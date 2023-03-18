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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

МИД в годовщину попытки аннексии Россией Крыма: Освобождение всех временно оккупированных территорий обязательно произойдет. Это – только дело времени

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В МИД напомнили, что Путин разыскивается международным правосудием за совершение военных преступлений
В МИД напомнили, что Путин разыскивается международным правосудием за совершение военных преступлений
Фото: depositphotos.com

Украина освободит все оккупированные Россией украинские территории. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины, посвященном девятой годовщине незаконного "референдума", проведенного РФ в оккупированном Крыму.

"16 марта исполнилось девять лет с момента проведения Россией фейкового "референдума о статусе Крыма" и 18 марта – со дня попытки незаконной аннексии, когда были подписаны так называемые "соглашения о присоединении Крыма к Российской Федерации", – напомнили в МИД.

В ведомстве отметили, что в Крым сегодня приехал президент РФ Владимир Путин, разыскиваемый международным правосудием за совершение военных преступлений.

"Уже девять лет подряд Крымский полуостров страдает от преступного режима Кремля, который превратил его в военный форпост, зону несвободы и притеснений, агрессии и террора против всего и всех, кто нашел в себе смелость сопротивляться и отстаивать свои демократические права и ценности. Это срежиссированное Кремлем "действие" под прицелом автоматов противоречило Конституции и законам Украины, грубо нарушило нормы международного права и не было признано международным сообществом", – говорится в заявлении.

В МИД напомнили, что в сентябре 2022 года РФ "как под кальку повторила этот трюк, организовав аналогичное пропагандистское действо под названием "референдумы" на временно оккупированных территориях Херсонской, Запорожской, Луганской и Донецкой областей Украины".

"Как в 2014 году, так и в 2022 году спектакль с референдумами не несет никаких последствий для административно-территориального устройства и международно признанных границ Украины. Большинство территорий, на которых они были проведены в 2022 году, уже освобождены Вооруженными силами Украины. Освобождение всех остальных временно оккупированных территорий тоже обязательно произойдет. Это только дело времени", – подчеркнули в ведомстве.

В заявлении говорится, что Украина "высоко ценит четкую и неизменную поддержку со стороны международного сообщества", в частности участников Международной Крымской платформы, относительно суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ, которая закреплена в резолюциях Генассамблеи ООН, решениях других международных и региональных организаций.

"Выражаем благодарность за готовность наших международных партнеров неукоснительно идти к полной деоккупации всех временно оккупированных территорий Украины, включая АР Крым и Севастополь. Продолжим прилагать максимальные усилия для наказания России и ее руководства за преступление агрессии, военные преступления, преступления против человечности и геноцид в Украине", – добавили в ведомстве.

Контекст:

РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года украинских территорий, в том числе Крыма.

Еще в ноябре 2022 года в украинской разведке отмечали, что российские военные готовятся к активной обороне временно оккупированного Крыма – создают оборонительную полосу как на левом берегу Днепра в Херсонской области, так и на административной границе с Крымом, на севере полуострова.

Оккупанты также частично минируют береговую линию Крыма, чтобы не допустить высадки украинского десанта, добавили в ГУР. Кроме того, россияне продолжают устанавливать противотанковые бетонные пирамиды, чтобы остановить продвижение тяжелой техники.

В марте 2023 года министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что строительство россиянами фортификационных сооружений в Крыму означает, что "они уже проиграли эту войну".

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Владимир Путин, Крым, референдум, МИД Украины, оккупация, аннексия, война России против Украины
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