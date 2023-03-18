ГОРДОН
 
 
МИР

Шольц о Гааге для Путина: Никто не выше закона

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Находящийся с визитом в Японии Шольц сказал, что МУС подходящее место для расследования преступлений России в Украине
Находящийся с визитом в Японии Шольц сказал, что МУС – подходящее место для расследования преступлений России в Украине
Фото: ЕРА

Канцлер Германии Олаф Шольц приветствует решение Международного уголовного суда (МУС) о выдаче ордера на арест президента России Владимира Путина. Он сказал об этом 18 марта на совместной пресс-конференции в Токио с премьер-министром Японии Фумио Кисида, сообщает DW.

По его словам, Международный уголовный суд – "это подходящее учреждение для расследования военных преступлений".

"Дело в том, что никто не стоит выше закона, и это то, что становится ясно прямо сейчас", – казал Шольц. 

Japan News пишет, что в ходе переговоров Шольц и Кисида обсудили подготовку к саммиту G7, который состоится в Хиросиме в мае, а также подчеркнули важность продолжения поддержки Украины, которая борется с агрессией России.

"Япония и Германия стремятся к сотрудничеству как никогда раньше, чтобы поддерживать и укреплять свободный и открытый международный порядок", – добавил на пресс-конференции японский премьер.

МУС выдал ордер на арест Путина и уполномоченной по правам ребенка РФ Марии Львовой-Беловой 17 марта. Они подозреваются в совершении военного преступления – незаконной депортации и перемещении населения (согласно релизу МУС, речь идет о детях) из оккупированных районов Украины в Россию после начала полномасштабной войны РФ против Украины в феврале 2022 года.

Решение судить Путина за военные преступления в Украине уже поддержали многие европейские политики.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель считает, что это только начало процесса привлечения России к ответственности.

Президент США Джо Байден отметил, что устав МУС не признается в США, ордер на арест российского президента, по его мнению, "оправдан" и "является очень сильным аргументом".

Контекст:

После выдачи ордера МУС Путин имеет официальный статус подозреваемого в совершении международного преступления – незаконной депортации и перемещения украинских детей, отметили в Офисе генпрокурора Украины.

Спикер Путина Дмитрий Песков, комментируя решение МУС, заявил, что в Кремле "саму постановку вопроса считают возмутительной и неприемлемой".

МУС рассматривает преступления против человечности, случаи геноцида и военных преступлений. Он действует на основании Римского статута, принятого в 1998 году и вступившего в силу с 2002 года. Юрисдикция суда распространяется только на те государства, которые ратифицировали Римский статут. Его подписали и ратифицировали 122 страны, 31 – только подписала.

Россия подписала этот документ в 2000 году, но не ратифицировала. 16 ноября 2016 года Путин поручил МИД РФ уведомить генерального секретаря ООН о намерении Москвы покинуть Римский статут. В МИД РФ обвинили МУС в неэффективной и однобокой работе, а также заявили, что суд не оправдал возложенных на него надежд.

Украина подписала Римский статут в 2000 году. Она также до сих пор не ратифицировала его, но в 2015 году уведомила МУС о признании его юрисдикции относительно преступлений против человечности и военных преступлений, совершенных с момента начала агрессии РФ.

Теги: Владимир Путин, Германия, Япония, арест, Гаага, война России против Украины, Международный уголовный суд, Фумио Кисида, Олаф Шольц, военное преступление
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
36-летний Ступка спустя год после расставания официально развелся с женой
36-летний Ступка спустя год после расставания официально развелся с женой
Галина ГРИШИНА
Дорофеева в трикотажной майке и стразами на носу станцевала перед камерой. Видео
Дорофеева в трикотажной майке и стразами на носу станцевала перед камерой. Видео
"Это можно выдержать?" Стилист Мишиной показал, как готовил постройневшую артистку к съемке в белье
"Это можно выдержать?" Стилист Мишиной показал, как готовил постройневшую артистку к съемке в белье
Галина ГРИШИНА
Сын Ротару сообщил о смерти тещи
Сын Ротару сообщил о смерти тещи
Галина ГРИШИНА
Звезда "Один дома" Калкин во второй раз стал отцом – СМИ
Звезда "Один дома" Калкин во второй раз стал отцом – СМИ
Галина ГРИШИНА
28-летняя Репяхова рассказала о новой работе 57-летнего Павлика: Будет завкафедрой, где много молодых девушек
28-летняя Репяхова рассказала о новой работе 57-летнего Павлика: Будет завкафедрой, где много молодых девушек
Галина ГРИШИНА
Как быстро отрастить красивые и пышные волосы. Семь добавок, которые улучшат состояние волос
Как быстро отрастить красивые и пышные волосы. Семь добавок, которые улучшат состояние волос
Галина ГРИШИНА
Как выглядела Тринчер до увеличения груди и какой стала после. Фото. Видео
Как выглядела Тринчер до увеличения груди и какой стала после. Фото. Видео
Экоинспекторы и полиция штрафуют продавцов черемши на суммы до 4 тыс. грн. Клопотенко прокомментировал
Экоинспекторы и полиция штрафуют продавцов черемши на суммы до 4 тыс. грн. Клопотенко прокомментировал
Галина ГРИШИНА
33-летняя Мишина показала, как за четыре месяца похудения изменилась ее фигура. Фото до и после
33-летняя Мишина показала, как за четыре месяца похудения изменилась ее фигура. Фото до и после
Галина ГРИШИНА
Как дома быстро ушить джинсы в талии. Простой лайфхак для тех, кто не умеет шить. Видео
Как дома быстро ушить джинсы в талии. Простой лайфхак для тех, кто не умеет шить. Видео
Галина ГРИШИНА
Кассель, Грин и другие. Состоялась презентация постеров к французской ленте "Три мушкетера: Д’Артаньян"
Кассель, Грин и другие. Состоялась презентация постеров к французской ленте "Три мушкетера: Д’Артаньян"
Галина ГРИШИНА
Солистка Go-A Павленко сменила короткую стрижку на каре. Фото до и после
Солистка Go-A Павленко сменила короткую стрижку на каре. Фото до и после
Галина ГРИШИНА
Новая трактовка вышиванки и акцент на индивидуальности. Андре Тан презентовал весеннюю коллекцию женской одежды. Фото
Новая трактовка вышиванки и акцент на индивидуальности. Андре Тан презентовал весеннюю коллекцию женской одежды. Фото
Галина ГРИШИНА
53-летняя Лопес снялась в боди с узкими трусами
53-летняя Лопес снялась в боди с узкими трусами
Аваков рассказал, как изменился Олег Ляшко после того, как отправился на фронт
Аваков рассказал, как изменился Олег Ляшко после того, как отправился на фронт
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Мирзоян высказался о творчестве Винника, который был ведущим на его свадьбе с Тоней Матвиенко (74151)
2
Дорофеева снялась сидя на стуле с разведенными ногами. Фото (48542)
3
Мишина показала вблизи тело в нижнем белье с прорезями на груди и в паху (35767)
4
Как выглядела Тринчер до увеличения груди и какой стала после. Фото. Видео (31390)
5
"Ох, ну, это же любовь". Мишина показала себя в тренажерном зале среди штанг и мужчин (24519)
6
Без бюстгальтера и с голым пупом. Новая избранница Остапчука показала, в каком виде ходила в университет (24321)
7
Мишина показала, как принимает душ (22572)
8
В сети показали, как жена принца Уильяма Кэтрин выглядит в образе блондинки. Фото (21976)
 
 
 
 