Капитану ВМС Италии суд дал 30 лет тюрьмы за шпионаж в пользу РФ. За €5 тыс. он продал фотографии секретных объектов НАТО

56-летний военный был арестован в 2021 году, когда передавал информацию сотруднику посольства РФ на автостоянке в Риме. Речь идет о карте памяти с почти двумя сотнями фотографий, часть которых была помечена "секретно НАТО" и "конфиденциально НАТО". Взамен он получил €5 тыс.

По данным агентства, адвокат капитана заявил о невиновности подзащитного и о том, что он намерен подать апелляцию. Военный прокурор в свою очередь добивался пожизненного заключения, заявив, что Био был пойман на месте преступления и проявил не только "высокую степень преступных способностей", но также и "постыдную жадность".

Reuters отмечает, что на момент ареста Био имел звание капитана фрегата, но работал уже в министерстве обороны Италии, которое занимается разработкой политики национальной безопасности и управляет отношениями с союзниками Италии.