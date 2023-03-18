Замглавы ОП Смирнов: Путина и других преступников ждет много нового, интересного. Трек спецтрибунала за агрессию не пересекается с решением МУС

"Давайте разграничивать эти понятия. Мандат Международного уголовного суда – это одна история, а мандат специального трибунала для доказательства вины в преступлении агрессии – это совсем другой трек. Трек преследования за primary crime, за ключевое преступление, за которое придется ответить Путину и его ближайшему окружению", – сказал Смирнов.
По его мнению, решение МУС означает, что доктрина международного права "наконец-то начала действовать", а цивилизованный мир "наконец-то открыл глаза" и теперь Путина и Львову-Белову, если те окажутся на территории 123 стран-ратификантов Римского статута, должны немедленно арестовать и передать в Гаагу.
"Это только начало того, что ждет этих международных преступников. Начало. Потому что впереди их будет ждать много нового, интересного. И ответственность за преступление агрессии, и ответственность за преступления геноцида украинского народа, и ответственность за преступления против человечности и другие военные преступления", – подчеркнул Смирнов.
Украина настаивает на создании специального трибунала по преступлению российской агрессии против Украины, поскольку Международный уголовный суд и другие подобные институции на данном этапе не могут рассматривать дела по таким преступлениям. В коалицию стран, работающих над созданием специального трибунала, уже входят 33 государства.
17 марта МУС выдал ордер на арест Путина и Львовой-Беловой. Их подозревают в незаконной депортации детей из оккупированных районов Украины в Россию.
Теперь Путин имеет официальный статус подозреваемого в совершении международного преступления – незаконной депортации и перемещения украинских детей, отметили в Офисе генпрокурора Украины.
Спикер Путина Дмитрий Песков, комментируя решение МУС, заявил, что в Кремле "саму постановку вопроса считают возмутительной и неприемлемой".
МУС рассматривает преступления против человечности, случаи геноцида и военных преступлений. Он действует на основании Римского статута, принятого в 1998 году и вступившего в силу с 2002 года. Юрисдикция суда распространяется только на те государства, которые ратифицировали Римский статут. Его подписали и ратифицировали 122 страны, 31 – только подписала.
Россия подписала этот документ в 2000 году, но не ратифицировала. 16 ноября 2016 года Путин поручил МИД РФ уведомить генерального секретаря ООН о намерении Москвы покинуть Римский статут. В МИД РФ обвинили МУС в неэффективной и однобокой работе, а также заявили, что суд не оправдал возложенных на него надежд.
Украина подписала Римский статут в 2000 году. Она также до сих пор не ратифицировала его, но в 2015 году уведомила МУС о признании его юрисдикции относительно преступлений против человечности и военных преступлений, совершенных с момента начала агрессии РФ.