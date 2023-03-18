Кислица об ордере МУС для Путина: Процесс идет, и рано или поздно все военные преступники будут на скамье подсудимых

Кислица приветствовал решение Международного уголовного суда, который выдал ордер на арест двух лиц, которые несут ответственность за незаконную депортацию детей и их незаконное перемещение с оккупированных территорий областей Украины в Российскую Федерацию.

"Имеются достаточные основания полагать, что указанные лица несут индивидуальную уголовную ответственность за указанные преступления. Их зовут Владимир Путин – президент Российской Федерации, и Мария Львова-Белова – так называемый уполномоченный по правам ребенка в аппарате президента Российской Федерации. Этот шаг еще раз свидетельствует о том, что процесс обеспечения справедливости идет, и рано или поздно он закончится тем, что Путин, Львова-Белова и другие военные преступники будут на скамье подсудимых", – отметил постпред Украины.

Он также добавил, что война в Украине привела к большим человеческим жертвам, в результате чего десятки тысяч мирных жителей были убиты, ранены или покалечены.

"Применяемая Россией тактика осады и выжженной земли привела к разрушению около 59 тыс. жилых домов, 436 больниц и свыше 2,2 тыс. учебных заведений. В эти цифры не входят временно оккупированные территории, в которых реальный уровень разрушений намного выше. Российское вторжение вызвало крупнейший на сегодняшний день в мире кризис перемещения людей: около 14 млн украинцев, или треть населения, были перемещены", – проинформировал Кислица.

Дипломат подчеркнул, что из-за российской агрессии 17,6 млн украинцев – или около 40% населения – по-прежнему остро нуждаются в гуманитарной помощи.

Также он добавил, что 174 тыс. км², или 30% всей территории Украины, загрязнены взрывоопасными предметами, а около 50 тыс. км² сельскохозяйственных угодий непригодны для использования из-за наличия мин и взрывоопасных предметов или вооруженных действий.