Прокурор МУС Хан: Мы без колебаний подадим новые ходатайства об ордерах на арест, когда этого потребуют доказательства

Его заявление, посвященное решению МУС выдать ордер на арест президента РФ Владимира Путина и уполномоченной РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, опубликовано 17 марта на сайте МУС.
Хан сообщил, что подал ходатайство на выдачу соответствующего ордера во II Палату предварительного производства суда еще 22 февраля.
На основе собранных доказательств палата "подтвердила наличие разумных оснований полагать, что президент Путин и госпожа Львова-Белова несут уголовную ответственность за незаконную депортацию и отправку украинских детей с оккупированных территорий Украины в РФ", отметил прокурор.
Он уточнил, что инциденты, выявленные управлением прокурора МУС, включают депортацию по меньшей мере сотен украинских детей, похищенных оккупантами из приютов и детских домов. Многие из этих детей впоследствии были переданы на усыновление в РФ.
"Закон в Российской Федерации был изменен президентскими указами, изданными президентом Путиным, чтобы ускорить получение российского гражданства, облегчив их усыновление российскими семьями", – отметил Хан.
Он подчеркнул, что эти действия, среди прочего, демонстрируют намерение навсегда вывезти детей из их собственной страны.
Прокурор обратил внимание, что большинство действий в этой схеме депортаций были совершены "в контексте актов агрессии, совершенных российскими войсками против суверенитета и территориальной целостности Украины, которые начались в 2014 году".
Он заявил, что международное сообщество должно обеспечить привлечение к ответственности всех причастных к указанным преступлениям и возвращение детей в свои семьи и общины.
"Мы не можем допустить, чтобы с детьми обращались так, как будто они являются военными трофеями", – отметил Хан.
Прокурор подчеркнул, что продолжит добиваться сотрудничества от России в связи с ситуацией в Украине и обеспечивать расследование "в равной степени уличающих и оправдывающих обстоятельств".
"Несмотря на то, что сегодня сделан первый конкретный шаг в отношении ситуации в Украине, мое управление продолжает развивать несколько взаимосвязанных направлений расследования. Как я уже говорил в Буче в мае прошлого года, Украина является местом преступления, которое охватывает сложный и широкий спектр предполагаемых международных преступлений. Мы без колебаний подадим новые ходатайства об ордерах на арест, когда этого потребуют доказательства", – подытожил прокурор МУС.
17 марта МУС выдал ордер на арест Путина и Львовой-Беловой. Они обвиняются в незаконной депортации детей из оккупированных районов Украины в Россию.
Теперь Путин имеет официальный статус подозреваемого в совершении международного преступления – незаконной депортации и перемещения украинских детей, отметили в Офисе генпрокурора Украины.
Российская уполномоченная по правам ребенка осенью прошлого года незаконно взяла в семью одного из детей, похищенных в Мариуполе российской армией. МИД Украины тогда инициировал уголовное расследование против нее.
Спикер Путина Дмитрий Песков, комментируя решение МУС, заявил, что в Кремле "саму постановку вопроса считают возмутительной и неприемлемой".
МУС рассматривает преступления против человечности, случаи геноцида и военных преступлений. Он действует на основании Римского статута, принятого в 1998 году и вступившего в силу с 2002 года. Юрисдикция суда распространяется только на те государства, которые ратифицировали Римский статут. Его подписали и ратифицировали 122 страны, 31 – только подписала.
Россия подписала этот документ в 2000 году, но не ратифицировала. 16 ноября 2016 года Путин поручил МИД РФ уведомить генерального секретаря ООН о намерении Москвы покинуть Римский статут. В МИД РФ обвинили МУС в неэффективной и однобокой работе, а также заявили, что суд не оправдал возложенных на него надежд.
Украина подписала Римский статут в 2000 году. Она также до сих пор не ратифицировала его, но в 2015 году уведомила МУС о признании его юрисдикции относительно преступлений против человечности и военных преступлений, совершенных с момента начала агрессии РФ.