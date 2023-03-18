Замглавы ОП Смирнов: Путина и других преступников ждет много нового, интересного. Трек спецтрибунала за агрессию не пересекается с решением МУС

"Давайте разграничивать эти понятия. Мандат Международного уголовного суда – это одна история, а мандат специального трибунала для доказательства вины в преступлении агрессии – это совсем другой трек. Трек преследования за primary crime, за ключевое преступление, за которое придется ответить Путину и его ближайшему окружению", – сказал Смирнов.

По его мнению, решение МУС означает, что доктрина международного права "наконец-то начала действовать", а цивилизованный мир "наконец-то открыл глаза" и теперь Путина и Львову-Белову, если те окажутся на территории 123 стран-ратификантов Римского статута, должны немедленно арестовать и передать в Гаагу.

"Это только начало того, что ждет этих международных преступников. Начало. Потому что впереди их будет ждать много нового, интересного. И ответственность за преступление агрессии, и ответственность за преступления геноцида украинского народа, и ответственность за преступления против человечности и другие военные преступления", – подчеркнул Смирнов.

Украина настаивает на создании специального трибунала по преступлению российской агрессии против Украины, поскольку Международный уголовный суд и другие подобные институции на данном этапе не могут рассматривать дела по таким преступлениям. В коалицию стран, работающих над созданием специального трибунала, уже входят 33 государства.