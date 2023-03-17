Глава СБУ: Мы системно собираем доказательную базу, которая обязательно приведет Путина на скамью подсудимых

"Насильственная депортация украинских детей в РФ – это одно из многочисленных преступлений России. И Путин обязательно должен отвечать за них лично", – подчеркнул Малюк.
Он напомнил, что под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора СБУ расследует более 31 тыс. уголовных производств, касающихся военных и других преступлений РФ против международного гуманитарного права, совершенных в Украине. И среди них служба исследует сейчас более 16 тыс. фактов незаконного перемещения детей.
"Следователи спецслужбы работают ежедневно, чтобы не только исполнители, но и главный "организатор" преступлений получили наказание. Мы делаем все, чтобы показать миру не эмоции, а четкую доказательную базу, которая в конце концов приведет Путина к заслуженному финалу на скамье подсудимых. Путин однозначно заслуживает международного трибунала", – отметил Малюк.
Глава спецслужбы подчеркнул, что СБУ продолжает расследовать факты российских ударов по объектам критической и гражданской инфраструктуры, в том числе по детским больницам и школам.
Также продолжается расследование фактов жестокого обращения российскими захватчиками с военнопленными и гражданскими заложниками.
17 марта МУС выдал ордер на арест Путина и уполномоченной РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Они обвиняются в незаконной депортации детей из оккупированных районов Украины в Россию.
Теперь Путин имеет официальный статус подозреваемого в совершении международного преступления – незаконной депортации и перемещения украинских детей, отметили в Офисе генпрокурора Украины.
Российская уполномоченная по правам ребенка осенью прошлого года незаконно взяла в семью одного из детей, похищенных в Мариуполе российской армией. МИД Украины тогда инициировал уголовное расследование против нее.
Спикер Путина Дмитрий Песков, комментируя решение МУС, заявил, что в Кремле "саму постановку вопроса считают возмутительной и неприемлемой".
МУС рассматривает преступления против человечности, случаи геноцида и военных преступлений. Он действует на основании Римского статута, принятого в 1998 году и вступившего в силу с 2002 года. Юрисдикция суда распространяется только на те государства, которые ратифицировали Римский статут. Его подписали и ратифицировали 122 страны, 31 – только подписала.
Россия подписала этот документ в 2000 году, но не ратифицировала. 16 ноября 2016 года Путин поручил МИД РФ уведомить генерального секретаря ООН о намерении Москвы покинуть Римский статут. В МИД РФ обвинили МУС в неэффективной и однобокой работе, а также заявили, что суд не оправдал возложенных на него надежд.
Украина подписала Римский статут в 2000 году. Она также до сих пор не ратифицировала его, но в 2015 году уведомила МУС о признании его юрисдикции относительно преступлений против человечности и военных преступлений, совершенных с момента начала агрессии РФ.