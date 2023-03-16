Австрия поддержала создание спецтрибунала против России – Кулеба

По словам Кулебы, с увеличением количества таких стран растет вера в то, что руководство России все же привлекут к ответственности Фото: EPA

"Благодарю Австрию за присоединение к коалиции стран, работающих над созданием специального трибунала по преступлению агрессии против Украины. В состав ключевой группы уже входят 33 государства", – написал он.

По словам Кулебы, с увеличением количества таких стран растет вера в то, что руководство России все же привлекут к ответственности.