Шольц о Гааге для Путина: Никто не выше закона

Находящийся с визитом в Японии Шольц сказал, что МУС – подходящее место для расследования преступлений России в Украине Фото: ЕРА

По его словам, Международный уголовный суд – "это подходящее учреждение для расследования военных преступлений".

"Дело в том, что никто не стоит выше закона, и это то, что становится ясно прямо сейчас", – казал Шольц.

Japan News пишет, что в ходе переговоров Шольц и Кисида обсудили подготовку к саммиту G7, который состоится в Хиросиме в мае, а также подчеркнули важность продолжения поддержки Украины, которая борется с агрессией России.

"Япония и Германия стремятся к сотрудничеству как никогда раньше, чтобы поддерживать и укреплять свободный и открытый международный порядок", – добавил на пресс-конференции японский премьер.

МУС выдал ордер на арест Путина и уполномоченной по правам ребенка РФ Марии Львовой-Беловой 17 марта. Они подозреваются в совершении военного преступления – незаконной депортации и перемещении населения (согласно релизу МУС, речь идет о детях) из оккупированных районов Украины в Россию после начала полномасштабной войны РФ против Украины в феврале 2022 года.

Решение судить Путина за военные преступления в Украине уже поддержали многие европейские политики.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель считает, что это только начало процесса привлечения России к ответственности.

Президент США Джо Байден отметил, что устав МУС не признается в США, ордер на арест российского президента, по его мнению, "оправдан" и "является очень сильным аргументом".