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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Кислица об ордере МУС для Путина: Процесс идет, и рано или поздно все военные преступники будут на скамье подсудимых

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Кислица приветствовал решение Международного уголовного суда
Кислица приветствовал решение Международного уголовного суда
Фото: EPA

Постоянный представитель Украины при ООН на заседании Совбеза ООН 17 марта выразил надежду, что решение Международного уголовного суда на арест президента РФ Владимира Путина – первый шаг к тому, чтобы все военные преступники РФ рано или поздно оказались на скамье подсудимых, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Кислица приветствовал решение Международного уголовного суда, который выдал ордер на арест двух лиц, которые несут ответственность за незаконную депортацию детей и их незаконное перемещение с оккупированных территорий областей Украины в Российскую Федерацию.

"Имеются достаточные основания полагать, что указанные лица несут индивидуальную уголовную ответственность за указанные преступления. Их зовут Владимир Путин  президент Российской Федерации, и Мария Львова-Белова  так называемый уполномоченный по правам ребенка в аппарате президента Российской Федерации. Этот шаг еще раз свидетельствует о том, что процесс обеспечения справедливости идет, и рано или поздно он закончится тем, что Путин, Львова-Белова и другие военные преступники будут на скамье подсудимых", – отметил постпред Украины.

Он также добавил, что война в Украине привела к большим человеческим жертвам, в результате чего десятки тысяч мирных жителей были убиты, ранены или покалечены.

"Применяемая Россией тактика осады и выжженной земли привела к разрушению около 59 тыс. жилых домов, 436 больниц и свыше 2,2 тыс. учебных заведений. В эти цифры не входят временно оккупированные территории, в которых реальный уровень разрушений намного выше. Российское вторжение вызвало крупнейший на сегодняшний день в мире кризис перемещения людей: около 14 млн украинцев, или треть населения, были перемещены", – проинформировал Кислица.

Дипломат подчеркнул, что из-за российской агрессии 17,6 млн украинцев – или около 40% населения – по-прежнему остро нуждаются в гуманитарной помощи.

Также он добавил, что 174 тыс. км², или 30% всей территории Украины, загрязнены взрывоопасными предметами, а около 50 тыс. км² сельскохозяйственных угодий непригодны для использования из-за наличия мин и взрывоопасных предметов или вооруженных действий.

Контекст:

17 марта МУС выдал ордер на арест Путина и Львовой-Беловой. Они подозреваются в незаконной депортации детей из оккупированных районов Украины в Россию. Теперь Путин имеет официальный статус подозреваемого в совершении международного преступления – незаконной депортации и перемещения украинских детей, отметили в Офисе генпрокурора Украины.

Российская уполномоченная по правам ребенка осенью прошлого года незаконно взяла в семью одного из детей, похищенных в Мариуполе российской армией. МИД Украины тогда инициировал уголовное расследование против нее.

Спикер Путина Дмитрий Песков, комментируя решение МУС, заявил, что в Кремле "саму постановку вопроса считают возмутительной и неприемлемой".

МУС рассматривает преступления против человечности, случаи геноцида и военных преступлений. Он действует на основании Римского статута, принятого в 1998 году и вступившего в силу с 2002 года.  Юрисдикция суда распространяется только на те государства, которые ратифицировали Римский статут. Его подписали и ратифицировали 122 страны, 31 – только подписала. 

Россия подписала этот документ в 2000 году, но не ратифицировала. 16 ноября 2016 года Путин поручил МИД РФ уведомить генерального секретаря ООН о намерении Москвы покинуть Римский статут. В МИД РФ обвинили МУС в неэффективной и однобокой работе, а также заявили, что суд не оправдал возложенных на него надежд.

Украина подписала Римский статут в 2000 году. Она также до сих пор не ратифицировала его, но в 2015 году уведомила МУС о признании его юрисдикции относительно преступлений против человечности и военных преступлений, совершенных с момента начала агрессии РФ.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, война, Совет Безопасности ООН, Сергей Кислица, расследование, война России против Украины, разрушения, Мария Львова-Белова
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