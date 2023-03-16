Австрия поддержала создание спецтрибунала против России – Кулеба

"Благодарю Австрию за присоединение к коалиции стран, работающих над созданием специального трибунала по преступлению агрессии против Украины. В состав ключевой группы уже входят 33 государства", – написал он.
По словам Кулебы, с увеличением количества таких стран растет вера в то, что руководство России все же привлекут к ответственности.
I’m grateful to Austria for joining the coalition of countries working to establish the Special Tribunal for the Crime of Aggression Against Ukraine. 33 states are already part of the Core Group. As the number grows, so does trust that Russia’s leadership will be held to account.— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 16, 2023
Украина настаивает на создании специального трибунала по преступлению российской агрессии против Украины, поскольку Международный уголовный суд и другие подобные институции на данном этапе не могут рассматривать дела по таким преступлениям.
В основу будущего спецтрибунала Украина предложила положить пять параметров, один из которых – определить, что статус подсудимого, включая статус главы государства, не будет освобождать его от индивидуальной уголовной ответственности.
Необходимость создания спецтрибунала для России уже поддержал ряд европейских и международных институций, в том числе Парламентская ассамблея Совета Европы, Европарламент, парламентские ассамблеи НАТО и ОБСЕ, а также отдельные страны.
2 февраля президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что международный центр по расследованию преступления агрессии РФ против Украины будет работать в Гааге. В ней будут участвовать европейское агентство Евроюст, Украина, Нидерланды и партнеры из Объединенной следственной группы, которая расследовала катастрофу рейса МН17.
В начале марта во Львове состоялась конференция United for Justice – "Объединенные ради справедливости", или, как называет ее генпрокурор Андрей Костин, "юридический "Рамштайн". По словам Кулебы, второе заседание коалиции, которая работает над будущим спецтрибуналом, состоится 21–22 марта в Страсбурге.