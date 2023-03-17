Глава СБУ: Мы системно собираем доказательную базу, которая обязательно приведет Путина на скамью подсудимых

Малюк: Насильственная депортация украинских детей в РФ – это одно из многочисленных преступлений России Фото: ssu.gov.ua

"Насильственная депортация украинских детей в РФ – это одно из многочисленных преступлений России. И Путин обязательно должен отвечать за них лично", – подчеркнул Малюк.

Он напомнил, что под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора СБУ расследует более 31 тыс. уголовных производств, касающихся военных и других преступлений РФ против международного гуманитарного права, совершенных в Украине. И среди них служба исследует сейчас более 16 тыс. фактов незаконного перемещения детей.

"Следователи спецслужбы работают ежедневно, чтобы не только исполнители, но и главный "организатор" преступлений получили наказание. Мы делаем все, чтобы показать миру не эмоции, а четкую доказательную базу, которая в конце концов приведет Путина к заслуженному финалу на скамье подсудимых. Путин однозначно заслуживает международного трибунала", – отметил Малюк.

Глава спецслужбы подчеркнул, что СБУ продолжает расследовать факты российских ударов по объектам критической и гражданской инфраструктуры, в том числе по детским больницам и школам.

Также продолжается расследование фактов жестокого обращения российскими захватчиками с военнопленными и гражданскими заложниками.