ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Создание спецтрибунала для РФ поддерживают уже 32 страны – Кулеба

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Кулеба: Путин и его соратники предстанут перед судом
Кулеба: Путин и его соратники предстанут перед судом
Фото: EPA

К коалиции за создание спецтрибунала по делу о преступлении агрессии РФ против Украины присоединились еще две страны. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter 14 марта.

"Еще две страны присоединились к коалиции за создание специального трибунала по делу о преступлении агрессии против Украины. 32 государства сейчас работают вместе, чтобы привлечь к ответственности высшее политическое и военное руководство России. [Президент РФ Владимир] Путин и его соратники предстанут перед судом",  сообщил он.

Какие это страны, министр не указал.

Контекст:

Украина настаивает на создании специального трибунала по преступлению российской агрессии против Украины, поскольку Международный уголовный суд и другие подобные институции на данном этапе не могут рассматривать дела по таким преступлениям.

В основу будущего спецтрибунала Украина предложила положить пять параметров, один из которых – определить, что статус подсудимого, включая статус главы государства, не будет освобождать его от индивидуальной уголовной ответственности.

Необходимость создания спецтрибунала для России уже поддержал ряд европейских и международных институций, в том числе Парламентская ассамблея Совета Европы, Европарламент, парламентские ассамблеи НАТО и ОБСЕ, а также отдельные страны.

2 февраля президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что международный центр по расследованию преступления агрессии РФ против Украины будет работать в Гааге. В ней будут участвовать европейское агентство Евроюст, Украина, Нидерланды и партнеры из Объединенной следственной группы, которая расследовала катастрофу рейса МН17.

В начале марта во Львове состоялась конференция United for Justice – "Объединенные ради справедливости", или, как называет ее генпрокурор Андрей Костин, "юридический "Рамштайн". По словам Кулебы, второе заседание коалиции, которая работает над будущим спецтрибуналом, состоится 21–22 марта в Страсбурге.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: МИД Украины, Дмитрий Кулеба, война России против Украины, трибунал
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Эффективные упражнения для ягодиц от Боржемской, которые можно делать дома
Эффективные упражнения для ягодиц от Боржемской, которые можно делать дома
"Мы познакомились много лет назад". Украинская актриса рассказала, какой Галкин на самом деле
"Мы познакомились много лет назад". Украинская актриса рассказала, какой Галкин на самом деле
Галина ГРИШИНА
"Вторую неделю не проходит". Dantes показал след болезни на лице
"Вторую неделю не проходит". Dantes показал след болезни на лице
"Язык шпаны из подворотни". Макаревич высказался о российских СМИ
"Язык шпаны из подворотни". Макаревич высказался о российских СМИ
"Я удовлетворена своим телом". Квиткова показала, как менялась ее фигура за полтора года
"Я удовлетворена своим телом". Квиткова показала, как менялась ее фигура за полтора года
  Зибров: Я выбирал вокалистку, чтобы пела и внешность была. Заходит Марина и все перелопачивается. То длинные ноги, то грудная клетка не туда
  Зибров: Я выбирал вокалистку, чтобы пела и внешность была. Заходит Марина и все перелопачивается. То длинные ноги, то грудная клетка не туда G
Алеся БАЦМАН
  "Два вікна". The Hardkiss выпустили клип. Видео
  "Два вікна". The Hardkiss выпустили клип. Видео
40-летняя Мейхер поизгибалась перед камерой в облегающем фигуру платье. Фото
40-летняя Мейхер поизгибалась перед камерой в облегающем фигуру платье. Фото
В миниатюрных трусах и топе. Мишина в нижнем белье снялась в полный рост
В миниатюрных трусах и топе. Мишина в нижнем белье снялась в полный рост
  "Обед будет готов за 10 минут". Простой рецепт пасты с ветчиной и сметаной
  "Обед будет готов за 10 минут". Простой рецепт пасты с ветчиной и сметаной
Галина ГРИШИНА
  Зибров: Ушел с 1 сентября к Поплавскому. Он говорит: “На тебя будет молодежь смотреть. Ты знамя“. – "Миша, если будешь мое древко, то иду"
  Зибров: Ушел с 1 сентября к Поплавскому. Он говорит: “На тебя будет молодежь смотреть. Ты – знамя“. – "Миша, если будешь мое древко, то иду" G
Алеся БАЦМАН
Стало известно, под каким номером в гранд-финале "Евровидения" выступит украинская группа Tvorchi
Стало известно, под каким номером в гранд-финале "Евровидения" выступит украинская группа Tvorchi
Галина ГРИШИНА
Лонгория, Кидман и другие. Семь худших нарядов церемонии "Оскар 2023". Фото
Лонгория, Кидман и другие. Семь худших нарядов церемонии "Оскар 2023". Фото
Галина ГРИШИНА
  Исполнитель главной роли в фильме "Кит" Фрейзер расплакался во время благодарственной речи на церемонии вручения премии "Оскар 2023". Видео
  Исполнитель главной роли в фильме "Кит" Фрейзер расплакался во время благодарственной речи на церемонии вручения премии "Оскар 2023". Видео
Галина ГРИШИНА
Интервью Гранта на "Оскаре", где он с презрением закатывает глаза, стало вирусным в сети. Видео
Интервью Гранта на "Оскаре", где он с презрением закатывает глаза, стало вирусным в сети. Видео
Галина ГРИШИНА
  60-летняя Йео стала первой женщиной азиатского происхождения, которая получила "Оскар" за главную роль. Что сказала актриса в своей речи
  60-летняя Йео стала первой женщиной азиатского происхождения, которая получила "Оскар" за главную роль. Что сказала актриса в своей речи
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Экс-жена Кличко в декольте на спине и трусах с высокими вырезами станцевала танго с молодым партнером (67469)
2
Каменских, Могилевская, Мейхер и другие. Подборка звездных шпагатов. Фото, видео (31413)
3
Почему молчит Дан Балан и где он сейчас находится (25097)
4
В миниатюрных трусах и топе. Мишина в нижнем белье снялась в полный рост (20733)
5
Клопотенко отреагировал на вручение "Оскара" фильму "Навальный". Он сравнил российского оппозиционера с хлебом с плесенью (14501)
6
Лонгория, Кидман и другие. Семь худших нарядов церемонии "Оскар 2023". Фото (13327)
7
Дома на диване. Жена Резникова показала фото мужа в обнимку с новым питомцем по кличке Хаймарс (11541)
8
Интервью Гранта на "Оскаре", где он с презрением закатывает глаза, стало вирусным в сети. Видео (7389)
 
 
 
 