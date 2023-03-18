Подоляк оценил "путинский план", который привел к ордеру на арест из Гааги

"Прекрасный "путинский план". Изгнание России из Европы. Окончательное самоубийство "русского мира" в Украине. Самодискредитация и уничтожение российской армии. Экономическая изоляция. И, наконец, как личная "награда" – ордер на арест для Путина. Сильно. Дальше для России все будет хуже", – заметил Подоляк.

Чудовий «путінський план»: 1.Вигнання Рф з Європи. 2.Остаточне самогубство «русского мира» в Україні. 3.Самодискредитація та знищення російської армії. 4.Економічна ізоляція. І насамкінець як особиста «нагорода» – ордер на арешт для Путіна. Сильно. Далі для Рф усе буде гірше…

Контекст:

17 марта МУС выдал ордер на арест Путина и Львовой-Беловой. Их подозревают в незаконной депортации детей из оккупированных районов Украины в Россию.

Теперь Путин имеет официальный статус подозреваемого в совершении международного преступления – незаконной депортации и перемещения украинских детей, отметили в Офисе генпрокурора Украины.

Российская уполномоченная по правам ребенка осенью прошлого года незаконно взяла в семью одного из детей, похищенных в Мариуполе российской армией. МИД Украины тогда инициировал уголовное расследование против нее.

Спикер Путина Дмитрий Песков, комментируя решение МУС, заявил, что в Кремле "саму постановку вопроса считают возмутительной и неприемлемой".

МУС рассматривает преступления против человечности, случаи геноцида и военных преступлений. Он действует на основании Римского статута, принятого в 1998 году и вступившего в силу с 2002 года. Юрисдикция суда распространяется только на те государства, которые ратифицировали Римский статут. Его подписали и ратифицировали 122 страны, 31 – только подписала.

Россия подписала этот документ в 2000 году, но не ратифицировала. 16 ноября 2016 года Путин поручил МИД РФ уведомить генерального секретаря ООН о намерении Москвы покинуть Римский статут. В МИД РФ обвинили МУС в неэффективной и однобокой работе, а также заявили, что суд не оправдал возложенных на него надежд.

Украина подписала Римский статут в 2000 году. Она также до сих пор не ратифицировала его, но в 2015 году уведомила МУС о признании его юрисдикции относительно преступлений против человечности и военных преступлений, совершенных с момента начала агрессии РФ.