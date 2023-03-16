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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Австрия поддержала создание спецтрибунала против России – Кулеба

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По словам Кулебы, с увеличением количества таких стран растет вера в то, что руководство России все же привлекут к ответственности
По словам Кулебы, с увеличением количества таких стран растет вера в то, что руководство России все же привлекут к ответственности
Фото: EPA

Австрия присоединилась к списку стран, поддерживающих создание спецтрибунала против России. Об этом в своем Twitter написал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

"Благодарю Австрию за присоединение к коалиции стран, работающих над созданием специального трибунала по преступлению агрессии против Украины. В состав ключевой группы уже входят 33 государства", – написал он.

По словам Кулебы, с увеличением количества таких стран растет вера в то, что руководство России все же привлекут к ответственности.

Контекст:

Украина настаивает на создании специального трибунала по преступлению российской агрессии против Украины, поскольку Международный уголовный суд и другие подобные институции на данном этапе не могут рассматривать дела по таким преступлениям.

В основу будущего спецтрибунала Украина предложила положить пять параметров, один из которых – определить, что статус подсудимого, включая статус главы государства, не будет освобождать его от индивидуальной уголовной ответственности.

Необходимость создания спецтрибунала для России уже поддержал ряд европейских и международных институций, в том числе Парламентская ассамблея Совета Европы, Европарламент, парламентские ассамблеи НАТО и ОБСЕ, а также отдельные страны.

2 февраля президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что международный центр по расследованию преступления агрессии РФ против Украины будет работать в Гааге. В ней будут участвовать европейское агентство Евроюст, Украина, Нидерланды и партнеры из Объединенной следственной группы, которая расследовала катастрофу рейса МН17.

В начале марта во Львове состоялась конференция United for Justice – "Объединенные ради справедливости", или, как называет ее генпрокурор Андрей Костин, "юридический "Рамштайн". По словам Кулебы, второе заседание коалиции, которая работает над будущим спецтрибуналом, состоится 21–22 марта в Страсбурге.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Украина, война, Дмитрий Кулеба, война России против Украины, трибунал
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