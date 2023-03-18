В Белом доме не ответили, скажет ли Байден арестовать Путина в США после решения МУС

Об этом 17 марта в комментарии CNN заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби.
По его словам, США "собираются и впредь помогать Украине, поскольку они документируют, анализируют и сохраняют доказательства военных преступлений, злодеяний и преступлений против человечности, которые произошли на территории Украины от рук российских сил".
Соединенные Штаты не признают юрисдикцию МУС. В то же время Кирби отметил, что США хотят, чтобы "любые виновные в военных преступлениях были привлечены к ответственности" – "сколько бы времени это ни заняло".
При этом представитель Белого дома отказался сообщить, скажет ли президент США Джо Байден американским правоохранительным органам арестовать Путина, если он приедет в Соединенные Штаты.
По мнению Кирби, "очень, очень маловероятно", что Путин прибудет в США.
Представитель СМИ спросил координатора по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США, будет ли Вашингтон просить другие страны, как Израиль или Индия, которые также не признают юрисдикцию МУС, арестовать Путина.
Кирби ответил, что это "должны быть суверенные решения, которые эти лидеры принимают".
Международный уголовный суд действует на основании Римского статута, принятого в 1998 году и вступившего в силу с 2002 года. Римский статут подписали и ратифицировали 122 страны, 31 – только подписала. Украина подписала в 2000 году Римский статут, в 2015 году уведомила МУС о признании его юрисдикции относительно преступлений против человечности и военных преступлений, совершенных с момента начала агрессии РФ.
МУС, базирующийся в Гааге, рассматривает преступления против человечности, случаи геноцида и военных преступлений. Юрисдикция суда распространяется только на те государства, которые ратифицировали Римский статут. Россия подписала этот документ в 2000 году, но так его и не ратифицировала. 16 ноября 2016 года Путин поручил МИД РФ уведомить генерального секретаря ООН о намерении Москвы покинуть Римский статут.
МУС выдал ордер на арест Путина и уполномоченной по правам ребенка РФ Марии Львовой-Беловой 17 марта 2023 года. Они подозреваются в совершении военного преступления – незаконной депортации и перемещении населения (согласно релизу МУС, речь идет о детях) из оккупированных районов Украины в Россию после начала полномасштабной войны РФ против Украины в феврале 2022 года.
Теперь Путин имеет официальный статус подозреваемого в совершении международного преступления – незаконной депортации и перемещения украинских детей, отметили в Офисе генпрокурора Украины.
В Кремле, комментируя выдачу ордера на арест Путина, заявили, что Россия не признает юрисдикцию МУС. "Саму постановку вопроса мы считаем возмутительной и неприемлемой", – отметил спикер Путина Дмитрий Песков.
Российский уполномоченный по правам ребенка осенью прошлого года незаконно взяла в семью одного из детей, похищенных в Мариуполе российской армией. МИД Украины тогда инициировал уголовное расследование против нее.
По состоянию на сегодняшний день известно как минимум о 16,2 тыс. депортированных Россией украинских детей, сообщил украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец. Он назвал решение МУС историческим. По словам Лубинца, это "только начало на пути привлечения виновных к ответственности".