Шольц о Гааге для Путина: Никто не выше закона

По его словам, Международный уголовный суд – "это подходящее учреждение для расследования военных преступлений".
"Дело в том, что никто не стоит выше закона, и это то, что становится ясно прямо сейчас", – казал Шольц.
Japan News пишет, что в ходе переговоров Шольц и Кисида обсудили подготовку к саммиту G7, который состоится в Хиросиме в мае, а также подчеркнули важность продолжения поддержки Украины, которая борется с агрессией России.
"Япония и Германия стремятся к сотрудничеству как никогда раньше, чтобы поддерживать и укреплять свободный и открытый международный порядок", – добавил на пресс-конференции японский премьер.
МУС выдал ордер на арест Путина и уполномоченной по правам ребенка РФ Марии Львовой-Беловой 17 марта. Они подозреваются в совершении военного преступления – незаконной депортации и перемещении населения (согласно релизу МУС, речь идет о детях) из оккупированных районов Украины в Россию после начала полномасштабной войны РФ против Украины в феврале 2022 года.
Решение судить Путина за военные преступления в Украине уже поддержали многие европейские политики.
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель считает, что это только начало процесса привлечения России к ответственности.
Президент США Джо Байден отметил, что устав МУС не признается в США, ордер на арест российского президента, по его мнению, "оправдан" и "является очень сильным аргументом".
После выдачи ордера МУС Путин имеет официальный статус подозреваемого в совершении международного преступления – незаконной депортации и перемещения украинских детей, отметили в Офисе генпрокурора Украины.
Спикер Путина Дмитрий Песков, комментируя решение МУС, заявил, что в Кремле "саму постановку вопроса считают возмутительной и неприемлемой".
МУС рассматривает преступления против человечности, случаи геноцида и военных преступлений. Он действует на основании Римского статута, принятого в 1998 году и вступившего в силу с 2002 года. Юрисдикция суда распространяется только на те государства, которые ратифицировали Римский статут. Его подписали и ратифицировали 122 страны, 31 – только подписала.
Россия подписала этот документ в 2000 году, но не ратифицировала. 16 ноября 2016 года Путин поручил МИД РФ уведомить генерального секретаря ООН о намерении Москвы покинуть Римский статут. В МИД РФ обвинили МУС в неэффективной и однобокой работе, а также заявили, что суд не оправдал возложенных на него надежд.
Украина подписала Римский статут в 2000 году. Она также до сих пор не ратифицировала его, но в 2015 году уведомила МУС о признании его юрисдикции относительно преступлений против человечности и военных преступлений, совершенных с момента начала агрессии РФ.