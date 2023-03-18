Кислица об ордере МУС для Путина: Процесс идет, и рано или поздно все военные преступники будут на скамье подсудимых

Кислица приветствовал решение Международного уголовного суда, который выдал ордер на арест двух лиц, которые несут ответственность за незаконную депортацию детей и их незаконное перемещение с оккупированных территорий областей Украины в Российскую Федерацию.
"Имеются достаточные основания полагать, что указанные лица несут индивидуальную уголовную ответственность за указанные преступления. Их зовут Владимир Путин – президент Российской Федерации, и Мария Львова-Белова – так называемый уполномоченный по правам ребенка в аппарате президента Российской Федерации. Этот шаг еще раз свидетельствует о том, что процесс обеспечения справедливости идет, и рано или поздно он закончится тем, что Путин, Львова-Белова и другие военные преступники будут на скамье подсудимых", – отметил постпред Украины.
Он также добавил, что война в Украине привела к большим человеческим жертвам, в результате чего десятки тысяч мирных жителей были убиты, ранены или покалечены.
"Применяемая Россией тактика осады и выжженной земли привела к разрушению около 59 тыс. жилых домов, 436 больниц и свыше 2,2 тыс. учебных заведений. В эти цифры не входят временно оккупированные территории, в которых реальный уровень разрушений намного выше. Российское вторжение вызвало крупнейший на сегодняшний день в мире кризис перемещения людей: около 14 млн украинцев, или треть населения, были перемещены", – проинформировал Кислица.
Дипломат подчеркнул, что из-за российской агрессии 17,6 млн украинцев – или около 40% населения – по-прежнему остро нуждаются в гуманитарной помощи.
Также он добавил, что 174 тыс. км², или 30% всей территории Украины, загрязнены взрывоопасными предметами, а около 50 тыс. км² сельскохозяйственных угодий непригодны для использования из-за наличия мин и взрывоопасных предметов или вооруженных действий.
17 марта МУС выдал ордер на арест Путина и Львовой-Беловой. Они подозреваются в незаконной депортации детей из оккупированных районов Украины в Россию. Теперь Путин имеет официальный статус подозреваемого в совершении международного преступления – незаконной депортации и перемещения украинских детей, отметили в Офисе генпрокурора Украины.
Российская уполномоченная по правам ребенка осенью прошлого года незаконно взяла в семью одного из детей, похищенных в Мариуполе российской армией. МИД Украины тогда инициировал уголовное расследование против нее.
Спикер Путина Дмитрий Песков, комментируя решение МУС, заявил, что в Кремле "саму постановку вопроса считают возмутительной и неприемлемой".
МУС рассматривает преступления против человечности, случаи геноцида и военных преступлений. Он действует на основании Римского статута, принятого в 1998 году и вступившего в силу с 2002 года. Юрисдикция суда распространяется только на те государства, которые ратифицировали Римский статут. Его подписали и ратифицировали 122 страны, 31 – только подписала.
Россия подписала этот документ в 2000 году, но не ратифицировала. 16 ноября 2016 года Путин поручил МИД РФ уведомить генерального секретаря ООН о намерении Москвы покинуть Римский статут. В МИД РФ обвинили МУС в неэффективной и однобокой работе, а также заявили, что суд не оправдал возложенных на него надежд.
Украина подписала Римский статут в 2000 году. Она также до сих пор не ратифицировала его, но в 2015 году уведомила МУС о признании его юрисдикции относительно преступлений против человечности и военных преступлений, совершенных с момента начала агрессии РФ.