, как скрыла от нее рождение своего первенца
Галина ГРИШИНА
Джеджула прокомментировал свое заявление об отношениях с сыном от Димопулос
Джеджула прокомментировал свое заявление об отношениях с сыном от Димопулос
Галина ГРИШИНА
Met Gala 2023 может пройти без семейства Кардашян – СМИ
Met Gala 2023 может пройти без семейства Кардашян – СМИ
Галина ГРИШИНА
41-летняя Бейонсе снялась в прозрачном платье без бюстгальтера
41-летняя Бейонсе снялась в прозрачном платье без бюстгальтера
 
 
 
 
Больше материалов
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Я была одержима своим телом". Мишина в трусах выставила бедро перед зеркалом (81751)
2
47-летняя Джоли показала "самую красивую прическу этой весны". Фото до и после (73695)
3
Мирзоян высказался о творчестве Винника, который был ведущим на его свадьбе с Тоней Матвиенко (66118)
4
Дорофеева снялась сидя на стуле с разведенными ногами. Фото (40844)
5
"Вот-вот все покажу". Мишина вблизи продемонстрировала тело в нижнем белье с прорезями на груди и в паху (28304)
6
"Ох, ну, это же любовь". Мишина показала себя в тренажерном зале среди штанг и мужчин (24060)
7
В сети показали, как жена принца Уильяма Кэтрин выглядит в образе блондинки. Фото (20743)
8
"Люди исчезают – понимаете?!" Сумская призналась, что ее дочь в РФ поддерживает Украину, но "делает все, чтобы дети были в безопасности" (20098)
 
 
 
 