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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Кулеба: Россия воплощает, вероятно, самую масштабную операцию похищения детей

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Глава МИД прокомментировал вывоз россиянами детей из Украины
Глава МИД прокомментировал вывоз россиянами детей из Украины
Фото: Dmytro Kuleba / Facebook

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал поддержать спецтрибунал для России во время открытия специального мероприятия на полях 52-й сессии Совета по правам человека ООН "Агрессия против Украины: влияние на права человека и гуманитарную ситуацию в Украине и мире". Об этом сообщается на сайте МИД 27 февраля.

Кулеба привлек внимание к многочисленным нарушениям россиянами международного гуманитарного права и прав человека, военным преступлениям, преступлениям против человечества и геноциду. Он отдельно отметил похищения украинских детей и их принудительное усыновление в российских семьях.

"Россия воплощает, возможно, самую большую в современной истории операцию похищения детей. Конвенция о профилактике геноцида четко определяет это как преступление геноцида. Этим детям нужна немедленная защита и возвращение домой. Все российские преступники, участвующие в этой операции, должны нести ответственность за участие в геноциде", – подчеркнул министр.

Он отметил, что Украина ни на миг не прекращает работы над созданием специального трибунала для РФ, и что необходимо «устранить причины, а не только симптомы» агрессии России.

Контекст:

21 апреля 2022 года советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщал, что из 100 тыс. жителей, вывезенных оккупантами из Мариуполя, Волновахи и других регионов Донецкой области, только 5% хотели выехать в РФ, а остальные были депортированы насильственно. По его словам, Россия, имеющая опыт принудительного переселения народов, никогда не признается, что людей вывезли насильно.

В России 18 июня заявляли, что вывезли на свою территорию более 1,9 млн украинцев, включая 300 тыс. детей. Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук со ссылкой на данные разведки говорила, что известно о примерно 1,2 млн депортированных, из них почти 240 тыс. – дети.

В июне в Украине создали координационный штаб по защите прав депортированных.

7 сентября США обвинили Россию в насильственной депортации до 1,6 млн украинцев и проведении так называемых фильтраций, включающих инвазивную проверку безопасности, допросы, разделение семей и задержание. По данным США, только в июле в Россию вывезли 1800 украинских детей.

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец 17 февраля 2023 года сообщил, что в РФ может находиться до 150 тыс. незаконно вывезенных украинских детей.

Теги: МИД Украины, геноцид, депортация, усыновление, Дмитрий Кулеба, дети
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