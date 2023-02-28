Кулеба: Россия воплощает, вероятно, самую масштабную операцию похищения детей

"Россия воплощает, возможно, самую большую в современной истории операцию похищения детей. Конвенция о профилактике геноцида четко определяет это как преступление геноцида. Этим детям нужна немедленная защита и возвращение домой. Все российские преступники, участвующие в этой операции, должны нести ответственность за участие в геноциде", – подчеркнул министр.
Он отметил, что Украина ни на миг не прекращает работы над созданием специального трибунала для РФ, и что необходимо «устранить причины, а не только симптомы» агрессии России.
21 апреля 2022 года советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщал, что из 100 тыс. жителей, вывезенных оккупантами из Мариуполя, Волновахи и других регионов Донецкой области, только 5% хотели выехать в РФ, а остальные были депортированы насильственно. По его словам, Россия, имеющая опыт принудительного переселения народов, никогда не признается, что людей вывезли насильно.
В России 18 июня заявляли, что вывезли на свою территорию более 1,9 млн украинцев, включая 300 тыс. детей. Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук со ссылкой на данные разведки говорила, что известно о примерно 1,2 млн депортированных, из них почти 240 тыс. – дети.
В июне в Украине создали координационный штаб по защите прав депортированных.
7 сентября США обвинили Россию в насильственной депортации до 1,6 млн украинцев и проведении так называемых фильтраций, включающих инвазивную проверку безопасности, допросы, разделение семей и задержание. По данным США, только в июле в Россию вывезли 1800 украинских детей.
Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец 17 февраля 2023 года сообщил, что в РФ может находиться до 150 тыс. незаконно вывезенных украинских детей.