Кулеба: Россия воплощает, вероятно, самую масштабную операцию похищения детей

Кулеба привлек внимание к многочисленным нарушениям россиянами международного гуманитарного права и прав человека, военным преступлениям, преступлениям против человечества и геноциду. Он отдельно отметил похищения украинских детей и их принудительное усыновление в российских семьях.

"Россия воплощает, возможно, самую большую в современной истории операцию похищения детей. Конвенция о профилактике геноцида четко определяет это как преступление геноцида. Этим детям нужна немедленная защита и возвращение домой. Все российские преступники, участвующие в этой операции, должны нести ответственность за участие в геноциде", – подчеркнул министр.

Он отметил, что Украина ни на миг не прекращает работы над созданием специального трибунала для РФ, и что необходимо «устранить причины, а не только симптомы» агрессии России.