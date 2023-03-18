В Белом доме не ответили, скажет ли Байден арестовать Путина в США после решения МУС

Кирби отказался сообщить, скажет ли Байден (на фото) правоохранительным органам арестовать Путина, если он приедет в США, после решения МУС Фото: The White House / Flickr (иллюстративное)

Об этом 17 марта в комментарии CNN заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби.

По его словам, США "собираются и впредь помогать Украине, поскольку они документируют, анализируют и сохраняют доказательства военных преступлений, злодеяний и преступлений против человечности, которые произошли на территории Украины от рук российских сил".

Соединенные Штаты не признают юрисдикцию МУС. В то же время Кирби отметил, что США хотят, чтобы "любые виновные в военных преступлениях были привлечены к ответственности" – "сколько бы времени это ни заняло".

При этом представитель Белого дома отказался сообщить, скажет ли президент США Джо Байден американским правоохранительным органам арестовать Путина, если он приедет в Соединенные Штаты.

По мнению Кирби, "очень, очень маловероятно", что Путин прибудет в США.

Представитель СМИ спросил координатора по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США, будет ли Вашингтон просить другие страны, как Израиль или Индия, которые также не признают юрисдикцию МУС, арестовать Путина.

Кирби ответил, что это "должны быть суверенные решения, которые эти лидеры принимают".