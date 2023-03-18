МИД в годовщину попытки аннексии Россией Крыма: Освобождение всех временно оккупированных территорий обязательно произойдет. Это – только дело времени

"16 марта исполнилось девять лет с момента проведения Россией фейкового "референдума о статусе Крыма" и 18 марта – со дня попытки незаконной аннексии, когда были подписаны так называемые "соглашения о присоединении Крыма к Российской Федерации", – напомнили в МИД.

В ведомстве отметили, что в Крым сегодня приехал президент РФ Владимир Путин, разыскиваемый международным правосудием за совершение военных преступлений.

"Уже девять лет подряд Крымский полуостров страдает от преступного режима Кремля, который превратил его в военный форпост, зону несвободы и притеснений, агрессии и террора против всего и всех, кто нашел в себе смелость сопротивляться и отстаивать свои демократические права и ценности. Это срежиссированное Кремлем "действие" под прицелом автоматов противоречило Конституции и законам Украины, грубо нарушило нормы международного права и не было признано международным сообществом", – говорится в заявлении.

В МИД напомнили, что в сентябре 2022 года РФ "как под кальку повторила этот трюк, организовав аналогичное пропагандистское действо под названием "референдумы" на временно оккупированных территориях Херсонской, Запорожской, Луганской и Донецкой областей Украины".

"Как в 2014 году, так и в 2022 году спектакль с референдумами не несет никаких последствий для административно-территориального устройства и международно признанных границ Украины. Большинство территорий, на которых они были проведены в 2022 году, уже освобождены Вооруженными силами Украины. Освобождение всех остальных временно оккупированных территорий тоже обязательно произойдет. Это только дело времени", – подчеркнули в ведомстве.

В заявлении говорится, что Украина "высоко ценит четкую и неизменную поддержку со стороны международного сообщества", в частности участников Международной Крымской платформы, относительно суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ, которая закреплена в резолюциях Генассамблеи ООН, решениях других международных и региональных организаций.

"Выражаем благодарность за готовность наших международных партнеров неукоснительно идти к полной деоккупации всех временно оккупированных территорий Украины, включая АР Крым и Севастополь. Продолжим прилагать максимальные усилия для наказания России и ее руководства за преступление агрессии, военные преступления, преступления против человечности и геноцид в Украине", – добавили в ведомстве.